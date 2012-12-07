Instagram'ın en çok takip edilen kullanıcıları kamera karşısında

Haber Editörü
Dijital dünyada yayın hayatına devam eden ve yakın zamanda kapanma haberleri ile gündeme gelen The Daily gazetesinin "No Filter: Behinde the Lens With Instagram's Biggest Stars" isimli video serisi ile Instagram dünyasında en çok takip edilen kullanıcıların gerçek hayatları gözler önüne seriliyor.
En çok takip edilen Instagram fotoğrafçılarının gerçek hayatlarında nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını ve fotoğraf çekerken ilham aldıkları motivasyon kaynaklarını arayan bu video serisi hakkında şu ana kadar dört adet video hazırlanmış durumda.
İşte Instagram dünyasında en çok takip edilen kullanıcılar ve gerçek hayatları;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğuştan instagramlı Lana Del Rey'i koymayı unutmuşlar..
mağaradan yeni çıktınız sanırım
wp8de gelicek yakında:)
One X bile iPhone'a göre geride.
Lumia 920 baya iyi onda da Instagram yok :)
kesin o yuzden
iphone u olanların daha çok instagram kullanması marifet sanki
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1368 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, fotoğraf ve