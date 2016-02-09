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Instagram'a birden fazla hesap ekleme özelliği geldi

Instagram'ın bir süredir test aşamasında olan birden fazla hesap ekleme özelliği sonunda kullanıma sunuldu. Artık hesaplarınız arasında hızlıca geçiş yapmanız mümkün olacak.
3 yıl
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13
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Instagram'a birden fazla hesap ekleme özelliği geldi

Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'ın çoklu hesap desteği bir süredir test ediliyordu. Bugünkü duyuruya göre Instagram'ın çoklu hesap desteği uygulamanın 7.15 sürümü ile birlikte Android ve iOS için aktif hale geldi.  Böylece bir cihazdan birden fazla hesabı kolayca kullanabileceksiniz.
Instagram'ın bu kararı almasının sebepleri arasında iş, evcil hayvanlar, web siteleri gibi farklı alanlarda da Instagram hesaplarının kullanılması gösteriliyor. Çoklu hesap desteği sayesinde bu hesaplar arasındaki geçişlerin hızlandırılması hedeflenmiş.
Hesaplar arasındaki geçiş ise gayet kolay. Seçenekler bölümünden "Hesap Ekle"yi seçiyorsunuz. Bunu yapınca profilinizin üstündeki kullanıcı adınıza dokunarak hesaplar arası geçiş mümkün oluyor. Artık profil resminiz daha belirgin göründüğünden hangi hesabınızın aktif olduğunu rahatça görebileceksiniz.

http://blog.instagram.com/post/138938416772/160208-accountswitching Yorum Yaz
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Dexter Morgan 3 yıl en beğenilen
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sharapnell 3 yıl
Lg g2 den z3 e geciş yaptım ve hesap ekle yok deli olacağım
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DH Misafiri 3 yıl
sıkıntı var bende güncelleme yaptığım halde aynı sorun devam etmekte çözümümü bilen varsa şimdiden teşekkürler.
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun güzel oldu bu...
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bultar 3 yıl
7.15 sürümü kurulu Çıkış yap butonunun tam üstünde Hesap Ekle mevcut.
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bultar 3 yıl
apkmirror.com adresinde 7.16 sürümü gözüküyor. Hemen gelmeyen güncellemeleri ilgili siteden edinebilirsiniz.
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Ersin ÇAKI 3 yıl bultar
bultar
apkmirror.com adresinde 7.16 sürümü gözüküyor. Hemen gelmeyen güncellemeleri ilgili siteden edinebilirsiniz.

Biliyorum. Play Store dan önce oradan yüklüyorum zaten. Ama yine de yok bu özellik.
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Dexter Morgan 3 yıl en beğenilen
Windows Phone'da 3 senedir var
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Ulan sırf şu özellik için Instagram tester programına dahil oldum aktif olmadı. Şimdi uygulamayı güncelledim yine olmadı. Nasıl aktif ediliyo anlamadım gitti.
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