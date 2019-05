Instagram'ın en çok takip edilen kullanıcıları kamera karşısında

Dijital dünyada yayın hayatına devam eden ve yakın zamanda kapanma haberleri ile gündeme gelen The Daily gazetesinin "No Filter: Behinde the Lens With Instagram's Biggest Stars" isimli video serisi ile Instagram dünyasında en çok takip edilen kullanıcıların gerçek hayatları gözler önüne seriliyor.

En çok takip edilen Instagram fotoğrafçılarının gerçek hayatlarında nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını ve fotoğraf çekerken ilham aldıkları motivasyon kaynaklarını arayan bu video serisi hakkında şu ana kadar dört adet video hazırlanmış durumda.

İşte Instagram dünyasında en çok takip edilen kullanıcılar ve gerçek hayatları;