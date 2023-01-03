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    Intel 13. Nesil mobil işlemciler tanıtıldı: Performansları nasıl?

    Intel 13. Nesil mobil işlemciler CES 2023 kapsamında resmen tanıtıldı. Ancak HX, H, P ve U serisinden oluşan bu işlemciler beraberinde ne getiriyor ve performanslarını nasıl?
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    Intel 13. Nesil mobil işlemciler tanıtıldı: Performansları nasıl? Tam Boyutta Gör
    Detaylarına önceki haberimizde yer verdiğimiz Intel 13. Nesil mobil işlemciler çok yakında piyasada boy göstermeye başlayacak. Intel’in yeni nesil mobil işlemcileri HX, H, P ve U serisinde boy gösterecek ve her performans düzeyine hitap edecek. İşlemciler hakkında daha fazla detay için hemen alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Intel 13. Nesil mobil işlemci performansları

    Intel 13. Nesil mobil işlemciler tanıtıldı: Performansları nasıl? Tam Boyutta Gör
    Intel’in en güçlü mobil işlemcisi ise olan Core i9 13980HX sadece 24 çekirdek değil aynı zamanda 5,6 GHz gibi iddialı hızlar sunan ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi oluyor. Intel 13. Nesil mobil HX işlemciler 55W temel ve 157W maksimum güç tüketimi için derecelendirilen 9 yongadan oluşuyor.
    Intel 13. Nesil mobil işlemciler tanıtıldı: Performansları nasıl? Tam Boyutta Gör
    Performans tarafındaysa amiral gemisi Core i9 13980HX, Core i9-12900HK'ye göre tek çekirdek performansında yüzde 11, çok çekirdek performansında ise yüzde 49 artış vadediyor. AMD’in Ryzen 9 6900HX işlemcisinin çok çekirdek performansından ise yüzde 50’den daha fazla hızlı.
    Intel 13. Nesil mobil işlemciler tanıtıldı: Performansları nasıl? Tam Boyutta Gör
    Oyun performansında ise önceki modele göre Core i9 13980HX, yüzde 12’ye kadar daha fazla performans iddia ediyor. Core i9 13980HX, Blender performansında da Core i9-12900HK'ye göre yüzde 79’a varan daha iyi performans sergiliyor. AutoCAD, Revit, Inventor gibi testlerde de yine işlemcinin yüzde 24’e varan bir performans artışı getirdiğini söylüyor Intel.

    Intel 13. Nesil mobil H serisi işlemci tarafında ise 14 çekirdekli Core i9 13900HK işlemcisini görüyoruz. HX işlemcilerine benzer şekilde Intel 13. Nesil mobil H işlemciler de CrossMark testlerinde Core i9 12900H’den yüzde 11 daha hızlı. İşlemci aynı zamanda AMD'nin Ryzen 6000 ve Apple'ın M1 Max işlemcilerine göre de önde.

    Kaynakça https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-announces-worlds-fastest-mobile-processor.html https://wccftech.com/intel-13th-gen-mobility-family-roars-hx-h-p-u-cpus-raptor-lake-core-i9-13980hx-first-24-core-laptop-chip/
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