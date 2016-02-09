Instagram'a birden fazla hesap ekleme özelliği geldi

Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'ın çoklu hesap desteği bir süredir test ediliyordu. Bugünkü duyuruya göre Instagram'ın çoklu hesap desteği uygulamanın 7.15 sürümü ile birlikte Android ve iOS için aktif hale geldi. Böylece bir cihazdan birden fazla hesabı kolayca kullanabileceksiniz.

Instagram'ın bu kararı almasının sebepleri arasında iş, evcil hayvanlar, web siteleri gibi farklı alanlarda da Instagram hesaplarının kullanılması gösteriliyor. Çoklu hesap desteği sayesinde bu hesaplar arasındaki geçişlerin hızlandırılması hedeflenmiş.



Hesaplar arasındaki geçiş ise gayet kolay. Seçenekler bölümünden "Hesap Ekle"yi seçiyorsunuz. Bunu yapınca profilinizin üstündeki kullanıcı adınıza dokunarak hesaplar arası geçiş mümkün oluyor. Artık profil resminiz daha belirgin göründüğünden hangi hesabınızın aktif olduğunu rahatça görebileceksiniz.



http://blog.instagram.com/post/138938416772/160208-accountswitching