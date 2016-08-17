Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor

Yaklaşık iki ay önce duyurulan ve temmuz ayında sadece Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika’da hayata geçirilen "İş Araçları" kısa süre önce Avrupa, Orta Doğu, Birleşik Krallık ve Afrika'da kullanıma sunuldu. Özellikle küçük işletmelerin Instagram’ı daha etkin şekilde kullanmalarını sağlayan yenilikler diğer taraftan potansiyel müşterilere ulaşılmasını da kolaylaştırıyor.

Buna göre marka profillerine "İletişim" butonu altında gelen adres, telefon ve e-mail gibi bilgilerle artık işletmenin web sitesini ziyaret etmenize gerek kalmadan aynı Facebook’ta olduğu gibi tek tıkla anında iletişim kurabileceksiniz. "Insights" adı verilen, markaların gönderileri ve takipçileri hakkında detaylı bilgilere ulaşmasını sağlayan araç ile hangi paylaşımların daha fazla ilgi çektiğini, günlere göre etkileşim durumunu ve en fazla beğenilen iletileri öğrenebiliyorsunuz. Böylelikle elde edilen veriler ışığında daha verimli pazarlama stratejileri belirlenebiliyor.

İşletme Araçları’nın son üyesi "Promote" ise takipçileriniz tarafından beğenilen, ilgi gören bir paylaşımı anında reklama dönüştürme ve kısa sürede daha fazla kişiye ulaşma fırsatı tanıyor. Günümüzde Instagram üzerinden yoğun şekilde ürün tanıtımı yapıldığı düşünülürse işletme profiline sahip kullanıcılar artık daha fazla kişiye hitap ederek kolay şekilde satış yapabilecekler.