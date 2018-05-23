Instagram uygulamasına "Sessize Al" özelliği geldi

Artık Instagram'da sinir bozucu ve hoşlanmadığınız içerikler paylaşan arkadaşınız veya akrabalarınızı engellemeden, gönderilerini gizleyebileceksiniz. Popüler uygulamaya gelen Sessize Al (Mute) özelliği sayesinde kişilerin gönderilerinin akışınızda listelenmesi engelleniyor.

Sessize aldığınız kişiye bildirim gitmeyecek

Yapılan açıklamaya göre sessize aldığınız bir kişinin profilini görmeye devam edebilecek ve etiketlendiğiniz yorum veya yayınlardan haberdar olabileceksiniz. Ayrıca sessize aldığınız hesaplar bunu yaptığınızı farketmeyeceği de belirtiliyor. Takip ettiğiniz kişinin yayınlarını görmek için ise profil sayfasına girip sessize al özelliğini kapatmanız gerekiyor.

Özelliği kullanmak için ilgili profil sayfasının sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak, Sessize Al seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunulan bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm Instagram kullanıcılarına açılması bekleniyor.

https://instagram-press.com/blog/2018/05/22/introducing-mute/