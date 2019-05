Online savaş simülasyonu Insurgency, kısa bir süreliğine ücretsiz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Steam'in en beğenilen taktiksel savaş oyunlarından Insurgency, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Geliştirici stüdyo New World Interactive, önümüzdeki ay yayınlanacak olan serinin yeni oyunun çıkışını kutlamak amacıyla Insurgency'nin 48 saatliğine ücretsiz olacağını açıkladı.Gerçekçi bir oynanışa sahip olan Insurgency, takım oyununa odaklanan taktiksel bir birinci sahış nişancı simülasyonu. Otomatik can yenilenmesi ve hedef göstergesi gibi FPS türünün birçok ortak özelliğinin yer almadığı oyun, bu yönüyle çok zorlayıcı bir yapıya sahip. 16 farklı haritanın yer aldığı oyunda ayrıca 40 farklı silah bulunuyor.Ortadoğu'da geçen Insurgency 2014 yılında yayınlanmıştı. Windows PC, Mac ve Linux platformlarında oynanabilen oyun, şu anda Steam'de oldukça olumlu yorumlara sahip.Insurgency'iücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kere eklemeniz halinde oyun sizde kalacak. Steam sayfasına ulaşmak içintıklayabilirsiniz.Serinin bir sonraki oyunu Insurgency: Sandstorm ise 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak. 85 TL'lik fiyata sahip olan oyun şu anda %10'luk ön sipariş indirimiyle 76.50 TL'ye alınabiliyor. Steam'de ilk oyuna sahip olanlar ayrıca ekstra %10'luk bir indirim daha kazanabiliyor. Yani toplamda %20'lik indirimle satın alabileceksiniz.