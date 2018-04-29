Instagram, sessize alan bir butonu ve bir dizi yeni özellikleri test ediyor

Instagram, süre gelen testlerine yenilerini daha eklemiş görünüyor. Bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma bakılırsa Instagram kişilerin sessize alınmasını sağlayan bir özellik üzerine çalışıyor. Bu şu anlama geliyor. Instagram'da takip ettiğiniz ancak gönderilerini görmek istemediğiniz, engeller veya takipten çıkarırsanız karşı tarafın da kırılacağını düşündüğünüz zaman, bu sessize al butonunu kullanabiileceksiniz. Bu sayede kişi, takip listenizde kalacak ancak gönderilerini görmeyeceksiniz.

Test edilen bir diğer özellikte yukarıda gördüğünüz gibi, Instagram hikayelerde kullanılacak olan emojiler. “Hikaye Tepkileri” olarak anılan özellik sayesinde, takip ettiğiniz kişilerin hikayelerine anlık olarak emojilerle tepki verebiliyorsunuz.

Test edildiği söylenen diğer özellik ise "Ağır Çekim" özelliği. Yakın zamanda portre modu olmayan akıllı telefon kullanıcıları için sunulan Odak özelliğinden sonra şimdi de akıllı telefonunda Ağır Çekim modu olmayan kullanıcılar, hikayelerini paylaşırken Ağır Çekim video kaydı oluşturabilecekler.

Yeni ekleneceği düşünülen bir başka özellik ise hikaye arşiviyle ilgili. Test edilen özellik kullanıma sunulursa, arşivlenen hikayelerinizi bir takvim üzerinden görebileceksiniz.

Yukarıda aktardığımız özellikler şuan için Instagram'ın belli bir grup için test olarak sunmasından dolayı, henüz global anlamda yayınlanmadı. Bu özelliklerle ilgili test aşamasının ne zaman biteceği ve herkese dağıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.theverge.com/2018/4/27/17291792/instagram-features-mute-story-calendar-slow-mo