Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor?

Instagram’daki reklam gösterimleri için API’ları kullanan şirketler, geride kalan Aralık ayında 670 Milyon gösterime ulaşmayı başarmış. Ağustos ayında 50 Milyon seviyesinde olan bu rakam, toplamda 13 kattan fazla bir büyüme elde etmiş görünüyor.

Reklam gösterim ücretleri ne kadar?

Instagram’da reklam satışını gerçekleştiren ajanslar için fiyatlar açık piyasa içerisinde kendiliğinden belirleniyor. Instagram, reklam verenlerin her 1000 gösterim için ödemeyi teklif ettikleri en iyi rakamı veren hizmetlerin reklamını yayına sokuyor. Bu sisteme göre Eylül ayında 1000 gösterim için rakam 5,21 Dolar, Kasım’da 7,20 Dolar, Aralık’ta ise 5,94 olarak gerçekleşmiş.

Instagram yılda ne kadar para kazanıyor?

Analistlere göre Instagram reklam gelirlerinden yılda 5 Milyar Dolar’a yakın bir kazanç elde ediyor olabilir. Facebook tarafından Nisan 2012’de henüz 13 çalışanı varken 1 Milyar Dolar nakit para ödenerek satın alınan Instagram, Zuckerberg’in de en kârlı satın almalarından biri olarak şirket bünyesinde yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2015 yılının Haziran ayından bu yana etkin bir şekilde mobil uygulamalar üzerinden üçüncü taraf reklam gösterimine başlayan ve para kazanma yolunda önemli bir adım atan Instagram, aradan geçen kısa sürede reklam verenlerin de ciddi ölçüde ilgisini çekti.Her ne kadar özellikle ülkemizde istenmeyen reklam içerikleri ile karşılaşmamıza neden olacak kadar bir moderasyona ihtiyaç duysa da toplam reklam gösterimleri küresel ölçekte milyar adetler seviyesini aşmış durumda. Ağustos ayında reklamlar için bir API sunmaya başlayan Instagram, üçüncü taraf şirketlerin Instagram için boşta kalan reklam alanlarını satmasına imkan tanımıştı. Dolayısıyla böylesine bir hızlı yükselişte bu şirketlerin etkisi büyük.