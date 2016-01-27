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Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor?

2015 yılının ikinci yarısından bu yana hesaplarda reklam göstermeye başlayan Instagram’da reklam yayın sayıları hızlı bir şekilde artıyor. Peki bu yükselişte anahtar rol kimin?
3 yıl
8,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılının Haziran ayından bu yana etkin bir şekilde mobil uygulamalar üzerinden üçüncü taraf reklam gösterimine başlayan ve para kazanma yolunda önemli bir adım atan Instagram, aradan geçen kısa sürede reklam verenlerin de ciddi ölçüde ilgisini çekti.

Her ne kadar özellikle ülkemizde istenmeyen reklam içerikleri ile karşılaşmamıza neden olacak kadar bir moderasyona ihtiyaç duysa da toplam reklam gösterimleri küresel ölçekte milyar adetler seviyesini aşmış durumda. Ağustos ayında reklamlar için bir API sunmaya başlayan Instagram, üçüncü taraf şirketlerin Instagram için boşta kalan reklam alanlarını satmasına imkan tanımıştı. Dolayısıyla böylesine bir hızlı yükselişte bu şirketlerin etkisi büyük.

Instagram’daki reklam gösterimleri için API’ları kullanan şirketler, geride kalan Aralık ayında 670 Milyon gösterime ulaşmayı başarmış. Ağustos ayında 50 Milyon seviyesinde olan bu rakam, toplamda 13 kattan fazla bir büyüme elde etmiş görünüyor.
Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor?
 
Reklam gösterim ücretleri ne kadar? 

Instagram’da reklam satışını gerçekleştiren ajanslar için fiyatlar açık piyasa içerisinde kendiliğinden belirleniyor. Instagram, reklam verenlerin her 1000 gösterim için ödemeyi teklif ettikleri en iyi rakamı veren hizmetlerin reklamını yayına sokuyor. Bu sisteme göre Eylül ayında 1000 gösterim için rakam 5,21 Dolar, Kasım’da 7,20 Dolar, Aralık’ta ise 5,94 olarak gerçekleşmiş.
Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor?
 
Instagram yılda ne kadar para kazanıyor? 

Analistlere göre Instagram reklam gelirlerinden yılda 5 Milyar Dolar’a yakın bir kazanç elde ediyor olabilir. Facebook tarafından Nisan 2012’de henüz 13 çalışanı varken 1 Milyar Dolar nakit para ödenerek satın alınan Instagram, Zuckerberg’in de en kârlı satın almalarından biri olarak şirket bünyesinde yer alıyor.

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erturkcan2 3 yıl en beğenilen
1 milyardolara aldığı şirket yılda 5 milyar dolar kazandırıyorsa bu Zuckerberg gerçekten Zuckerberg.
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Heîsenberg 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

adam 1 milyar dolara almış adama 5 milyar dolar kazandırıyormuş vay anasını ne diyelim doğru alımlar yapmış adam Helal Olsun....

paran varsa para kazanıyorsun zaten sorun para kazanabilecek kadar parayı kazanmakta
kadirirdemadam 1 milyar dolara almış adama 5 milyar dolar kazandırıyormuş vay anasını ne diyelim doğru alımlar yapmış adam Helal Olsun.....
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EnemyDestroyeD 3 yıl
para parayla kazanılır
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aylakbilgin 2 yıl
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Trmessenger 2 yıl
Bende bir trmessenger kurduk bir türk bile yüzüne bakmaz yabancıların sitesi uygulaması Türkiye güzel geliyor.
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kadirirdem 3 yıl
adam 1 milyar dolara almış adama 5 milyar dolar kazandırıyormuş vay anasını ne diyelim doğru alımlar yapmış adam Helal Olsun....
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Heîsenberg 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

adam 1 milyar dolara almış adama 5 milyar dolar kazandırıyormuş vay anasını ne diyelim doğru alımlar yapmış adam Helal Olsun....

paran varsa para kazanıyorsun zaten sorun para kazanabilecek kadar parayı kazanmakta
1 Yanıt Yanıtla +8
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Mr. Jingles 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
adam 1 milyar dolara almış adama 5 milyar dolar kazandırıyormuş vay anasını ne diyelim doğru alımlar yapmış adam Helal Olsun....

Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş adam.
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Patren 3 yıl
hepsi para kazanıyor bir twitter kazanamıyor
bu arada instegramı yapan adam ne kadar şanslı adam milyarder oldu
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gcb1903 3 yıl
Para kapitalizmin teknoloji zombilerinden kazanılır.
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erturkcan2 3 yıl en beğenilen
1 milyardolara aldığı şirket yılda 5 milyar dolar kazandırıyorsa bu Zuckerberg gerçekten Zuckerberg.
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ataince 3 yıl
Bunlar whatsapp'ın 18 milyar dolarınıda çıkarırlar. Çok yakın zamanda whatsappa gelen Turkcell Turk Telekom Vodafone reklamlarını görürsek şaşırmayın. Reklam gelmemesi içinde 1$ ücret isterler büyük ihtimalle.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
para parayla kazanılır
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