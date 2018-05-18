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Instagram'a çok beklenen gönderi paylaşım özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu, başkalarının veya kendi gönderilerinizi hikaye olarak paylaşabilme özelliğini kullanıma sundu. Retweet'e benzeyen bu yeniliğin detayları haberimizde.
1 yıl
23,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın, uzun zamandır Twitter'ın Retweet özelliğine benzer bir yenilikle geleceği biliniyordu. Uygulamaya gelen güncelleme ile artık gönderilerin hikâye olarak paylaşılabilmesi mümkün hale geldi.

Gönderi paylaşma özelliği kullanıma sunuldu

Bundan böyle hoşunuza giden bir gönderiyi oldukça pratik bir şekilde hikâyenizde paylaşabileceksiniz. Şimdilik profilde paylaşım seçeneği olmasa da, bu gelişme bile Instagram kullanıcılarını oldukça sevindirecektir.
Bu özelliği kullanmak için gönderinin altındaki uçak simgesine tıklayın ve açılan menüden "Hikâyene Gönderi Ekle" seçeneğine dokunun. Ardından Instagram gönderinin renklerine uygun bir arka plan rengi belirliyor ve dilerseniz hikâyeye eklemeler yaparak paylaşabiliyorsunuz. Eğer kendi gönderilerinizin başkaları tarafından paylaşılmasını istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakmanız da mümkün.

https://instagram-press.com/blog/2018/05/17/new-share-feed-posts-to-stories/ Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Instagram kadar gereksiz bir program yok. Milletin işi gücü yalan dolan gösteriş.
Yok burdayım yok şurdayim, yemek resmi 50 tane filtreden geçirilmiş çöp fotolar. Bana len bana ne, o kadar sosyal ve zenginsen bu çöpün içinde ne işin var.
İşim gereği kullanmak zorunda olmasam bir dk bile cihazimda tutmam.
Instagram kadar gereksiz bir program yok. Milletin işi gücü yalan dolan gösteriş.Yok burdayım yok şurdayim, yemek resmi 50 tane filtreden geçirilmiş çöp fo...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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HAŞMETLİi 1 yıl General.
İnstagramdaki ayakkabıları satan sen misin biraderim iş gereği instagram neden kullanılır ki?
1 Yanıt Yanıtla +6
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jimhendrix 1 yıl
Eski arayüz olmadan tat vermiyor böyle çok gıcık.
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General. 1 yıl en beğenilen
Instagram kadar gereksiz bir program yok. Milletin işi gücü yalan dolan gösteriş.
Yok burdayım yok şurdayim, yemek resmi 50 tane filtreden geçirilmiş çöp fotolar. Bana len bana ne, o kadar sosyal ve zenginsen bu çöpün içinde ne işin var.
İşim gereği kullanmak zorunda olmasam bir dk bile cihazimda tutmam.
3 Yanıt Yanıtla +12
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HAŞMETLİi 1 yıl General.
İnstagramdaki ayakkabıları satan sen misin biraderim iş gereği instagram neden kullanılır ki?
1 Yanıt Yanıtla +6
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esmerbuyucu 1 yıl General.
Instagram'ı kullanan insanlar, daha doğrusu insanlar yüzünden Instagram'a gereksiz demek?
Bir derdin varsa hoşlanmadığın insanların hareketlerine karşı sitemini belirtirsin. Sananeyse zaten sanane. Zorla mı takip ediyorsun?
Belki de onlarda senin işin gereği kullanmanı tilt oluyordur. Arkadaşın dediği gibi örnek ayakkabı satıcıları...
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brshr 1 yıl General.
Kafanı çevir bakma. Sana ne ise bize ne!
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