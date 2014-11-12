Instagram yorum düzenleyebilme özelliğini hayata geçirdi





Kullanıcıların paylaşılan içeriklere yaptıkları yorumları düzenleyememesi epey bir süredir eleştiri konusuydu. Instagram nihayet kullanıcıların sesine kulak verdi.





Yapılan yeni güncelleme ile artık içerik paylaşıldıktan sonra yapılan yorumlar tekrar düzeltilebilecek. Böylece herhangi bir yazım hatası sonrasında kullanıcının tüm yorumu silme ihtiyacı da ortadan kalkacak.





Güncelleme ile ayrıca Keşfet özelliği de önemli bir iyileştirme almış. Keşfet bölümü bundan böyle Fotoğraf ve İnsan şeklinde iki farklı sekmeye ayrılmış durumda. Önerilen kullanıcılar ve paylaştıkları içerikler de böylece iki bölüm halinde kullanıcılara sunulacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/11/instagram-lets-you-edit-captions-in-posted-image/?utm_source=mobilerepublic