Instagram yeni özelliğiyle Myspace'i kopyalıyor

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Tam Boyutta Gör İnternet, bir şeylerin eskimesini hızlandırsa da zaman zaman yok olmuş şeyleri de hayata getirebiliyor. Meta çatısı altındaki Instagram, yeni özellikleriyle platformu canlı tutmayı sürdürürken platforma eklenen “profilde müzik” özelliği kullanıcıları 2000’lerin başına, Myspace dönemine götürüyor. Instagram için bu özellik geçtiğimiz yıldan beri test ediliyordu.

Instagram'da profile müzik ekleme dönemi

Belli bir yaştaki internet kullanıcıları, 2003 yılında profilinizi ziyaret eden biri olduğunda otomatik olarak çalacak bir arka plan şarkısı seçme özelliğine sahip olan sosyal medya platformu MySpace’i hatırlıyordur. Şimdi bu özellik Instagram’a geliyor ancak maalesef bu sefer şarkı otomatik olarak başlamıyor.

Instagram tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, bir kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında sergilenecek ve değiştirilene veya kaldırılana kadar orada kalacak. Profilinizi görüntüleyen kişiler bu parçayı oynatıp duraklatabilecek. Instagram profiline nasıl müzik eklenir? diye düşünüyorsanız merak etmeyin, işlem çok kolay.

Tam Boyutta Gör Yapmanız gereken profilinize gidip “profili düzenle” seçeneğine tıklamanız ve aşağıda yer alan “Profiline müzik ekle” seçeneğini seçmeniz. Instagram'ın Reels veya gönderiler gibi şeyler için kullanılabilen lisansı müzik kütüphanesinden istediğiniz parçayı buradan seçebilirsiniz. Yaptığım denemelerde tüm bir parçayı seçmek mümkün değil, sadece 30 saniyelik bir bölümü seçilebiliyor parçanın.

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Instagram bu özelliği tanıtmak için şarkıcı Sabrina Carpenter ile işbirliği yaptı. Carpenter’in halihazırda profilinde yeni şarkısı “Taste”in bir bölümü yer alıyor. Instagram ayrıca Carpenter'ın yaklaşan albümü Short n' Sweet temalı birkaç gizli özellik de ekliyor. “Sabrina” veya kahve fincanı emojisi gibi belirli anahtar kelimeleri kullanmak Notlar özelliğinde küçük değişiklikler yapıyor.

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