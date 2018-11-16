Instagram videoları üzerinden ürün satın alınabilecek

Kişisel alışveriş listesi
Instagram dükkanları tarafından paylaşılmış ürünleri gördüğünüzde kendi alışveriş listenize favori ürünlerinizi ekleyebilecek ve daha sonra satın almak üzere bekletebileceksiniz. Bu özelliği kullanmak için beğendiğiniz ürünün alışveriş etiketine tıklayıp, sağ alt kısımda çıkan kaydet butonuna basmanız yeterli olacak.
Video üzerinden alışveriş
Satıcılar videolar altına ürün alışveriş etiketleri ekleyebilecekler. Siz bu etiketlere tıkladığınızda ise video içerisinde bulunan ürün listesine ulaşacak ve beğendiğiniz ürünü inceleyebilecek, alışveriş listenize ekleyebileceksiniz. Geçmişte hikayeler üzerinde kullanılabiliyor olsa da, artık satıcılar video paylaşımları için de bu özelliği ekleyebilecekler.Ayrıca Bkz. "Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor"
Satıcı profilleri için yeni tasarım
Alışveriş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla Instagram üzerinde satış yapan profiller için yeni tasarıma geçildi. Bu yeni ve basit ara yüz sayesinde ilgilendiğiniz ürünü daha kolay bir şekilde bulabilmeniz ve satın almanız hedeflenmiş.
https://www.engadget.com/2018/11/15/instagram-shopping-feed-videos/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle