Intel 13. Nesil Raptor Lake mobil işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

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2022’nin ikinci çeyreğinde 13.Nesil Raptor Lake masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, mimarinin mobil sürümleri için yeni bilgiler paylaştı.

Yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek

İkinci çeyrek kazanç açıklamalarında Alder Lake işlemci sevkiyatlarının 35 milyonu aştığını dile getiren Intel CEO’su Pat Gensinger, ''Bu sonbaharda masaüstü SKU'larımız ve ardından yıl sonuna kadar mobil ailemiz ile başlayan Raptor Lake'in lansmanıyla bu ivmeyi daha da geliştirmeyi bekliyoruz.'' sözlerini dile getirdi.

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Bilindiği üzere 12.Nesil Alder Lake masaüstü işlemciler 2021’in Ekim ayında, mobil sürümler ise uzun bir gecikme sonrasında geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Öte yandan Raptor Lake masaüstü işlemcilerin 28 Eylül tarihinde duyurulması beklenirken, görünüşe göre yeni nesil mobil sürümler beklenenden daha erken piyasaya sürülecek.

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Intel, 13. Nesil Raptor Lake mobil işlemciler için tarih verdi