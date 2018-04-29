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Instagram, sessize alan bir butonu ve bir dizi yeni özellikleri test ediyor

Instagram da gönderisini görmek istemediğiniz kişileri engellemek yerine gönderilerini karşınıza çıkarmayan "sessiz" butonunu ve bir takım yeni özellikleri test ettiği ortaya çıktı.
1 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Instagram, süre gelen testlerine yenilerini daha eklemiş görünüyor. Bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma bakılırsa Instagram kişilerin sessize alınmasını sağlayan bir özellik üzerine çalışıyor. Bu şu anlama geliyor. Instagram'da takip ettiğiniz ancak gönderilerini görmek istemediğiniz, engeller veya takipten çıkarırsanız karşı tarafın da kırılacağını düşündüğünüz zaman, bu sessize al butonunu kullanabiileceksiniz. Bu sayede kişi, takip listenizde kalacak ancak gönderilerini görmeyeceksiniz.
 
Test edilen bir diğer özellikte yukarıda gördüğünüz gibi, Instagram hikayelerde kullanılacak olan emojiler. “Hikaye Tepkileri”  olarak anılan özellik sayesinde, takip ettiğiniz kişilerin hikayelerine anlık olarak emojilerle tepki verebiliyorsunuz.
 
Test edildiği söylenen diğer özellik ise "Ağır Çekim" özelliği. Yakın zamanda portre modu olmayan akıllı telefon kullanıcıları için sunulan Odak özelliğinden sonra şimdi de akıllı telefonunda Ağır Çekim modu olmayan kullanıcılar, hikayelerini paylaşırken Ağır Çekim video kaydı oluşturabilecekler.
 
Yeni ekleneceği düşünülen bir başka özellik ise hikaye arşiviyle ilgili. Test edilen özellik kullanıma sunulursa, arşivlenen hikayelerinizi bir takvim üzerinden görebileceksiniz. 
Yukarıda aktardığımız özellikler şuan için Instagram'ın belli bir grup için test olarak sunmasından dolayı, henüz global anlamda yayınlanmadı. Bu özelliklerle ilgili test aşamasının ne zaman biteceği ve herkese dağıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 

https://www.theverge.com/2018/4/27/17291792/instagram-features-mute-story-calendar-slow-mo Yorum Yaz
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Sanal Bellek 1 yıl en beğenilen Mars Portakalı
180 derece farklı görüşe sahip olduğunuz ya da sosyal medya kullanım tarzını beğenmediğiniz ama sosyal medyadan da silinmeyecek kadar yakın olan akraba, komşu, iş arkadaşı vb. kişiler için faydalı bir özellik.
180 derece farklı görüşe sahip olduğunuz ya da sosyal medya kullanım tarzını beğenmediğiniz ama sosyal medyadan da silinmeyecek kadar yakın olan akraba, komşu,...
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35plt35 1 yıl
O, bu değil de gönderi akışını kronolojik görme yani en son kim ne paylaştıysa en üstte görme özelliği eklenmeli.
En üstte 7 gün önce paylaşılmış şeyler görüyorum.
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Kolye_Moda 1 yıl 35plt35
Katılıyorum, benzer durumu twitter'da da yaşıyorum
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DH Misafiri 1 yıl
Üstte bir arkadaş reklam olarak çıkan eskortları engelleyebilsek iyi olur demiş. Facebook, Whatsapp ve Instagram'dan alınan bilgilerle karşına o reklamlar çıkıyor farkında mısın? Yani gidip her eskortu telefon listene kaydetmişsen veya o sayfalarda gezinmişsen, o tür reklamlara tıklamışsan tabi çıkar. Hey Allahım bir de bas bas bağırıyorlar bunu.
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firtinax 1 yıl
Portre modu geri gitti. Bilgisi olan var mı?
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Glitz 1 yıl
Takip etmediğimiz ancak reklam olarak gelen veya popülerler kısmında gördüğümüz giyim mağazalarını ve eskortları da engelleyebiliyorsak çok güzel olur.
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Mars Portakalı 1 yıl
Sessize almak nedir ya birini görmek istemiyorsan takipten çıkarsın olur biter.
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Sanal Bellek 1 yıl Mars Portakalı
180 derece farklı görüşe sahip olduğunuz ya da sosyal medya kullanım tarzını beğenmediğiniz ama sosyal medyadan da silinmeyecek kadar yakın olan akraba, komşu, iş arkadaşı vb. kişiler için faydalı bir özellik.
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