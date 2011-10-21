Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram resimlerinizle iPhone kılıfı hazırlatmanız mümkün

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,4b
1
15
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Giderek büyüyen Apple ürünleri pazarında ürünlere uygun üretilen aksesuar pazarı da önemli bir segment haline gelmiş durumda. Pek çok farklı ürün ve tasarımın olduğu segmentte ilginç fikirler de zaman zaman ön plana çıkıyor. Casetagram firmasının kişiselleştirilebilen iPhone kılıfı buna son örnek.

Kılıfı ilginç kılan özellik fotoğraf paylaşım ağı Instagram'a yüklediğiniz fotoğraflarınızdan derlenen bir seçkiyi kılıf olarak kullanabilmeniz. Casetagram bunun için Instagram hesabınıza giriş yapmanızı istiyor. Kare veya daire şeklinde ızgaraları seçerek fotoğraflarınızı buna göre yerleştirebiliyorsunuz. Ardından siparişinizi verebiliyorsunuz. Ürün hem iPhone 4 hem de iPhone 4S modeli ile uyumlu.

Kılıfın satış fiyatı 34.95$. Bu fiyata uluslararası nakliyet ücreti de dahil. Kılıf dört faklı tasarımda sunuluyor. Bitişik karelerden oluşan ızgara, bitişik dairelerden oluşan ızgara, farklı boyutlarda dairelerden oluşan ızgara ve farklı boyutlarda karelerden oluşan ızgara şeklinde seçim yapmak mümkün.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar nasıl sipariş vercez tlfon numarası var mı yardımcı olurmusunuz bilgisi olan yardım etsin... tskler....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Nerdeyse 40dolar civarı tamam güzel gözüküyorda bu kadar parada verilmez yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
docekic 8 yıl
her yerde ıphone 4,3gs kabı dolu ama androind telefonlarda kap bulmak cok zor sadece neredeyse internette var htc,samsung,lg gibi telefonlar icin ama ıphone kaplarını kolayca bulabilirsiniz darty,teknosa, vb.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 8 yıl
Yaratıcı ve dikkat çekici:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farukdanis 8 yıl
Takip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem_zeus 8 yıl
sticker şeklinde olanı için (sadece iphone içinde değil)
gelaskins.com/...
kendi resimlerinizi yükleyip bastırabılıyorsunuz. kız arkadaşıma hediye olarak yaptırmıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bedlam 8 yıl
Ne yazıkki yeni bir konu değil. www.getuncommon.com yıllardır yapıyor bu işi. 1 yıl önce kızımın resmini kullanarak yaptırdığım 3gs kılıfını kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
yakında kefenden de kılıf yapar bunlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deep Hypnosis 8 yıl
MxFxOx

yakında kefenden de kılıf yapar bunlar.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St. Dupont 8 yıl MxFxOx
MxFxOx

yakında kefenden de kılıf yapar bunlar.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ngnzlr 8 yıl
Değişik bir fikir ancak pek başarılı olacağını sanmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozhan-ozluk 8 yıl
harika :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5410 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, instagram ve iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Logitech Z515 kablosuz hoparlör video inceleme 8 yıl Panasonic ile aynasız kameraları konuştuk, G3 ve GF3 masaya yatırdık 8 yıl Nokia'nın yeni telefonu 603 ve NFC kulaklıgı Luna hakkında bütün detaylar burada! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim