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    Instagram yeni özelliğiyle Myspace'i kopyalıyor

    Meta çatısı altındaki Instagram yeni özellikleriyle platformu canlı tutmayı sürdürüyor. Ancak Instagram’ın yeni profile müzik ekleme özelliği akıllara Myspace’i getiriyor.
    Instagram yeni özelliğiyle Myspace'i kopyalıyor Tam Boyutta Gör
    İnternet, bir şeylerin eskimesini hızlandırsa da zaman zaman yok olmuş şeyleri de hayata getirebiliyor. Meta çatısı altındaki Instagram, yeni özellikleriyle platformu canlı tutmayı sürdürürken platforma eklenen “profilde müzik” özelliği kullanıcıları 2000’lerin başına, Myspace dönemine götürüyor. Instagram için bu özellik geçtiğimiz yıldan beri test ediliyordu.

    Instagram'da profile müzik ekleme dönemi

    Belli bir yaştaki internet kullanıcıları, 2003 yılında profilinizi ziyaret eden biri olduğunda otomatik olarak çalacak bir arka plan şarkısı seçme özelliğine sahip olan sosyal medya platformu MySpace’i hatırlıyordur. Şimdi bu özellik Instagram’a geliyor ancak maalesef bu sefer şarkı otomatik olarak başlamıyor.

    Instagram tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, bir kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında sergilenecek ve değiştirilene veya kaldırılana kadar orada kalacak. Profilinizi görüntüleyen kişiler bu parçayı oynatıp duraklatabilecek. Instagram profiline nasıl müzik eklenir? diye düşünüyorsanız merak etmeyin, işlem çok kolay.

    Instagram yeni özelliğiyle Myspace'i kopyalıyor Tam Boyutta Gör
    Yapmanız gereken profilinize gidip “profili düzenle” seçeneğine tıklamanız ve aşağıda yer alan “Profiline müzik ekle” seçeneğini seçmeniz. Instagram'ın Reels veya gönderiler gibi şeyler için kullanılabilen lisansı müzik kütüphanesinden istediğiniz parçayı buradan seçebilirsiniz. Yaptığım denemelerde tüm bir parçayı seçmek mümkün değil, sadece 30 saniyelik bir bölümü seçilebiliyor parçanın.

    Instagram bu özelliği tanıtmak için şarkıcı Sabrina Carpenter ile işbirliği yaptı. Carpenter’in halihazırda profilinde yeni şarkısı “Taste”in bir bölümü yer alıyor. Instagram ayrıca Carpenter'ın yaklaşan albümü Short n' Sweet temalı birkaç gizli özellik de ekliyor. “Sabrina” veya kahve fincanı emojisi gibi belirli anahtar kelimeleri kullanmak Notlar özelliğinde küçük değişiklikler yapıyor.

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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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