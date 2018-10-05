Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram yakında konum geçmişinizi Facebook'la paylaşacak

Instagram, konum geçmişinizin Facebook ile paylaşmasına izin verecek yeni bir gizlilik ayarı test ediyor. Yani Instagram tarafından toplanan tam GPS koordinatlarınız sosyal medya devine sunulacak.
7 ay
1,9b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birkaç yıl önce Facebook, WhatsApp verilerinin her iki platform arasında paylaşılacağını açıkladığında bir yaygara kopmuştu. Sosyal medya devinin aynı zamanda WhatsApp'ın da sahibi olduğu göz önüne alındığında bu mantıklı görünüyordu ancak WhatsApp kullanan herkesin Facebook kullanma gibi bir zorunluluğu olmadığı için bu, büyük bir gizlilik endişesini de beraberinde getirdi.
Ayrıca Bkz. "LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı"
Facebook şimdi aynı şeyi Instagram ile denemeyi düşünüyor. TechCrunch'ın haberine göre Instagram, uygulamanın konum geçmişinizi Facebook ile paylaşmasına izin verecek yeni bir gizlilik ayarı test ediyor. Yani bu da Facebook'un, bulunduğunuz konuma göre reklam göstererek sizi hedefleyebileceği anlamına geliyor.

Gizlilik ayarlarından kapatılabilecek mi?

Facebook'un mikrofon aracılığıyla kullanıcıların konuşmalarını dinleyerek kişilerin ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam görüntülediğine dair bazı komplo teorileri zaten vardı.
Ayrıca bunun bir gizlilik ayarı olduğunu düşünürsek, teorik olarak kullanıcıların devre dışı bırakma seçeneğinin de olacağını söyleyebiliriz. Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada böyle bir özelliği denediklerini ima etse de ileride devreye sokup sokmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.

https://techcrunch.com/2018/10/04/instagram-location-history/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Olgi 7 ay
Whatsapp’a para gonderme ozelligi gelecekti bilen duyan var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 7 ay
Bu tarz uygulamalarda özel hayatın gizliliği yoktur geçin bunları bu yazılımları kullanıyorsanız sizden her türlü bilgiyi alıyorlar. Vermem dersenizde kullanmazsınız hiçbirini rahat edersiniz. Zaten iyice instagram ergen yuvasına döndü. Sözde 13 yaş altına yasak ama kim takıyor kimse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kotukoylu 7 ay
İnstagram hesabım yok tüh ya üzüldüm mark cocksuckerberg
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryukk6193 7 ay
2 saat önce instagramımı kapattım, haberi görünce de iyi ki kapatmışım dedim. Birinden kurtuldum şimdi diğerlerinde...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 7 ay
Bu facebook neye elini atsa özel hayatın gizliliğini ortadan kaldırıyor. İnstagram da bozmaya başladı iyice.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Türkiye'nin 5G laboratuvarları Ankara'da kuruluyor 7 ay Aquaman filminden 5 dakikalık yeni fragman 7 ay Bin megavatlık güneş enerjisi ihalesi için duyuru yayımlandı 7 ay Organize İşler 2 kısa fragmanı yayınlandı 7 ay Samsung üçüncü çeyrekte yeniden rekora koşuyor 7 ay Renault’nun hibrit araç motorları Türkiye’de üretilecek 7 ay Nokia telefonların Android Pie alacakları tarihler belli oldu 7 ay Oto yıkamayı ayağınıza getiren hizmet: OtoParlat 7 ay Cadillac'ın otonom sürüş sistemi Tesla’nın Autopilot teknolojisini gölgede bıraktı 7 ay Google'ın 9 Ekim'deki etkinliğinde neler tanıtılacak? 7 ay iOS 12 kullanım oranı yüzde 46'ya ulaştı 7 ay Su damlası çentikli Motorola G7'nin görüntüleri sızdırıldı 7 ay iPhone XS Max mercek altında: Kutu açılışı ve ilk izlenimler 7 ay Snapdragon 8150 ismi Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı 7 ay İşitme kaybı olanların altyazıları görmesini sağlayan akıllı gözlük 7 ay Casusluk iddiaları Lenovo'yu da sarstı: Hisseleri yüzde 20'nin üstünde değer kaybetti 7 ay 85.000 parçadan oluşan 'LEGO Apple Park' detaylarıyla hayranlık uyandırıyor 7 ay SpaceX'in yeni uzay kapsülünün test uçuşu 2019'a ertelendi 7 ay İzin almadan uydu fırlatan şirket, yeni uydular için lisans aldı 7 ay Bu yazılım olmadan MacBook Pro ve iMac Pro modelleri tamir edilemeyecek 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Instagram yakında konum geçmişinizi Facebook'la paylaşacak Sonraki Seul belediye başkanı, yaklaşık 90 milyon dolarlık Blockchain fonu ayırdı 7 ay Tesla ilk araç güvenlik raporunda Autopilot'u savundu 7 ay Türkiye, Bitcoin üreterek krizleri aşabilir mi? 7 ay Huawei Mate 20 basın görselleri ortaya çıktı 7 ay WiFi isimlendirmesi değişiyor 7 ay IBM Blockchain merkezli bir güvenli sistemi için patent aldı. 7 ay Türkiye krizi F-35 projesini baltalıyor: 24 ay gecikecek korkusu 7 ay Casusluk iddialarının ardından Super Micro hisseleri çakıldı 7 ay Tüm zamanların en çok indirilen iOS oyunu Candy Crush Saga 7 ay Mike Pence: Google, Çin'e özel arama motoru geliştirmeyi bırakmalı 7 ay Nvidia GeForce RTX 2080 Ti çıkış tarihi yılan hikayesine döndü 7 ay Zen 2 ve Vega 20 mimarileri CES 2019 fuarında tanıtılacak 7 ay Tablet sevkiyatları düşüşte, iPad ailesi yükselişte 7 ay LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı 7 ay INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre 7 ay Citroen yeni araçlarında tasarım ve konfora odaklanıyor 7 ay 2018 Nobel Kimya Ödülü, "güdümlü evrim" çalışmaları yürüten üç bilim insanına verildi 7 ay Nokia’dan AirPods’a rakip geldi 7 ay Blizzard'ın CEO'su 27 yılın ardından koltuğunu devrediyor 7 ay Yahoo'dan yeni mesajlaşma uygulaması: Yahoo Together Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim