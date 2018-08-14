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Online savaş simülasyonu Insurgency, kısa bir süreliğine ücretsiz

New World Interactive'in online savaş simülasyonu Insurgency, Steam'de kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Takım oyununa ve gerçekçi bir oynanışa odaklanan oyun çok zorlayıcı bir yapıya sahip.
9 ay
3,2b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Steam'in en beğenilen taktiksel savaş oyunlarından Insurgency, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Geliştirici stüdyo New World Interactive, önümüzdeki ay yayınlanacak olan serinin yeni oyunun çıkışını kutlamak amacıyla Insurgency'nin 48 saatliğine ücretsiz olacağını açıkladı.

Gerçekçi bir oynanışa sahip olan Insurgency, takım oyununa odaklanan taktiksel bir birinci sahış nişancı simülasyonu. Otomatik can yenilenmesi ve hedef göstergesi gibi FPS türünün birçok ortak özelliğinin yer almadığı oyun, bu yönüyle çok zorlayıcı bir yapıya sahip. 16 farklı haritanın yer aldığı oyunda ayrıca 40 farklı silah bulunuyor.

Ortadoğu'da geçen Insurgency 2014 yılında yayınlanmıştı. Windows PC, Mac ve Linux platformlarında oynanabilen oyun, şu anda Steam'de oldukça olumlu yorumlara sahip.

Insurgency'i 15 Ağustos 20.00'a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kere eklemeniz halinde oyun sizde kalacak. Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Serinin bir sonraki oyunu Insurgency: Sandstorm ise 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak. 85 TL'lik fiyata sahip olan oyun şu anda %10'luk ön sipariş indirimiyle 76.50 TL'ye alınabiliyor. Steam'de ilk oyuna sahip olanlar ayrıca ekstra %10'luk bir indirim daha kazanabiliyor. Yani toplamda %20'lik indirimle satın alabileceksiniz.

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Soul741 9 ay en beğenilen
Doğru link bu: store.steampowered.com/...
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Bay Robot 9 ay
Planetside 2 indirip savaşa dahil olabilirsiniz.
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AirSupport 9 ay
Bilgisayarım bile yok ama dursun köşede kaptım bir tane
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Astekiv 9 ay
Karakter modelleri bakımından popüler fps oyunlarından geri kalsa da silah modellemeleri / grafikleri, ortam efektleri ve yaşattığı gerçekçi his ve beraberinde getirdiği stres ile saatlerin gömüleceği tarzda bir oyun. Umarım "Sandstorm" ile başarılarını katlayarak devam ederler.
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drfree1 9 ay
Çok güzel oyun çok fazlada mod yapılmış grafikler cezbetmeye bilir fakat grafik modları ve silah modlarıda var. Coop uda harika 16 dan fazla oyuncu ile beraber oynayabiliyorsunuz ve kullanıcılar çok güzel haritalar yapmış coop için bence iyi oldu bedava olması bu tarz içerikler artar.
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Soul741 9 ay en beğenilen
Doğru link bu: store.steampowered.com/...
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intel7mix 9 ay
Kim oynuyor bunları ??
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