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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı

LG V40 ThinQ'nun tanıtım etkinliğinde basına açıklama yapan LG Mobile CEO'su Hwang Jeong-hwan, Güney Koreli şirketin katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG Mobile'ın CEO'su Hwang Jeong-hwan, V40 ThinQ'nun tanıtımı için düzenlenen etkinlikte katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiklerini resmen doğruladı.
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Basın toplantısında yer alan Güney Kore merkezli Yonhap News'in haberine göre Hwang, LG’nin katlanabilir akıllı telefon çıkaran ilk üreticiler arasında yer almayı hedeflemediğini söyledi. Bunun yerine şirket, ürünün müşterilere gerçek değer sağladığından emin oluncaya kadar beklemeyi düşünüyor.

LG'den önümüzdeki yıl 5G'li telefon geliyor

Geçtiğimiz günlerde Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun prototipini gözler önüne seren bir video yayınlanmıştı. Samsung ve Huawei'nin geliştirdiği katlanabilir akıllı telefonlar da Lenovo'nun cihazı gibiyse, LG'nin katlanabilir telefon çıkarma konusunda aceleci davranmaması son derece akıllıca bir hareket olacak gibi görünüyor.
Hwang tüm bunların yanı sıra, LG'nin 2019'da 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarmayı planladığını da söyledi.

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/10/04/0200000000AKR20181004092100017.HTML?input=1195m Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mlhkhy 7 ay
Bu tip ürünlerin çıkmasını olumsuz karşılayan yurdum insanında teknoloji gelişmesini istemediği aşikar olarak görüyorum. Farzı misal El kadar cebine sığacak ürünün 10 ~ 14 inç arası kocaman ekrana dönüşmesi faydası konusunda olumsuzmuş gibi görülmesini anlam veremiyorum. İlk çıkanlar tabiki kaba olacaktır ama geliştikçe zarif ve kullanışlı bir hale dönüşecektir.
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Oathbreaker. 7 ay
Ne faydası olacak?
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Ekrem71.5 7 ay
Çentik gibi çok tartışalacak bir tasarım seveni mutlaka olacaktır tabi sevmeyenide.
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