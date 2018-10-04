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OnePlus 6T'nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla ilgili tanıtım videosu yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın kısa bir süre sonra piyasaya sunacağı ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olan OnePlus 6T ile ilgili bir tanıtım videosu yayınlandı.
7 ay
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1
6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi OnePlus, yaklaşan OnePlus 6T'nin ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile geleceğini doğrulamıştı. Hatta şirket CEO'su bu özelliği telefona entegre edebilmek için 3.5mm kulaklık girişinden de vazgeçtiklerini de açıklamıştı. Yayınlanan tanıtım videosu da cihazın piyasaya sürülmesine kısa bir süre kaldığını gösteriyor.

17 Ekim'de tanıtılması bekleniyor 

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olan ilk telefonu piyasaya Vivo sunmuş olsa da, diğer şirketler de arkadan geliyor diyebiliriz. OnePlus 6T'nin, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı tanıttığı video Mısır Piramitleri, Montgolfier Kardeşler, Einstein ve Ay'a iniş gibi bir çok görüntüyü barındırıyor. Bunun parmak izi tarayıcı ile nasıl bir ilişkisi olduğu tam olarak anlaşılamasa da videonun sonunda OnePlus 6T'yi görüyoruz.
Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı dışında cihazda USB Type-C bağlantı noktasının iki yanına konumlandırılmış hoparlör ve mikrofon kısımlarını görüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi cihazda kulaklık girişi yer almıyor. Tüm bunlara ek olarak eğer her şey planlandığı gibi giderse cihazın 17 Ekim'de resmi olarak tanıtılacağı ifade ediliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=8o33yfiX1xc Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen nehuse
İşte One Plus diyor kiiii, ekrandan parmak izi okumayı o kadaaarrr çok seveceksiniz kii, kablosuz şarjı kaldırmamızı, kulaklık çıkışını kaldırmamızı ve telefonu suya dayanıklı yapmamamızı önemsemeyeceksiniz bile demiş...
İşte One Plus diyor kiiii, ekrandan parmak izi okumayı o kadaaarrr çok seveceksiniz kii, kablosuz şarjı kaldırmamızı, kulaklık çıkışını kaldırmamızı ve telefon...
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nehuse 7 ay
Ekranın altındaki tuşa basmakla ekrana basmanin arasında ne fark var birisi bana anlatabilir mi ?
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OverClocK1ng 7 ay
Ekrana gömülü parmak izi okuyucuya o kadar aşık olacaksınız kiii; hattâ kulaklık çıkışı, su geçirmezlik ve kablosuz şarjı iyi ki koymamışsınız diyeceksiniz.
Parmağınızı bastığınızda kendinizi Ay'a inmiş gibi hissedeceksiniz.
O kadar beğeneceksiniz ki, batarya dahi koymasaydınız olurdu diyeceksiniz. O derece...
Ekrana gömülü parmak izi okuyucuya o kadar aşık olacaksınız kiii; hattâ kulaklık çıkışı, su geçirmezlik ve kablosuz şarjı iyi ki koymamışsınız diyeceksiniz.
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Mesudum 7 ay
Ekran/gövde oranını büyütebilmek adına kaçınılmaz bir durum. Bunun bir öncesini biliyorsunuz Elma da çentikli ekranlarla başlatmıştı. Yakında ön yüz yetmeyecek, yanlara ve arkaya da ekran koyarak, tam yoğuşmalı kombi gibi, %100'ün üzerinde ekran/gövde oranları görmeye başlayabiliriz.
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arthurking 7 ay
her ekrana bastığımda ekranda parmak izim kalacak.benim gibi temiz ekran takıntılıları için hiç de kullanışlı değil.fazladan sil allah sil.
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tugares 7 ay
Bu gereksiz teknolojiyi bizlerle paylaşarak 1 verip 3 alan sektöre teşekkür ediyoruz 😄
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nehuse 7 ay
Ekranın altındaki tuşa basmakla ekrana basmanin arasında ne fark var birisi bana anlatabilir mi ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 7 ay nehuse
İşte One Plus diyor kiiii, ekrandan parmak izi okumayı o kadaaarrr çok seveceksiniz kii, kablosuz şarjı kaldırmamızı, kulaklık çıkışını kaldırmamızı ve telefonu suya dayanıklı yapmamamızı önemsemeyeceksiniz bile demiş...
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OverClocK1ng 7 ay
Ekrana gömülü parmak izi okuyucuya o kadar aşık olacaksınız kiii; hattâ kulaklık çıkışı, su geçirmezlik ve kablosuz şarjı iyi ki koymamışsınız diyeceksiniz.
Parmağınızı bastığınızda kendinizi Ay'a inmiş gibi hissedeceksiniz.
O kadar beğeneceksiniz ki, batarya dahi koymasaydınız olurdu diyeceksiniz. O derece...
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