Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel’in 14. Nesil işlemcileri yüzde 15 fiyat artışıyla gelebilir

    Intel, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği 14. Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcileri bekleyenlerini üzebilir zira yeni bilgiler yüzde 15’lik fiyat artışına işaret ediyor.
    Intel’in 14. Nesil işlemcileri yüzde 15 fiyat artışıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Intel'in 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri halihazırda oyun oynamak için en iyi işlemcilerden bazılarını barındırıyor. Yonga üreticisi, Ekim ayında piyasaya sürüleceği söylenen Raptor Lake Refresh ile mevcut nesil işlemcileri bir nevi revize edecek. Bu nedenle 14. Nesil Intel işlemcilerinin performans olarak yüzde 5 veya daha az bir getiri sunması bekleniyor. Buna rağmen Intel’in önemli bir fiyat artışı yapabileceği söyleniyor.

    Intel’in 14. Nesil işlemcileri üzebilir

    Donanım sızıntıları söz konusu olduğunda saygın bir geçmişi olan omomo_us'a göre, 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisi mevcut Raptor Lake portföyünden yüzde 15'e kadar daha pahalı olabilir. En üstten başlayarak, Core i9-14900K ve Core i9-14900KF'nin Core i9-13900K ve Core i9-13900KF'den sırasıyla yüzde 15,8 (695 dolar) ve yüzde 13,8 (660 dolar) daha pahalı olduğu bildiriliyor.

    Core i7-14700K ve Core i7-14700KF'nin fiyatlarının 13600K serisine göre yüzde 14-15'lik bir artışla sırasıyla 485 ve 470 dolar olacağı, Core i5-14600K ve 14600KF'nin fiyatlarının ise yüzde 15 ve yüzde 13'lük bir artışla 380 ve 345 dolara yükseleceği belirtiliyor.

    Yeni nesil CPU'lar, 13. nesle göre orta düzeyde performans iyileştirmeleri sunacak; Tek çekirdekte yüzde 3-8, çoklu çekirdekte ise yüzde 8-15 arasında performans artışı tahmin ediliyor. Amiral gemisi Core i9-14900K'nın 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olması ve temel saat hızının 3.2GHz olması planlanıyor. Bu, selefi Core i9-13900K'ya göre 200MHz'lik bir artışı temsil ediyor. Ekstra saat hızının performansı yüzde 3-5 oranında artırdığı tahmin ediliyor.

    Core i7-14700K, ekstra E-Core veya verimlilik çekirdekleri sayesinde çekirdek sayısını 20 çekirdeğe ve 28 iş parçacığına çıkarıyor. Bu, 13700K'ya göre yaklaşık yüzde 5-10'luk somut sayılabilecek çok iş parçacıklı performans kazanımları sağlayabilir. Eğer bilgiler doğruysa yüzde 15'lik fiyat artışının tüketiciler tarafından sorgulanacağını söyleyebiliriz. Beklenen sınırlı kazanımlarla birlikte, özellikle AMD'nin Ryzen 7000 işlemcilerinin rekabet baskısı göz önüne alındığında, bu fiyat artışını haklı çıkarmak zor görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    musluktan elektrik çarpması erkeklere sonda takılması acı verir mi golf 7 akü rektefiyeden sonra dikkat edilmesi gerekenler çorlu mühendislik fakültesi taşınıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız