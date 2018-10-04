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Instagram, profillerin bulunmasını kolaylaştıran "Nametag" özelliğini duyurdu

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların birbirlerinin profilini bulmalarını kolaylaştıracak olan Nametag özelliğini tanıttı. Barkod benzeri bir sistem olan Nametag'in detayları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram'da dolaşırken gördüğünüz bir profili takip etmek zor değildir. Profil sayfasındaki mavi düğmeye tıklamanız yeterlidir. Ancak arkadaş ortamında başka birinin Instagram profilini takip etmek, zor olabilir. Zira isme göre arama yaparsanız birçok aynı isimde profille karşılaşmanız olasıdır. İşte Instagram kullanıcıları bu durumdan kurtarmak için yeni bir özellik sunduğunu açıkladı.

Profil bulmak kolaylaşacak

Nametag adı verilen bu özellikle istediğiniz kişinin profilini bulmak oldukça kolay bir hale geliyor. Çünkü bu özellikle kişiler kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar ve siz bu kartı kamera yardımıyla okutarak ilgili profile pratik bir şekilde erişebiliyorsunuz.
İsim etiketini kullanmak için profilinize gidin, üstte üç satırlık tuşa dokunun ve Nametag'i (veya İsim Etikieti) seçin. Dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bir kart oluşturduktan sonra bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız da bu kimlik kartını tarayarak profil sayfanızı pratik bir şekilde bularak sizi takipe başlayabilirler. Instagram uygulamasında deneme yapmak için ilgili özelliği aradık fakat henüz tüm kullanıcılara sunulmadığı için bizde aktif durumda değildi. Instagram'ın bu yeni özelliği kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

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alemburda34 7 ay
Özellik saçma bir şekilde gösterildiği gibi sağdaki menüden değil ara/senin için olan bölümden çıkıyor.
Edit: Son güncelleme ile gösterildiği yere eklenmiş ayrıca aramalarda nametag da daha göze hoş gelecek şekilde güncellenmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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