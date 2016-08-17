Tesla test sürüşü sırasında alev alarak yandı

Fransa'nın Biarritz şehrinde Model S 90D ile test sürüşü gerçekleştiren 3 Tesla görevlisi ortada hiçbir sorun yokken aniden yüksek bir gürültü duyduklarını ve kontrol panelinde bataryayla ilgili uyarı gördüklerini ifade ediyorlar. Gördü tanıklarının aktardıkları bilgilere göre aracın kenara çekilmesiyle yoğun duman çıktığı ve Tesla’nın alevler içerisinde kaldığı belirtiliyor.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında ulaşmalarına rağmen tamamen yanan Model S 90D adeta bir metal yığını haline geliyor. Uzmanlar üretim hatası ihtimali üzerinde duruyorlar ancak araştırmalar tamamlanmadan henüz net bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Daha önce de şiddetli çarpmalar yüzünden alev alan Tesla’nın bu tür olaylara karşı batarya ünitesinin üzerinde titanyum koruma kullanmaya başladığı biliniyor.