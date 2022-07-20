Instagram, popüler konumları keşfetmeniz için Google Haritalar benzeri bir harita geliştiriyor

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Popüler sosyal medya platformu Instagram, Temmuz ayının başlarında doğrudan sohbette bir şeyler satın alma özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdilerde ise şirket, uygulamanın haritasına Google Haritalar benzeri bir güncelleme yapıyor.

Instagram'da mesajlarda artık ürün satabileceksiniz 1 gün önce eklendi

Instagram, çevrenizdeki popüler yerleri bulmanıza yardımcı olmak için haritasını güncelledi

Yeni Instagram haritası, aramaları ve filtreleri destekleyerek, kullanıcıların yalnızca bir fotoğrafın nerede yayınlandığını görmek yerine doğrudan uygulamada restoranları, turistik yerleri ve diğer önemli noktaları aramasına olanak tanıyacak. Profiliniz herkese açık olduğu sürece gönderilerde ve Hikayelerde konum çıkartmaları kullanmak, bu içeriği yeni haritadaki arama sonuçlarına ekleyecek.

Bu yeni harita, hashtag aramalarını destekler ve Hikayelerdeki etiketli konumlara dokunarak keşfetme olanağı sunar. Ayrıca bir kuruluşun, şehrin veya mahallenin adını doğrudan Keşfet sayfasına yazabilir ve sonuçları haritada görebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Instagram popüler konumları keşfetmeniz için yeni bir harita geli