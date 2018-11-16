Instagram videoları üzerinden ürün satın alınabilecek

Belki de hiç beklemediği bir şekilde alışveriş konusunda en popüler platformlardan biri haline gelen Instagram bu durumundan faydalanmak istiyor. Yurt dışı ülkeler için tatil ve dolayısıyla alışveriş döneminin yaklaşmasını fırsat bilen firma bu kapsamda uygulaması için yeni güncellemelerini yayınladı. Eklenen alışveriş özellikleri sayesinde satıcılar ile kullanıcılar daha hızlı bir araya getirilecek.

Kişisel alışveriş listesi

Instagram dükkanları tarafından paylaşılmış ürünleri gördüğünüzde kendi alışveriş listenize favori ürünlerinizi ekleyebilecek ve daha sonra satın almak üzere bekletebileceksiniz. Bu özelliği kullanmak için beğendiğiniz ürünün alışveriş etiketine tıklayıp, sağ alt kısımda çıkan kaydet butonuna basmanız yeterli olacak.

Video üzerinden alışveriş

Satıcılar videolar altına ürün alışveriş etiketleri ekleyebilecekler. Siz bu etiketlere tıkladığınızda ise video içerisinde bulunan ürün listesine ulaşacak ve beğendiğiniz ürünü inceleyebilecek, alışveriş listenize ekleyebileceksiniz. Geçmişte hikayeler üzerinde kullanılabiliyor olsa da, artık satıcılar video paylaşımları için de bu özelliği ekleyebilecekler.

Ayrıca Bkz.

"Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor"

Satıcı profilleri için yeni tasarım

Alışveriş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla Instagram üzerinde satış yapan profiller için yeni tasarıma geçildi. Bu yeni ve basit ara yüz sayesinde ilgilendiğiniz ürünü daha kolay bir şekilde bulabilmeniz ve satın almanız hedeflenmiş.

Instagram’ı ciddi bir satış platformu haline getirmeyi amaçlayan firma bu yeni özellikler ile hız kazanacağa benziyor. Şimdiye kadar 25 milyon firmanın Instagram iş hesabı açtığı düşünülünce bu isteğine kavuşması uzun zaman almayacak gibi.

https://www.engadget.com/2018/11/15/instagram-shopping-feed-videos/