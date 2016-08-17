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Tesla test sürüşü sırasında alev alarak yandı

Art arda yaşanan trafik kazalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tesla bu kez Fransa’daki bir test sürüşü sırasında bilinmeyen bir sebeple arızalanarak alev aldı ve otomobil tamamen yandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle otomatik pilotuyla sık sık haberlere konu olan Tesla’nın üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Çin’de meydana gelen son kazada otomatik pilot modunda ilerleyen Tesla otobanın kenarında duran bir otomobile sürterek geçmiş, ardından algoritma ve sensörler konusundaki tartışmalar tekrar alevlenmişti. Yayınlanan açıklamayla Autopilot’un yeni versiyonunda daha fazla radar modülü ve kamera sensörün yer alacağını duyurulan Tesla bu kez ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.
Fransa'nın Biarritz şehrinde Model S 90D ile test sürüşü gerçekleştiren 3 Tesla görevlisi ortada hiçbir sorun yokken aniden yüksek bir gürültü duyduklarını ve kontrol panelinde bataryayla ilgili uyarı gördüklerini ifade ediyorlar. Gördü tanıklarının aktardıkları bilgilere göre aracın kenara çekilmesiyle yoğun duman çıktığı ve Tesla’nın alevler içerisinde kaldığı belirtiliyor.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında ulaşmalarına rağmen tamamen yanan Model S 90D adeta bir metal yığını haline geliyor. Uzmanlar üretim hatası ihtimali üzerinde duruyorlar ancak araştırmalar tamamlanmadan henüz net bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Daha önce de şiddetli çarpmalar yüzünden alev alan Tesla’nın bu tür olaylara karşı batarya ünitesinin üzerinde titanyum koruma kullanmaya başladığı biliniyor.

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Lockheed 3 yıl en beğenilen
elektrikli araçların dönemi başladı artık. fosil yakıt satan şirketler pazarlarını kaybedecekler. 2030 yılında almanya fosil yakıtı tamamen yasaklayacak. yasalaştı ve almanya pazarından pay almak istiyorlarsa elektrikli araçlara yönelmeleri gerekecek. sabotaj ya da değil farketmez. gelecek elektrikli araçların...
elektrikli araçların dönemi başladı artık. fosil yakıt satan şirketler pazarlarını kaybedecekler. 2030 yılında almanya fosil yakıtı tamamen yasaklayacak. yasala...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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tns1 3 yıl
Haydaaa. Ben bu işte kasıt ararım. Dünyadaki petrol bitmeden 30000 dolara elektrikli araç satarsan harcarlar adamı.
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Kaiserslautern34 3 yıl
Evet gerçekten bi karabulut var bu arabanın üstünde. Veya bilerek yaptırıyor birileri sırf imaj kaybetsin satılmasın diye. Olabilir yani.
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Fakirdepocu 3 yıl
Ya şu tesla haberlerinden bıktık artık. Tamam önemli bir firma geleceğin firması ama her arabasının kaza haberini duymakta bir yerden sonra sıkar.
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Robot Doktoru 3 yıl
li ion bombadır bomba.
güvenipde hareket edilmez. diğer firmaların çoğu bu pil sıkıntısından saf elektrikli yapmıyor.1. güvenlik 2. kapasite sıkıntılı

teslanın hangi modelinde hatırlamıyorum; araçta 1.2ton batarya var. ve insanlar ona biniyor.
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V4LKyR 3 yıl
Türkiye için optimum araba Clio Symbol, Dacia Sandero gibi modellerdir.
Bu seviyelere gelmek için en az bi 50 yıl şart.
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Umutcan 3 yıl
30.000 dolara araba Türkiye için yine lüks yine lüks...
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kadirirdem 3 yıl
@tns1 haklı bu işte var bir ip yeniği...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yapay zekanın ilk öğreneceği bağımsız bilgi şu olacaktır !
sorun yoktu ama insan sorun çıkartmak için elinden geleni yaptı !
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myalperen 3 yıl
Yollar otonom araçlara göre yapılmadıkça, yoldaki diğer araçlar otonom olmayıp haberleşemedikçe, lityum içeren pilden kurtulamadıkça bu tür haberler devam edecektir. Ayrıca lityum piller fosil yakıtın önüne geçmek için, bilinenleri değiştirip satış rekoru kırmak için hala çok yetersiz ve güvensiz.
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DubSteq 3 yıl
Sabotaj veya değil ne farkeder. 10000/1 belki daha nadir olan bir olay yaşanmış. İçten yanmalı araçlarda daha sık bile oluyor bu olay. Her hafta haberlerde görüyoruz bir anda yanıp tutuşan benzinli araçları.
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Hyperchondriac 3 yıl
Donanımhaber anasayfasına ne zaman baksam Tesla bi haltlar yemiş oluyor ya kaza yapıyor ya yolda kalıyor, alev alıyor falan en kötü BMW maytap geçiyor.
Koskoca Tesla ne çektin be....
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