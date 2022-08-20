Merakla beklenen Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci özellikleri ortaya çıktı

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Teknoloji devi Intel’in yeni 13. nesil Raptor Lake işlemcileri için artık sona yaklaşılıyor. Yılın sonlarında piyasaya girecek işlemciler için bekleyiş sürerken Raptor Lake ailesinin masaüstü işlemcileri ve özellikleri genellikle güvenilir Extreme Player tarafından sızdırıldı.

13. nesil Raptor Lake ailesi 14 işlemci ile gelecek

Inte 13. nesil Raptor Lake işlemcileri, performans için optimize edilmiş P ve verimlilik için optimize edilmiş E çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarım kullanılarak inşa ediliyor. Raptor Lake işlemcilerinde Intel, halihazırda piyasada olan Alder Lake işlemcilerinde kullanılan ve Golden Cove olarak isimlendirilen P çekirdeklerinin yerini Raptor Cove alacak. Verimliliğe odaklanan Gracemont olarak isimlendirilen E çekirdekleri ise aynı mimariyi koruyacak fakat küçük iyileştirmelerle gelecek.

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Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin beklenen özellikleri

24 çekirdek ve 32 izlek birime kadar CPU konfigürasyonu

Yeni Raptor Cove CPU çekirdekleri

10nm ESF 'Intel 7' işlem süreci

Hem P-Cores hem de E-Cores için artırılmış önbellek

Mevcut LGA 1700 soketli anakart desteği

Yeni Z790, H770 ve B760 anakartlar

28 adede kadar PCIe Hattı (PCH Gen 4 + Gen 3)

28 adede kadar PCIe Hattı (CPU Gen 5 x16 + Gen 4 x12)

Çift kanal DDR5-5600 bellek desteği

20 PCIe Gen 5 yolu

Gelişmiş hız aşırtma özellikleri

Çıkış tarihi Q4 2022 (Muhtemelen Ekim)

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Paylaşılan bilgilere göre 13. nesil Raptor Lake işlemcilerinin en tepesinde 125W TDP değerinde 24 çekirdek ve 32 izlek birime sahip Core i9 13900K yer alacak. Bu işlemcinin çekirdeğinde 8 adet P-Core ve 16 E-Core yer almakta ve 3GHz taban frekans hızında çalışmakta. Öte yandan bu işlemcinin önceki nesil Core i9 12900K’dan 200Mhz daha düşük frekans hızına sahip olduğu görülüyor.

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Serinin ikinci güçlü modeli olan Core i7 13700K işlemcisi de yine 125W TDP değerine sahip. 16 çekirdek ve 24 izlek birimden oluşan işlemcide 8 P-Core ve 8 E-Core yer almakta. Core i5 13600K da yer alan 14 çekirdek, 8 P-Core ve 6 E-Core şeklinde ayrılıyor. Hem i7 13700K hem de i5 13600K’da yine önceki nesle göre 200 MHz seviyesinde bir frekans düşüşü görüyoruz.

Paylaşılan listedeki işlemci modellerini Alder Lake ailesi ile kıyasladığımızda, genellikle frekans hızlarında bir düşüş yaşandığı ancak çekirdek miktarında da artış olduğu fark ediliyor. Bununla birlikte 13. nesil Raptor Lake işlemcileri Ekim ayında Z790 platformuyla birlikte raflara girecek.

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