Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci özellikleri ortaya çıktı

    Intel’in beklenen 13. nesil Raptor Lake işlemcileri detaylanmaya devam ediyor. Son gelen haberler firmanın Raptor Lake masaüstü işlemci modellerini ortaya koyuyor.
    Oy Ver

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Intel’in yeni 13. nesil Raptor Lake işlemcileri için artık sona yaklaşılıyor. Yılın sonlarında piyasaya girecek işlemciler için bekleyiş sürerken Raptor Lake ailesinin masaüstü işlemcileri ve özellikleri genellikle güvenilir Extreme Player tarafından sızdırıldı.

    13. nesil Raptor Lake ailesi 14 işlemci ile gelecek

    Inte 13. nesil Raptor Lake işlemcileri, performans için optimize edilmiş P ve verimlilik için optimize edilmiş E çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarım kullanılarak inşa ediliyor. Raptor Lake işlemcilerinde Intel, halihazırda piyasada olan Alder Lake işlemcilerinde kullanılan ve Golden Cove olarak isimlendirilen P çekirdeklerinin yerini Raptor Cove alacak. Verimliliğe odaklanan Gracemont olarak isimlendirilen E çekirdekleri ise aynı mimariyi koruyacak fakat küçük iyileştirmelerle gelecek.

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin beklenen özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin beklenen özellikleri

    • 24 çekirdek ve 32 izlek birime kadar CPU konfigürasyonu
    • Yeni Raptor Cove CPU çekirdekleri
    • 10nm ESF 'Intel 7' işlem süreci
    • Hem P-Cores hem de E-Cores için artırılmış önbellek
    • Mevcut LGA 1700 soketli anakart desteği
    • Yeni Z790, H770 ve B760 anakartlar
    • 28 adede kadar PCIe Hattı (PCH Gen 4 + Gen 3)
    • 28 adede kadar PCIe Hattı (CPU Gen 5 x16 + Gen 4 x12)
    • Çift kanal DDR5-5600 bellek desteği
    • 20 PCIe Gen 5 yolu
    • Gelişmiş hız aşırtma özellikleri
    • Çıkış tarihi Q4 2022 (Muhtemelen Ekim)

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan bilgilere göre 13. nesil Raptor Lake işlemcilerinin en tepesinde 125W TDP değerinde 24 çekirdek ve 32 izlek birime sahip Core i9 13900K yer alacak. Bu işlemcinin çekirdeğinde 8 adet P-Core ve 16 E-Core yer almakta ve 3GHz taban frekans hızında çalışmakta. Öte yandan bu işlemcinin önceki nesil Core i9 12900K’dan 200Mhz daha düşük frekans hızına sahip olduğu görülüyor.

    Serinin ikinci güçlü modeli olan Core i7 13700K işlemcisi de yine 125W TDP değerine sahip. 16 çekirdek ve 24 izlek birimden oluşan işlemcide 8 P-Core ve 8 E-Core yer almakta. Core i5 13600K da yer alan 14 çekirdek, 8 P-Core ve 6 E-Core şeklinde ayrılıyor. Hem i7 13700K hem de i5 13600K’da yine önceki nesle göre 200 MHz seviyesinde bir frekans düşüşü görüyoruz.

    Paylaşılan listedeki işlemci modellerini Alder Lake ailesi ile kıyasladığımızda, genellikle frekans hızlarında bir düşüş yaşandığı ancak çekirdek miktarında da artış olduğu fark ediliyor. Bununla birlikte 13. nesil Raptor Lake işlemcileri Ekim ayında Z790 platformuyla birlikte raflara girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız