Instagram'a yüklenen videoların süresi 60 dakikaya çıkarılıyor

Sosyal medya devi Facebook'un sahip olduğu Instagram, önümüzdeki günlerden oldukça radikal bir değişiklik yapmayı planlıyor. Gelen haberlere göre sosyal paylaşım platformu, 60 saniyelik video sınırını 60 dakikaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor.

Video süresi kullanıcılar tarafından kısa bulunuyordu

The Wall Street Journal'in raporuna göre Instagram, kullanıcıların uzun bir süredir yakındıkları video süresini 60 dakikaya çıkaracak. Bu işlevin dikey videolarda çalışacağı açıklanırken, Instagram'ın uzun metrajlı videolar için, içerik oluşturucular ve yayıncılarla temasa geçtiği belirtiliyor.

Instagram tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu özelliğin önümüzdeki günlerde kısıtlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edileceği ifade ediliyor. 60 dakikalık videoların tüm Instagram kullanıcılarına sunulması ise biraz zaman alabilir.

https://www.wsj.com/articles/instagram-could-soon-allow-users-to-post-long-form-video-1528236950