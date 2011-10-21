Instagram resimlerinizle iPhone kılıfı hazırlatmanız mümkün

Giderek büyüyen Apple ürünleri pazarında ürünlere uygun üretilen aksesuar pazarı da önemli bir segment haline gelmiş durumda. Pek çok farklı ürün ve tasarımın olduğu segmentte ilginç fikirler de zaman zaman ön plana çıkıyor. Casetagram firmasının kişiselleştirilebilen iPhone kılıfı buna son örnek.





Kılıfı ilginç kılan özellik fotoğraf paylaşım ağı Instagram'a yüklediğiniz fotoğraflarınızdan derlenen bir seçkiyi kılıf olarak kullanabilmeniz. Casetagram bunun için Instagram hesabınıza giriş yapmanızı istiyor. Kare veya daire şeklinde ızgaraları seçerek fotoğraflarınızı buna göre yerleştirebiliyorsunuz. Ardından siparişinizi verebiliyorsunuz. Ürün hem iPhone 4 hem de iPhone 4S modeli ile uyumlu.





Kılıfın satış fiyatı 34.95$. Bu fiyata uluslararası nakliyet ücreti de dahil. Kılıf dört faklı tasarımda sunuluyor. Bitişik karelerden oluşan ızgara, bitişik dairelerden oluşan ızgara, farklı boyutlarda dairelerden oluşan ızgara ve farklı boyutlarda karelerden oluşan ızgara şeklinde seçim yapmak mümkün.