Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, 14.nesil işlemciler için LGA1851 soketini onayladı: LGA 1700 desteği sona erecek

    Intel'in yaklaşmakta olan 14.nesil işlemci ailesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yonga devi, Meteor Lake işlemci ailesinde yeni bir sokete geçiş yapıyor. İşte detaylar
    1
    Intel, 14.nesil işlemciler için LGA1851 soketini onayladı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde 13.Nesil Raptor Lake mimarili orta ve alt seviye işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, 14.Nesil için çalışmalara başladı. Bugün güvenilir sızıntı kaynağı ComputerBase, Intel'in gelecek nesil masaüstü, sunucu ve dizüstü bilgisayar işlemcileri hakkında önemli detaylara ulaşmayı başardı. Intel'in gelecek nesil mimarileri Meteor Lake ve Arrow Lake, yeni bir soket ile geliyor. 

    14.Nesil Intel işlemciler LGA 1851 soketi ile gelecek

    Paylaşılan yeni raporlar, Meteor Lake ve Arrow Lake için yeni bir sokete geçiş yapılacağını ve bu soketin yakın zamanda sızdırılan LGA 2551 yerine LGA 1851 olacağını gösteriyor. LGA 1851'in ismini ilk olarak Benchlife tarafından bu yılın Haziran ayında duymuştuk. Ancak yeni sızıntı, soket hakkında bizlere daha fazla bilgi sunuyor diyebiliriz. 

    Intel, 14.nesil işlemciler için LGA1851 soketini onayladı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Intel, 14.Nesil işlemci ailesi için şu anda Alder/Raptor Lake serisi için kullanılan LGA1700 ile aynı boyutta olan LGA1851 soketi üzerinde çalışıyor. Yeni işlemciler için neden yeni bir sokete ihtiyaç duyulduğu bilinmiyor olsa da, bunun sebebi gelişmiş çok parçalı paketleme teknolojisi nedeniyle IHS (entegre ısı yayıcı) boyutlarının biraz daha uzun olması olabilir. Ayrıca bu iki soketin benzer boyutları sebebiyle, 12 ve 13.nesil işlemci soğutucularına destek sunulabileceğini belirtelim.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında, LGA1851 soketinin var olduğu ve hatta Meteor Lake için tasarlandığı onaylandı diyebiliriz. Intel'in yeni soketlerinde en az iki mimariye destek sunduğunu düşünürsek, LGA1851 muhtemelen Arrow Lake mimarisine de uyumlu olacak. Ayrıca paylaşılan detaylar arasında Meteor Lake P serisi mobil işlemcilerin LPDDR5X-7500 bellek desteği sunacağı yer alıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız