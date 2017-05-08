Instagram’ın mobil web sitesine fotoğraf paylaşma özelliği geldi

Kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde artırmaya devam eden ve Facebook’un ardından 1 milyar kullanıcıya sahip olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Instagram, kullanıcı sayısını artırabilecek bir yeniliğe daha imza attı. Yalnızca mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen sosyal paylaşım sitesi, mobil web sitesine fotoğraf paylaşma özelliğini ve Keşfet bölümünü ekledi.

Fotoğraf paylaşma özelliğinin de mobil web sitesine eklenmesiyle birlikte sitede bulunmayan özellikler arasında yalnızca video paylaşma, filtreler, Hikayeler ve direkt mesaj gönderme özelliği kaldı.

Instagram’ın mobil web sitesini geliştirmesindeki asıl neden mobil uygulamayı indiremeyen kişilerin de sosyal paylaşım sitesini kullanabilmesi. Birçok farklı nedenden ötürü kullanıcıların uygulamayı indiremediği veya kullanamadığı (örneğin cihaz modellerinin uyumsuz olmasından dolayı) biliniyor. Instagram, mobil web sitesinin bu soruna bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

Mobil web sitesine gelen özellikler maalesef masaüstü sitesinde yer almıyor. Instagram’ın bir mobil uygulama olarak kalma isteğinden ötürü masaüstü sitesini geliştirmediği biliniyor. Bu da, kullanıcı sayısını artırmak adına “Instagram Lite” benzeri bir uygulamanın kullanıma sunulup sunulmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

https://techcrunch.com/2017/05/08/instagram-mobile-web/?ncid=rss