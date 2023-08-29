Intel’in 14. Nesil işlemcileri yüzde 15 fiyat artışıyla gelebilir

Tam Boyutta Gör Intel'in 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri halihazırda oyun oynamak için en iyi işlemcilerden bazılarını barındırıyor. Yonga üreticisi, Ekim ayında piyasaya sürüleceği söylenen Raptor Lake Refresh ile mevcut nesil işlemcileri bir nevi revize edecek. Bu nedenle 14. Nesil Intel işlemcilerinin performans olarak yüzde 5 veya daha az bir getiri sunması bekleniyor. Buna rağmen Intel’in önemli bir fiyat artışı yapabileceği söyleniyor.

Intel’in 14. Nesil işlemcileri üzebilir

Donanım sızıntıları söz konusu olduğunda saygın bir geçmişi olan omomo_us'a göre, 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisi mevcut Raptor Lake portföyünden yüzde 15'e kadar daha pahalı olabilir. En üstten başlayarak, Core i9-14900K ve Core i9-14900KF'nin Core i9-13900K ve Core i9-13900KF'den sırasıyla yüzde 15,8 (695 dolar) ve yüzde 13,8 (660 dolar) daha pahalı olduğu bildiriliyor.

Core i7-14700K ve Core i7-14700KF'nin fiyatlarının 13600K serisine göre yüzde 14-15'lik bir artışla sırasıyla 485 ve 470 dolar olacağı, Core i5-14600K ve 14600KF'nin fiyatlarının ise yüzde 15 ve yüzde 13'lük bir artışla 380 ve 345 dolara yükseleceği belirtiliyor.

Yeni nesil CPU'lar, 13. nesle göre orta düzeyde performans iyileştirmeleri sunacak; Tek çekirdekte yüzde 3-8, çoklu çekirdekte ise yüzde 8-15 arasında performans artışı tahmin ediliyor. Amiral gemisi Core i9-14900K'nın 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olması ve temel saat hızının 3.2GHz olması planlanıyor. Bu, selefi Core i9-13900K'ya göre 200MHz'lik bir artışı temsil ediyor. Ekstra saat hızının performansı yüzde 3-5 oranında artırdığı tahmin ediliyor.

Core i7-14700K, ekstra E-Core veya verimlilik çekirdekleri sayesinde çekirdek sayısını 20 çekirdeğe ve 28 iş parçacığına çıkarıyor. Bu, 13700K'ya göre yaklaşık yüzde 5-10'luk somut sayılabilecek çok iş parçacıklı performans kazanımları sağlayabilir. Eğer bilgiler doğruysa yüzde 15'lik fiyat artışının tüketiciler tarafından sorgulanacağını söyleyebiliriz. Beklenen sınırlı kazanımlarla birlikte, özellikle AMD'nin Ryzen 7000 işlemcilerinin rekabet baskısı göz önüne alındığında, bu fiyat artışını haklı çıkarmak zor görünüyor.

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Intel’in 14. Nesil işlemcileri yüzde 15 fiyat artışıyla gelebilir