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Instagram yorum düzenleyebilme özelliğini hayata geçirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram yorum düzenleyebilme özelliğini hayata geçirdi

Kullanıcıların paylaşılan içeriklere yaptıkları yorumları düzenleyememesi epey bir süredir eleştiri konusuydu. Instagram nihayet kullanıcıların sesine kulak verdi.

Yapılan yeni güncelleme ile artık içerik paylaşıldıktan sonra yapılan yorumlar tekrar düzeltilebilecek. Böylece herhangi bir yazım hatası sonrasında kullanıcının tüm yorumu silme ihtiyacı da ortadan kalkacak. 

Güncelleme ile ayrıca Keşfet özelliği de önemli bir iyileştirme almış. Keşfet bölümü bundan böyle Fotoğraf ve İnsan şeklinde iki farklı sekmeye ayrılmış durumda. Önerilen kullanıcılar ve paylaştıkları içerikler de böylece iki bölüm halinde kullanıcılara sunulacak. 

http://www.ubergizmo.com/2014/11/instagram-lets-you-edit-captions-in-posted-image/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OzzyCreek 5 yıl
sonunda geldi
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Armadon 5 yıl
İyi oldu gelmesi
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FBYandex 5 yıl
Zamani gelmisdi böyle biseyin
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expo-9009 5 yıl
Yansımasını wp ye vermeyin öyle baka kalıyoruz
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MagicSnipeR 5 yıl
Bize 3 seneye gelir artık :D
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vozer 5 yıl
Ben yaptığım yorumu silebilsem ona da razıyım, düzenleyemesem de olur. 😊
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Cihat_, 5 yıl
Windows Phone dan selamlar
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yunusemresa 5 yıl Cihat_,
Cihat_,

Windows Phone dan selamlar





1 Yanıt Yanıtla
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SkyTech74 5 yıl Cihat_,
Cihat_,
Windows Phone dan selamlar





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Hz Thad 5 yıl
Güzel, basit bir özellikti zaten
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