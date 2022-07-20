Instagram, popüler konumları keşfetmeniz için Google Haritalar benzeri bir harita geliştiriyor

- Instagram, çevrenizdeki popüler yerleri bulmanıza yardımcı olmak için haritasını güncelledi
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Popüler sosyal medya platformu Instagram, Temmuz ayının başlarında doğrudan sohbette bir şeyler satın alma özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdilerde ise şirket, uygulamanın haritasına Google Haritalar benzeri bir güncelleme yapıyor.
Instagram, çevrenizdeki popüler yerleri bulmanıza yardımcı olmak için haritasını güncelledi
Yeni Instagram haritası, aramaları ve filtreleri destekleyerek, kullanıcıların yalnızca bir fotoğrafın nerede yayınlandığını görmek yerine doğrudan uygulamada restoranları, turistik yerleri ve diğer önemli noktaları aramasına olanak tanıyacak. Profiliniz herkese açık olduğu sürece gönderilerde ve Hikayelerde konum çıkartmaları kullanmak, bu içeriği yeni haritadaki arama sonuçlarına ekleyecek.
Bu yeni harita, hashtag aramalarını destekler ve Hikayelerdeki etiketli konumlara dokunarak keşfetme olanağı sunar. Ayrıca bir kuruluşun, şehrin veya mahallenin adını doğrudan Keşfet sayfasına yazabilir ve sonuçları haritada görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş