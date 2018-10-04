Instagram, profillerin bulunmasını kolaylaştıran "Nametag" özelliğini duyurdu

Instagram'da dolaşırken gördüğünüz bir profili takip etmek zor değildir. Profil sayfasındaki mavi düğmeye tıklamanız yeterlidir. Ancak arkadaş ortamında başka birinin Instagram profilini takip etmek, zor olabilir. Zira isme göre arama yaparsanız birçok aynı isimde profille karşılaşmanız olasıdır. İşte Instagram kullanıcıları bu durumdan kurtarmak için yeni bir özellik sunduğunu açıkladı.

Profil bulmak kolaylaşacak

Nametag adı verilen bu özellikle istediğiniz kişinin profilini bulmak oldukça kolay bir hale geliyor. Çünkü bu özellikle kişiler kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar ve siz bu kartı kamera yardımıyla okutarak ilgili profile pratik bir şekilde erişebiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İsim etiketini kullanmak için profilinize gidin, üsttetuşa dokunun ve'i (veya İsim Etikieti) seçin. Dilediğiniz gibibir kart oluşturduktan sonra bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız da bu kimlik kartınıprofil sayfanızı pratik bir şekilde bularak sizi takipe başlayabilirler. Instagram uygulamasındailgili özelliği aradık fakat henüz tüm kullanıcılara sunulmadığı için bizde aktif durumda değildi. Instagram'ın bu yeni özelliğitüm kullanıcılara sunması bekleniyor.