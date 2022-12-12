Intel, 14.nesil işlemciler için LGA1851 soketini onayladı: LGA 1700 desteği sona erecek

Tam Boyutta Gör Günümüzde 13.Nesil Raptor Lake mimarili orta ve alt seviye işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, 14.Nesil için çalışmalara başladı. Bugün güvenilir sızıntı kaynağı ComputerBase, Intel'in gelecek nesil masaüstü, sunucu ve dizüstü bilgisayar işlemcileri hakkında önemli detaylara ulaşmayı başardı. Intel'in gelecek nesil mimarileri Meteor Lake ve Arrow Lake, yeni bir soket ile geliyor.

14.Nesil Intel işlemciler LGA 1851 soketi ile gelecek

Paylaşılan yeni raporlar, Meteor Lake ve Arrow Lake için yeni bir sokete geçiş yapılacağını ve bu soketin yakın zamanda sızdırılan LGA 2551 yerine LGA 1851 olacağını gösteriyor. LGA 1851'in ismini ilk olarak Benchlife tarafından bu yılın Haziran ayında duymuştuk. Ancak yeni sızıntı, soket hakkında bizlere daha fazla bilgi sunuyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Intel, 14.Nesil işlemci ailesi için şu anda Alder/Raptor Lake serisi için kullanılan LGA1700 ile aynı boyutta olan LGA1851 soketi üzerinde çalışıyor. Yeni işlemciler için neden yeni bir sokete ihtiyaç duyulduğu bilinmiyor olsa da, bunun sebebi gelişmiş çok parçalı paketleme teknolojisi nedeniyle IHS (entegre ısı yayıcı) boyutlarının biraz daha uzun olması olabilir. Ayrıca bu iki soketin benzer boyutları sebebiyle, 12 ve 13.nesil işlemci soğutucularına destek sunulabileceğini belirtelim.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, LGA1851 soketinin var olduğu ve hatta Meteor Lake için tasarlandığı onaylandı diyebiliriz. Intel'in yeni soketlerinde en az iki mimariye destek sunduğunu düşünürsek, LGA1851 muhtemelen Arrow Lake mimarisine de uyumlu olacak. Ayrıca paylaşılan detaylar arasında Meteor Lake P serisi mobil işlemcilerin LPDDR5X-7500 bellek desteği sunacağı yer alıyor.

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Intel, 14.nesil işlemciler için LGA1851 soketini onayladı