OnePlus 6T'nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla ilgili tanıtım videosu yayınlandı

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, yaklaşan OnePlus 6T'nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile geleceğini doğrulamıştı. Hatta şirket CEO'su bu özelliği telefona entegre edebilmek için 3.5mm kulaklık girişinden de vazgeçtiklerini de açıklamıştı. Yayınlanan tanıtım videosu da cihazın piyasaya sürülmesine kısa bir süre kaldığını gösteriyor.

17 Ekim'de tanıtılması bekleniyor

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olan ilk telefonu piyasaya Vivo sunmuş olsa da, diğer şirketler de arkadan geliyor diyebiliriz. OnePlus 6T'nin, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı tanıttığı video Mısır Piramitleri, Montgolfier Kardeşler, Einstein ve Ay'a iniş gibi bir çok görüntüyü barındırıyor. Bunun parmak izi tarayıcı ile nasıl bir ilişkisi olduğu tam olarak anlaşılamasa da videonun sonunda OnePlus 6T'yi görüyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=8o33yfiX1xc

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Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı dışında cihazdabağlantı noktasının iki yanına konumlandırılmışkısımlarını görüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi cihazda kulaklık girişi yer almıyor. Tüm bunlara ek olarak eğer her şey planlandığı gibi giderse cihazın'de resmi olarak tanıtılacağı ifade ediliyor.