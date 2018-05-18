Instagram'a çok beklenen gönderi paylaşım özelliği geldi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın, uzun zamandır Twitter'ın Retweet özelliğine benzer bir yenilikle geleceği biliniyordu. Uygulamaya gelen güncelleme ile artık gönderilerin hikâye olarak paylaşılabilmesi mümkün hale geldi.

Gönderi paylaşma özelliği kullanıma sunuldu

Bundan böyle hoşunuza giden bir gönderiyi oldukça pratik bir şekilde hikâyenizde paylaşabileceksiniz. Şimdilik profilde paylaşım seçeneği olmasa da, bu gelişme bile Instagram kullanıcılarını oldukça sevindirecektir.

Bu özelliği kullanmak için gönderinin altındaki uçak simgesine tıklayın ve açılan menüden "Hikâyene Gönderi Ekle" seçeneğine dokunun. Ardından Instagram gönderinin renklerine uygun bir arka plan rengi belirliyor ve dilerseniz hikâyeye eklemeler yaparak paylaşabiliyorsunuz. Eğer kendi gönderilerinizin başkaları tarafından paylaşılmasını istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakmanız da mümkün.

https://instagram-press.com/blog/2018/05/17/new-share-feed-posts-to-stories/