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Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor

Instagram’ın küçük işletmeler için hayata geçirdiği "İşletme Araçları" ile birlikte artık platform üzerinden ürün satışı yapmak ve müşterilerle etkileşime geçmek çok daha kolay bir hale geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor
Yaklaşık iki ay önce duyurulan ve temmuz ayında sadece Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika’da hayata geçirilen "İş Araçları" kısa süre önce Avrupa, Orta Doğu, Birleşik Krallık ve Afrika'da kullanıma sunuldu. Özellikle küçük işletmelerin Instagram’ı daha etkin şekilde kullanmalarını sağlayan yenilikler diğer taraftan potansiyel müşterilere ulaşılmasını da kolaylaştırıyor.
Buna göre marka profillerine "İletişim" butonu altında gelen adres, telefon ve e-mail gibi bilgilerle artık işletmenin web sitesini ziyaret etmenize gerek kalmadan aynı Facebook’ta olduğu gibi tek tıkla anında iletişim kurabileceksiniz. "Insights" adı verilen, markaların gönderileri ve takipçileri hakkında detaylı bilgilere ulaşmasını sağlayan araç ile hangi paylaşımların daha fazla ilgi çektiğini, günlere göre etkileşim durumunu ve en fazla beğenilen iletileri öğrenebiliyorsunuz. Böylelikle elde edilen veriler ışığında daha verimli pazarlama stratejileri belirlenebiliyor.
İşletme Araçları’nın son üyesi "Promote" ise takipçileriniz tarafından beğenilen, ilgi gören bir paylaşımı anında reklama dönüştürme ve kısa sürede daha fazla kişiye ulaşma fırsatı tanıyor. Günümüzde Instagram üzerinden yoğun şekilde ürün tanıtımı yapıldığı düşünülürse işletme profiline sahip kullanıcılar artık daha fazla kişiye hitap ederek kolay şekilde satış yapabilecekler.

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ownnwo 2 yıl
İnstagramda satış yapmak pekde kolay değil aslında rakipler çok
Şu sayfada güzel bilgiler var faydalı olabilir
webicix.com/...
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Das Boot 3 yıl
Çok agrasifler, neden bu kadar hızlı atılım yapıyorlar anlamadım. Genelde gelirleri çok iyi olan platformlar çok uzun süre aralıklarla yenilik getirirlerdi.
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strathmorea 3 yıl
Ne hale getirdiler instagramı. Güya satın alım sonrası instagramın dinamikleriyle asla oynamayacağız diyordu mark efendi. Çok kaliteli içerikler oluyordu. Şimdide var ama yemek fotoğrafı, dudak büzüp kendini çeken kızlar vs derken reklamlarla tam eskiyi aratır oldu. Logo desen alay ettiler resmen.
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aycibin 3 yıl
5K 10K takipçin varsa satmak kolay.musteri ayağına geliyor bile
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alemburda34 3 yıl
Twitter hariç her platform reklam olayını çözdü kendine gelir sağlıyor. Garibim bi twitter kaldı.
Birde mümkünse kol saati satıcıları azalsın heryerden ya kol saati reklamı geliyor yada krem
1 Yanıt Yanıtla +1
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sevketkral 3 yıl alemburda34
alemburda34
Twitter hariç her platform reklam olayını çözdü kendine gelir sağlıyor. Garibim bi twitter kaldı.
Birde mümkünse kol saati satıcıları azalsın heryerden ya kol saati reklamı geliyor yada krem


Facebook ve İnstagram aynı şirketin olduğu için olabilir.
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BekirTemel 3 yıl
Sağlam giyim sektörü oluştu burda şaka maka
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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