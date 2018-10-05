Instagram yakında konum geçmişinizi Facebook'la paylaşacak

Birkaç yıl önce Facebook, WhatsApp verilerinin her iki platform arasında paylaşılacağını açıkladığında bir yaygara kopmuştu. Sosyal medya devinin aynı zamanda WhatsApp'ın da sahibi olduğu göz önüne alındığında bu mantıklı görünüyordu ancak WhatsApp kullanan herkesin Facebook kullanma gibi bir zorunluluğu olmadığı için bu, büyük bir gizlilik endişesini de beraberinde getirdi.

Ayrıca Bkz.

"LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı"

Facebook şimdi aynı şeyi Instagram ile denemeyi düşünüyor. TechCrunch'ın haberine göre Instagram, uygulamanın konum geçmişinizi Facebook ile paylaşmasına izin verecek yeni bir gizlilik ayarı test ediyor. Yani bu da Facebook'un, bulunduğunuz konuma göre reklam göstererek sizi hedefleyebileceği anlamına geliyor.

Gizlilik ayarlarından kapatılabilecek mi?

Facebook'un mikrofon aracılığıyla kullanıcıların konuşmalarını dinleyerek kişilerin ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam görüntülediğine dair bazı komplo teorileri zaten vardı.

Ayrıca bunun bir gizlilik ayarı olduğunu düşünürsek, teorik olarak kullanıcıların devre dışı bırakma seçeneğinin de olacağını söyleyebiliriz. Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada böyle bir özelliği denediklerini ima etse de ileride devreye sokup sokmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.

https://techcrunch.com/2018/10/04/instagram-location-history/