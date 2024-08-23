Instagram yeni özelliğiyle Myspace'i kopyalıyor

Instagram'da profile müzik ekleme dönemi
Belli bir yaştaki internet kullanıcıları, 2003 yılında profilinizi ziyaret eden biri olduğunda otomatik olarak çalacak bir arka plan şarkısı seçme özelliğine sahip olan sosyal medya platformu MySpace’i hatırlıyordur. Şimdi bu özellik Instagram’a geliyor ancak maalesef bu sefer şarkı otomatik olarak başlamıyor.
Instagram tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, bir kullanıcının profiline eklenen müzik biyografi alanında sergilenecek ve değiştirilene veya kaldırılana kadar orada kalacak. Profilinizi görüntüleyen kişiler bu parçayı oynatıp duraklatabilecek. Instagram profiline nasıl müzik eklenir? diye düşünüyorsanız merak etmeyin, işlem çok kolay.
Instagram bu özelliği tanıtmak için şarkıcı Sabrina Carpenter ile işbirliği yaptı. Carpenter’in halihazırda profilinde yeni şarkısı “Taste”in bir bölümü yer alıyor. Instagram ayrıca Carpenter'ın yaklaşan albümü Short n' Sweet temalı birkaç gizli özellik de ekliyor. “Sabrina” veya kahve fincanı emojisi gibi belirli anahtar kelimeleri kullanmak Notlar özelliğinde küçük değişiklikler yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.