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Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,6b
1
235
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu
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iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılan en popüler uygulamalardan biri olan Instagram, Android işletim sistemli cihazlar için de kullanıma sunuldu. Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Instgram uygulaması ile çektiğiniz fotoğraflarınıza çeşitli görsel eklenti ve efekt ekleyerek, Facebook, Twitter,Tumblr ve Foursquare gibi uygulamalarınızda kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
Android 2.2 işletim sistemi ve üstü versiyonlarla uyumlu olarak çalışan Instagram uygulamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu
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Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu
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Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android " target=_blank>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android

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musAKka 7 yıl en beğenilen
Alt tarafı bir uygulama... Bu kadar sahiplenmenin ve Android'i dışlamanın mantığı nedir? Yapılan yorumlara ve gösterilen tavırlara bakılırsa, bazı iPhone sahibi arkadaşların iPhone'u kullanmak için değil de, arkadaş ortamında masaya koyup hava atmak için aldığı gayet net gözüküyor.

Garipsiniz arkadaşlar.
Alt tarafı bir uygulama... Bu kadar sahiplenmenin ve Android'i dışlamanın mantığı nedir? Yapılan yorumlara ve gösterilen tavırlara bakılırsa, bazı iPhone sahib...
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4 Yanıt Yanıtla +97
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Hx1tWx8 7 yıl musAKka
musAKka
Alt tarafı bir uygulama... Bu kadar sahiplenmenin ve Android'i dışlamanın mantığı nedir? Yapılan yorumlara ve gösterilen tavırlara bakılırsa, bazı iPhone sahibi arkadaşların iPhone'u kullanmak için değil de, arkadaş ortamında masaya koyup hava atmak için aldığı gayet net gözüküyor.

Garipsiniz arkadaşlar.

Bunları diyen adamlar zamanında 4s in dışı değişmemiş millet 4s olduğunu nasıl anlayacak çok kötü demişlerdi hocam
musAKkaAlt tarafı bir uygulama... Bu kadar sahiplenmenin ve Android'i dışlamanın mantığı nedir? Yapılan yorumlara ve gösterilen tavırlara bak...
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Yanıtla +25
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The Last Beerbender 7 yıl Theori
Theori

200 liralık android telefon sahipleri de indirdi mi tamamdır.


Sorun burda 200 TL lik Android telefonlarda değil, sizin gibi zihniyetlerde. Sen o 2.000 TL lik cihazı satın alınca, sınıf atladığını mı düşünüyorsun? Ya da o adamdan daha üstün olduğunu? Bu yaptığın resmen aşağılamak.
Theori200 liralık android telefon sahipleri de indirdi mi tamamdır.Sorun burda 200 TL lik Android telefonla...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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Lev Tolstoy 6 yıl
Magara? 3 aydir yuklu benim s3te
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Eagle.eye 6 yıl Lev Tolstoy
Kürşat.
Magara? 3 aydir yuklu benim s3te

Ne mağarası kardeş 2012 konusu bu.
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gölge kule 6 yıl
ben hala belle
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Amedra 7 yıl
instagram I cok beğeniyorum ancak facebook kullanmadigimdan fotoğraf editleyemiyorum. sadece editlemek için instagrama en yakın bir program mevcutmudur? bir kaç uygulama indirdim ama instagram ile yarisamaz bile..
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Frobisher 7 yıl Amedra
Amedra
instagram I cok beğeniyorum ancak facebook kullanmadigimdan fotoğraf editleyemiyorum. sadece editlemek için instagrama en yakın bir program mevcutmudur? bir kaç uygulama indirdim ama instagram ile yarisamaz bile..

Pixlr o matic denediniz mi? Yapimcisida güvenilir bir firma.

İnstagramdan daha fazla çesitleri var
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oncunur 7 yıl
Oncelikle twitterdaki arkadaslarini bulmk istiyorsan sag alttaki tuşa bas sonra resimlerinin oldugu bolum cikacak ve sag ustteki üst üste 3 nokta ya bas orda ilk satirda find friends var sec onu sonra twitterla senkronizasyon yap kimler instagram kullaniyir listesi cikiyor.. sadece senktinizasyon sayptigin hesap gorunur ayrica twitter uygulama ayaralrindan instagrami senkronizasyon yap yani uygulama izni olayi hangi twitter hesabinla yaparsan o gorunur...
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Napolit@n 7 yıl oncunur
oncunur

Oncelikle twitterdaki arkadaslarini bulmk istiyorsan sag alttaki tuşa bas sonra resimlerinin oldugu bolum cikacak ve sag ustteki üst üste 3 nokta ya bas orda ilk satirda find friends var sec onu sonra twitterla senkronizasyon yap kimler instagram kullaniyir listesi cikiyor.. sadece senktinizasyon sayptigin hesap gorunur ayrica twitter uygulama ayaralrindan instagrami senkronizasyon yap yani uygulama izni olayi hangi twitter hesabinla yaparsan o gorunur...

yani demek istediğin. kaç tane twitter hesabın olduğu farketmez.
hangi hesabında uygulamalarda instagrama izin verdiysen ordan buluyor oyle mi ?

bulmasını istemediğim twitter ile instagrama hiç bağlanmadım.Bulunmuyor yani değil mi.

twitter hesapları aynı IP üstünden ise hepsini buluyor diye düşünmüştüm de.

Peki 2 twitter hesabım var. İnstagram hesabım tek.
diğer twitter hesabım ile instagrama izin verirsem her iki hesabımdakiler tarayınca tek olan hesabıma ulaşıyor yani.

O zaman diyelimki yeni bi instagram hesabı açtım. birini 1 twitter adresinde aktif yaptım.
diğer orijinal instagram hesabını orijinal twitter hesabımda aktif yaptım.

o zaman hangi hesapta takip eden varsa ayrı ayrı buluyor (hangisine izin verdiysem) diğerini IP üstünden falan taramıyor yani. IP tabanlı tarama değilse sorun yok
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DH Misafiri 7 yıl
Deliricem motorola xoom 3.2 kullaniyorum aldigim cevaba bakin Motorola MZ601 This item is not compatible with your device. Nasil olur bu off
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ufunqitos 7 yıl
Belki yeri degil ama android için kolaj yapabilen bir fotoğraf düzenleme programı var mı?
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serhdemir 7 yıl ufunqitos
ufunqitos
Belki yeri degil ama android için kolaj yapabilen bir fotoğraf düzenleme programı var mı?

Picasrt programı bu iş için biçilmiş kaftan, program açtığında collage bölümünde istediğini yapabilirsin,programi google play(android market) den ücretsiz indirebilirsin
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sticer12 7 yıl
arkadaşlar bu uygulamanın farkı nedir ben google playde benzer uygulamalar gördüm
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djemr 7 yıl sticer12
sticer12

arkadaşlar bu uygulamanın farkı nedir ben google playde benzer uygulamalar gördüm

Tek farkı sosyal ağlara paylaşım yapıp takip olayı olması. Sadece düzenleme için kullanacaksanız hiç indirmeyin, Pixlr-o-matic bin kat iyidir bundan.
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drgnsbrk 7 yıl
Galaxy Note da sorun yok tamam.
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ö 7 yıl
apple başka...
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Faux Carnival 7 yıl
Super gelisme, iPhone 4S kullaniyorum ama pazar lideri Android kabul etmek isteseniz de istemeseniz de... Boyle buyuk bir platforma olmamasi zaten ayipti. Telafi edilmis.

"Seviye dustu" diyenler falan herhalde saka yapiyor. Baska bir aciklamasi olamaz cunku. Dandik, ucretsiz bir eglence programini statu simgesi, elitlik olarak falan gormeye baslamislarsa acilen gercek dunyaya donmelerini dilerim.
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Umutcan 7 yıl
Iphone kullanıp da kendini elit zannedenler kadar komiği yok. Adam 2-3 aylık maaşı değerindeki telefonu taksitle alıyor sonra ondan sonra kendini burda zengin zannediyor, milleti aşağılıyor.
Zamanında nokia'lara diyorduk amele telefonu diye, şimdi iphone'lar nokia'nın yerini tutuyor herkesin elinde... Ayrıca android'de galaxy note, s2, nexus gibi iphone'lardan çok
daha iyi modeller olduğunu da unutmayınız.
Ve ayrıca zaten fotoğraf hobisi olan bir "zengin" adam da böyle işlerle uğraşmaz, alır nikon d3/d4'ünü + tilt shift vs. lenslerini çeker mis gibi fotoğraflarını.
Konuyu mu trollüyorlar, yoksa gerçekten böyle bir düşünceye mi sahipler anlayamıyorum açıkcası...
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