Intel, 14.nesil işlemciler için LGA1851 soketini onayladı: LGA 1700 desteği sona erecek

14.Nesil Intel işlemciler LGA 1851 soketi ile gelecek
Paylaşılan yeni raporlar, Meteor Lake ve Arrow Lake için yeni bir sokete geçiş yapılacağını ve bu soketin yakın zamanda sızdırılan LGA 2551 yerine LGA 1851 olacağını gösteriyor. LGA 1851'in ismini ilk olarak Benchlife tarafından bu yılın Haziran ayında duymuştuk. Ancak yeni sızıntı, soket hakkında bizlere daha fazla bilgi sunuyor diyebiliriz.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, LGA1851 soketinin var olduğu ve hatta Meteor Lake için tasarlandığı onaylandı diyebiliriz. Intel'in yeni soketlerinde en az iki mimariye destek sunduğunu düşünürsek, LGA1851 muhtemelen Arrow Lake mimarisine de uyumlu olacak. Ayrıca paylaşılan detaylar arasında Meteor Lake P serisi mobil işlemcilerin LPDDR5X-7500 bellek desteği sunacağı yer alıyor.