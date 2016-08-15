Instagram'da videolar artık kategoriler altında görüntülenecek

Instagram, böylelikle değişim rüzgarının ilk sinyallerini vermeye başladı. Hemen ardından fotoğraflara uygulanan filtrelerin kaydedilerek daha sonra düzenlemeye devam edilmesini sağlayan "taslak olarak kaydet" özelliğini hayata geçiren sosyal ağ, kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları sorunlardan birine daha çözüm getirmişti. Kullanıcıların günlük yaşamdaki her anlarını takipçileriyle paylaşmalarına imkan veren Hikayeler özelliği ile platforma yepyeni bir pencere açan, böylelikle değişim rüzgarının ilk sinyallerini vermeye başladı. Hemen ardından fotoğraflara uygulanan filtrelerin kaydedilerek daha sonra düzenlemeye devam edilmesini sağlayanözelliğini hayata geçiren sosyal ağ, kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları sorunlardan birine daha çözüm getirmişti.

Elde edilen son bilgilere göre yenilenmeye devam eden platform şu sıralar videolar konusunda önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki mobil uygulama arayüzündeki "Keşfet" ekranının sağ üst bölümüne eklenen "Kanallar" butonuyla artık Instagram'da paylaşılan tüm videolar kategoriler altında listelenmeye başlanacak.

Instagram’ın hedefindeki isim YouTube mu?

Toplam 64 farklı kategori altında yayınlanacak videoların böylelikle büyük bir karmaşaya da son vermesi bekleniyor. Kullanıcılar yiyecek, kuşlar, futbol, dans, çizim ve komedi gibi kategoriler altında istedikleri türden içeriklere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler.

Fotoğraf paylaşımı konusunda lider konumundaki platform böylelikle video cephesinde de elini güçlendirmek, kullanıcı deneyimini arttırmak istiyor. Kulislerde konuşulanlara göre Instagram’ın bu hamlesinin YouTube’a yönelik bir girişim olabileceğinden söz ediliyor. Elbette alanında şüphesiz bir numaralı isim olan YouTube’un Instagram için kolay bir lokma olmadığı su götürmez bir gerçek. Şimdilik sınırlı kullanıcı grubuyla test edilen özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise bilinmiyor.