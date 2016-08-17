Tesla test sürüşü sırasında alev alarak yandı

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Özellikle otomatik pilotuyla sık sık haberlere konu olan Tesla’nın üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Çin’de meydana gelen son kazada otomatik pilot modunda ilerleyen Tesla otobanın kenarında duran bir otomobile sürterek geçmiş, ardından algoritma ve sensörler konusundaki tartışmalar tekrar alevlenmişti. Yayınlanan açıklamayla Autopilot’un yeni versiyonunda daha fazla radar modülü ve kamera sensörünün yer alacağını duyurulan Tesla bu kez ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.
Fransa'nın Biarritz şehrinde Model S 90D ile test sürüşü gerçekleştiren 3 Tesla görevlisi ortada hiçbir sorun yokken aniden yüksek bir gürültü duyduklarını ve kontrol panelinde bataryayla ilgili uyarı gördüklerini ifade ediyorlar. Gördü tanıklarının aktardıkları bilgilere göre aracın kenara çekilmesiyle yoğun duman çıktığı ve Tesla’nın alevler içerisinde kaldığı belirtiliyor.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine zamanında ulaşmalarına rağmen tamamen yanan Model S 90D adeta bir metal yığını haline geliyor. Uzmanlar üretim hatası ihtimali üzerinde duruyorlar ancak araştırmalar tamamlanmadan henüz net bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Daha önce de şiddetli çarpmalar yüzünden alev alan Tesla’nın bu tür olaylara karşı batarya ünitesinin üzerinde titanyum koruma kullanmaya başladığı biliniyor.
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güvenipde hareket edilmez. diğer firmaların çoğu bu pil sıkıntısından saf elektrikli yapmıyor.1. güvenlik 2. kapasite sıkıntılı
teslanın hangi modelinde hatırlamıyorum; araçta 1.2ton batarya var. ve insanlar ona biniyor.
Bu seviyelere gelmek için en az bi 50 yıl şart.
sorun yoktu ama insan sorun çıkartmak için elinden geleni yaptı !
Koskoca Tesla ne çektin be....
2 Misafir
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tesla, elektrikli otomobil ve