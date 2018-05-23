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Instagram uygulamasına "Sessize Al" özelliği geldi

Sosyal medya platformu Instagram, uygulamaya gelen Mute (Sessize Al) özelliğini duyurdu. Bundan böyle gönderilerini görmek istemediğiniz kişilerin gönderilerini takipten çıkarmadan gizleyebileceksiniz
12 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Artık Instagram'da sinir bozucu ve hoşlanmadığınız içerikler paylaşan arkadaşınız veya akrabalarınızı engellemeden, gönderilerini gizleyebileceksiniz. Popüler uygulamaya gelen Sessize Al (Mute) özelliği sayesinde kişilerin gönderilerinin akışınızda listelenmesi engelleniyor.

Sessize aldığınız kişiye bildirim gitmeyecek

Yapılan açıklamaya göre sessize aldığınız bir kişinin profilini görmeye devam edebilecek ve etiketlendiğiniz yorum veya yayınlardan haberdar olabileceksiniz. Ayrıca sessize aldığınız hesaplar bunu yaptığınızı farketmeyeceği de belirtiliyor. Takip ettiğiniz kişinin yayınlarını görmek için ise profil sayfasına girip sessize al özelliğini kapatmanız gerekiyor.
Özelliği kullanmak için ilgili profil sayfasının sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak, Sessize Al seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli. Şimdilik kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunulan bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm Instagram kullanıcılarına açılması bekleniyor.

https://instagram-press.com/blog/2018/05/22/introducing-mute/ Yorum Yaz
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Cast Away 12 ay en beğenilen
O kadar boş bir uygulama ki..Evli,çocuklu farketmiyor.Kahvaltı masasını,yemek masasını,yatak odasını paylaşanlar..Yaptığı yemekleri,hamur işlerini "acaba" durumu olanlar var mı diye düşünmeden insanlığını yitirmişleri barındıran gereksiz bir program.İnsanların hayatlarından instagram'ı alalım mesela.Toplu intiharlar görülebilir.Hayatım da bu kadar eroin etkisi yaratan bir program görmedim.
O kadar boş bir uygulama ki..Evli,çocuklu farketmiyor.Kahvaltı masasını,yemek masasını,yatak odasını paylaşanlar..Yaptığı yemekleri,hamur işlerini "acaba" duru...
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35plt35 12 ay hazarRS
Çok teşekkürler. Bende genelde o tarz sayfaları takip ediyorum. En son bir resimde gördüğüm giriş kapısını, bir projede uyguladım. Esinlenmek güzel şey.
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mcrew 12 ay
Instagrami kullanıyorum yalan yok.
Bu özelliği uzun zamandır da bekliyordum.
Artık saçma sapan paylaşım yapanları filtreleyebilecegim.
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Witcher3 12 ay
Kendim kullanmam kullananlada muhattap olmam öylede boş gereksiz toplumu uyutma amaçlı uygulamadır. Ne kadar cahil,boş ve hobisi olmayan insan var 7-24 instagramda
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Cast Away 12 ay en beğenilen
O kadar boş bir uygulama ki..Evli,çocuklu farketmiyor.Kahvaltı masasını,yemek masasını,yatak odasını paylaşanlar..Yaptığı yemekleri,hamur işlerini "acaba" durumu olanlar var mı diye düşünmeden insanlığını yitirmişleri barındıran gereksiz bir program.İnsanların hayatlarından instagram'ı alalım mesela.Toplu intiharlar görülebilir.Hayatım da bu kadar eroin etkisi yaratan bir program görmedim.
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sniper23 12 ay Cast Away
Sosyal medyanın amacı bu zaten. CIA, NSA ve benzeri birimlere beleş istihbarat.
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hazarRS 12 ay Cast Away
İnstagramı sadece eşin dostun saçma sapan fotoğrafını gösteren uygulama olarak bakmazsanız doğru kullanıldığında çoğu zaman faydalı bir uygulamadır. Ben şahsen mobilya tasarımları için ilham aldığım-özellikle spesifik bir konseptte sürekli örnek bulabildiğim, dünyadan mimari örnekler ve yapım detayları görebildiğim, grafiksel anlatımların çeşitlerini takip edebildiğim bir uygulama olarak görüyorum. Bu takip ettiğim şeyler de yaptığım meslekle ilgili olduğundan az da olsa kendimi geliştirme imkanı sunuyor.
Ama tabi tanıdık insanları eklemek zorunda kalıp 5000adet sadece selfielerinden oluşan fotoğrafları görmek, bir aktivite yaptıkları sırada çektiği tüm ama tüm fotoğrafları sıra sıra instagrama yüklediğini görmek insanın sinirini bozuyor. Şimdi böylelerini engelliyorum tabi ki.
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~Lion King~ 12 ay Cast Away
Dediklerinin bir çoğunu yapan biri olarak maalesef katılıyorum...
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