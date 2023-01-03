Intel 13. Nesil mobil işlemciler tanıtıldı: Performansları nasıl?

Intel 13. Nesil mobil işlemciler CES 2023 kapsamında resmen tanıtıldı. Ancak HX, H, P ve U serisinden oluşan bu işlemciler beraberinde ne getiriyor ve performanslarını nasıl?