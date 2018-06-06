Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'a yüklenen videoların süresi 60 dakikaya çıkarılıyor

En popüler sosyal paylaşım uygulamalarından Instagram, 60 saniye ile sınırlandırdığı video süresini 60 dakikaya çıkarmak için çalışmalara başladı. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
11 ay
17,8b
1
13
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sosyal medya devi Facebook'un sahip olduğu Instagram, önümüzdeki günlerden oldukça radikal bir değişiklik yapmayı planlıyor. Gelen haberlere göre sosyal paylaşım platformu, 60 saniyelik video sınırını 60 dakikaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor.

Video süresi kullanıcılar tarafından kısa bulunuyordu

The Wall Street Journal'in raporuna göre Instagram, kullanıcıların uzun bir süredir yakındıkları video süresini 60 dakikaya çıkaracak. Bu işlevin dikey videolarda çalışacağı açıklanırken, Instagram'ın uzun metrajlı videolar için, içerik oluşturucular ve yayıncılarla temasa geçtiği belirtiliyor.
Instagram tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu özelliğin önümüzdeki günlerde kısıtlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edileceği ifade ediliyor. 60 dakikalık videoların tüm Instagram kullanıcılarına sunulması ise biraz zaman alabilir.

https://www.wsj.com/articles/instagram-could-soon-allow-users-to-post-long-form-video-1528236950 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 11 ay en beğenilen makelele11
makelele11
Youtube ortamını buraya taşımaya mı çalışıyorsunuz??

Facebook tarzı yapacaklarda , instagramın tutma sebebi basitlik ve büyüklerin olmamasıydı oda gidiyor zaten. Çoğu genç artık fc kullanmıyor.
makelele11Youtube ortamını buraya taşımaya mı çalışıyorsunuz??Facebook tarzı yapacaklarda , instagramın tutma sebebi basitlik...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 11 ay
Artık 1 saatlik dik videolara kilitlenir millet. İnstagram da sıktı zaten, çok fazla reklam çıkıyor bir gönderi bir reklam bu nedir?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesken01 11 ay
instagram şuan sosyal medyada en popüler uygulama ve sizde Instagram profilime kim bakmış? diyarsanız bu yazımızı dikkatlice okuyun. Instagram profilime bakanlar uygulaması var mı? Bu gibi gibi pek çok soru ile sürekli karşılaşıyoruz. Konuyu açığa kavuşturmak için aşağıdaki linkdeki yazıyı sizlerle paylaşmaya karar verdik. teknocard.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 11 ay
Zuckerberg her sosyal medya platformunu birbirine benzetmeye çalışıyor, sıktı artık yıllardır aynı şeyler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9888 11 ay
Film bile yüklerler artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 11 ay
Vine da 6 saniye de anlatılan kaliteli videolar instagram da 1 dkye çıkınca kalitenin nasıl düştüğünü gördük. Şimdi 1 saat olursa videolar eeeee ııııı ile dolacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 11 ay
İyice amacından saptı ilk cıktıgında ne dm ne hikaye vardı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ATX_Babakart 11 ay Barni Moloztaş
WhatsApp, Facebook, Instagram bunları birleştirmenin adımları yavaş yavaş atılıyor. Ne yapılır, bunlar önce birbirine benzetilir, sonra biri kapatılıp diğerine katılır.
WhatsApp eski sadeliği kalmadı, daha karışık bir hal aldı.Facebook mesajları icin messenger dayatması birleştirme planının bir parçası, verimlilik vs deyip WhatsApp ile bunu birlestirecekler. Benzer şekilde Facebook ile Instagram i birlestirecekler.
İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence bu işin sonu buraya varır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 11 ay
Kota düşmanı.(Ülkemiz bakış açısından)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maholine 11 ay
Uretkenlik bitecek kalite dusecek. Yazik!!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 11 ay
Youtube ağlıyordu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 11 ay
Otomatik yüklenirse yerim öyle videoyu!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 11 ay
Artık 1 saatlik dik videolara kilitlenir millet. İnstagram da sıktı zaten, çok fazla reklam çıkıyor bir gönderi bir reklam bu nedir?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17752 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ios, instagram ve
4 etiket daha video süresi Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Marvell yeni SSD kontrolcülerini duyurdu 11 ay App Store, uygulamalar için deneme sürecini başlatıyor 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un render görselleri ve videosu sızdırıldı 11 ay Motorola Moto Z3 Play tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay AMD'nin geleceği bu işlemcide: İşte Zen 2 mimarili ilk model 11 ay Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı 11 ay Intel, Computex'te çift ekranlı ve katlanabilir PC modelini sergiledi 11 ay Dünyanın ilk 7nm grafik yongası duyuruldu 11 ay Karşınızda AMD'nin yeni canavarı l 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemci 11 ay Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün yeni fragmanı yayınlandı 11 ay Plüton kâşifi New Horizons, 6 aylık uykusundan uyandı: Yeni hedefine gidiyor 11 ay Microsoft, verileri su altında depolayacak 11 ay Ultra güvenli Linux akıllı telefon Librem 5, Ocak 2019'da geliyor 11 ay Honor, GPU Turbo teknolojisine sahip ilk telefonunu tanıttı: Honor Play 11 ay NASA, Juno uzay aracının Jüpiter'deki görevini 3 yıl uzattı 11 ay Uluslararası Yılın Motoru 2018 ödülünün sahibi belli oldu 11 ay Tesla Model 3, ABD'de sınıfının en çok satan otomobili oldu 11 ay Warner Bros, Jared Leto'lu yeni bir Joker filmi üzerinde çalışıyor 11 ay ABD Ordusu, askerleri için "Üçüncü Kol" geliştirdi 11 ay 2019 Peugeot 508 station wagon ortaya çıktı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Instagram'a yüklenen videoların süresi 60 dakikaya çıkarılıyor Sonraki 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper duyuruldu 11 ay Musical.ly akımına Facebook da katıldı 11 ay Zynga'nın Türk Mühendisleri işe nasıl başladılar? 11 ay LG Q Stylus serisi tanıtıldı: 6.2 inç ekran, QLens ve stylus kalem 11 ay Yaz boyunca devam edecek ücretsiz açık hava sineması bugün başlıyor 11 ay 2019 BMW X5 tanıtıldı; yeni arazi paketi ve daha fazlası 11 ay Lian Li’den dünyanın ilk RGB aydınlatmalı güç bağlantı kablosu 11 ay Tesla ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'de açacak 11 ay Snapdragon 850 bilgisayarlar için geliyor 11 ay Toshiba, bilgisayar bölümünü Sharp’a sattı 11 ay Yürüyen Kentler filminden ilk uzun fragman yayınlandı 11 ay Tesla hissedarları Elon Musk'ı destekledi: Görevine devam edecek 11 ay Lenovo tansiyon ölçebilen akıllı saatini tanıttı: Watch X 11 ay Intel’den 28 çekirdekli işlemci geliyor 11 ay Apple'ın Bursuyla Okuyan Tek Türk 11 ay Asus'un çılgın oyun telefonunu kullandık l ROG Phone 11 ay MIT'deki araştırmacılar tıbbi implanlatları uzaktan kontrol etmenin yolunu keşfetti 11 ay Asus'tan LED ışıklı ve Qi kablosuz şarj özellikli mouse pad 11 ay 2019 Hyundai Tucson, dizel hibrid versiyonla gelecek 11 ay Brand Finance'a göre "Türkiye'nin en değerli markası" unvanı el değiştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim