Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılan en popüler uygulamalardan biri olan Instagram, Android işletim sistemli cihazlar için de kullanıma sunuldu. Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Instgram uygulaması ile çektiğiniz fotoğraflarınıza çeşitli görsel eklenti ve efekt ekleyerek, Facebook, Twitter,Tumblr ve Foursquare gibi uygulamalarınızda kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
Android 2.2 işletim sistemi ve üstü versiyonlarla uyumlu olarak çalışan Instagram uygulamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android " target=_blank>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
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Garipsiniz arkadaşlar.
Bunları diyen adamlar zamanında 4s in dışı değişmemiş millet 4s olduğunu nasıl anlayacak çok kötü demişlerdi hocam
Sorun burda 200 TL lik Android telefonlarda değil, sizin gibi zihniyetlerde. Sen o 2.000 TL lik cihazı satın alınca, sınıf atladığını mı düşünüyorsun? Ya da o adamdan daha üstün olduğunu? Bu yaptığın resmen aşağılamak.