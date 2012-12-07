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Instagram'ın en çok takip edilen kullanıcıları kamera karşısında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
35
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dijital dünyada yayın hayatına devam eden ve yakın zamanda kapanma haberleri ile gündeme gelen The Daily gazetesinin "No Filter: Behinde the Lens With Instagram's Biggest Stars" isimli video serisi ile Instagram dünyasında en çok takip edilen kullanıcıların gerçek hayatları gözler önüne seriliyor.
En çok takip edilen Instagram fotoğrafçılarının gerçek hayatlarında nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını ve fotoğraf çekerken ilham aldıkları motivasyon kaynaklarını arayan bu video serisi hakkında şu ana kadar dört adet video hazırlanmış durumda.
İşte Instagram dünyasında en çok takip edilen kullanıcılar ve gerçek hayatları; 

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eediz 6 yıl en beğenilen
hepsinde de iphone olması galiba bir tesadüf değil :))
5 Yanıt Yanıtla +9
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2K 6 yıl
Instagram iyi hoş gerçekten güzel fotoğraflarda var fakat her üye olanın kendisini fotoğrafçı , sanatçı sanması gerçekten çok komik geliyor.
Yanıtla +7
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Mr. Jingles 6 yıl
Şu Instagram 808 için çıksa var ya ne fotoğraflar çıkar ama. Dandik kameralı Android cihazlarda bile iyi sonuçlar verebiliyorken 808 ile ortaya çıkacak fotoğrafları düşünmek bile istemiyorum.
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Onur__ 6 yıl

Doğuştan instagramlı Lana Del Rey'i koymayı unutmuşlar..
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YasinKsmG 6 yıl
eediz
*GameOver*
eediz hepsinde de iphone olması galiba bir tesadüf değil :))
androidde instagram varmı

çıkmış çıkmış dün :)) sonunda

mağaradan yeni çıktınız sanırım
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Patria o Muerte 6 yıl
en iyi kamera iphone da var. o yüzden hepsi iphone kullanıyor.
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YasinKsmG 6 yıl
eediz
*GameOver*
eediz hepsinde de iphone olması galiba bir tesadüf değil :))
androidde instagram varmı

çıkmış çıkmış dün :)) sonunda

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Normsoner 6 yıl
akmac
Normsonerhep iphone olmasının nedenin kamerasından dolayı androidde adam gibi kamera bi htc one x de var
One X bile iPhonea göre geride. Lumia 920 baya iyi onda da Instagram yok :)

wp8de gelicek yakında:)
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JonnyCaqe 6 yıl
bunların neyini takip ediyorlar yav
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BERK BEY 6 yıl

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Normsoner 6 yıl
hep iphone olmasının nedenin kamerasından dolayı androidde adam gibi kamera bi htc one x de var
2 Yanıt Yanıtla
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akmac 6 yıl Normsoner
Normsoner
hep iphone olmasının nedenin kamerasından dolayı androidde adam gibi kamera bi htc one x de var

One X bile iPhone'a göre geride.
Lumia 920 baya iyi onda da Instagram yok :)
1 Yanıt Yanıtla
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Jül Sezar 6 yıl Normsoner
Normsoner
hep iphone olmasının nedenin kamerasından dolayı androidde adam gibi kamera bi htc one x de var


kesin o yuzden
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necros76 6 yıl
oooooooooo
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jakops. 6 yıl
eediz
hepsinde de iphone olması galiba bir tesadüf değil :))

iphone u olanların daha çok instagram kullanması marifet sanki
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