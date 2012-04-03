Instagram'ın Android versiyonu kullanıma sunuldu

iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılan en popüler uygulamalardan biri olan Instagram, Android işletim sistemli cihazlar için de kullanıma sunuldu. Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Instgram uygulaması ile çektiğiniz fotoğraflarınıza çeşitli görsel eklenti ve efekt ekleyerek, Facebook, Twitter,Tumblr ve Foursquare gibi uygulamalarınızda kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Android 2.2 işletim sistemi ve üstü versiyonlarla uyumlu olarak çalışan Instagram uygulamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.