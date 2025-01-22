Intel, Nova Lake ve Clearwater Forest işlemci örneklerini göndermeye başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan sevkiyat belgeleri Intel'in yeni nesil sunucu ve masaüstü işlemcilerinin test örneklerini göndermeye başladığını ortaya koyuyor. Bu, esasında oldukça önemli bir an. Gelecek CPU'lar hakkında pek çok şey belirsiz olsa da Intel’in kritik öneme sahip 18A üretim sürecinin gücünü bu serilerde göreceğiz.

Clearwater Forest, beklenen 18A ile gelecek

Clearwater Forest işlemcilerinin 500W A0 numunesi olarak işaretlenmesi, bu serinin sunucu odaklı olduğunu doğrularken, Nova Lake işlemcisinin Ar-Ge amaçlı gönderildiği belirtiliyor. Bu durum, her iki ürün hattının geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

Intel, Clearwater Forest’ı geçen yıl tanıtmış ve bu seriyi AMD ile olan rekabetinde kritik bir hamle olarak nitelendirmişti. Özellikle AMD’nin 3D V-Cache teknolojisi ile sunucular için sağladığı performans avantajına karşılık, Intel de benzer bir istiflenmiş önbellek teknolojisi geliştirdiğini doğrulamıştı. Ancak, Intel’in yaklaşımı yalnızca sunucu işlemcilerine odaklanacak.

AMD, Zen 6 mimarisini TSMC 3nm sürecinde üretebilir 4 gün önce eklendi

Clearwater Forest ve dizüstü bilgisayar odaklı Panther Lake işlemcileri, Intel’in 18A üretim sürecini kullanan ilk ürünleri olacak. 18A süreci, PowerVia arka taraf güç dağıtımı ve RibbonFET GAA transistör mimarisinden gelen performans iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. Bu gelişmeler, TSMC’nin 3nm ve 2nm üretim süreçleriyle rekabet etmek için yeterli olarak görülüyor Intel tarafından.

Gelecek yıl Nova Lake’i göreceğiz

Tam Boyutta Gör Intel, ayrıca geçen ay üçüncü taraf müşterilerinin 18A örneklerini başarıyla test ettiğini doğruladı. Bu gelişme, Intel’in üretim sürecinin beklenenden daha sorunsuz ilerlediğini gösteriyor. Hatırlanacağı gibi önceki raporlar 18A için çok parlak değildi.

Öte yandan Nova Lake, Intel’in Panther Lake serisini takip edecek ve muhtemelen 2026 yılında piyasaya sürülecek. Nova Lake ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, Arrow Lake masaüstü işlemcilerin yerini alacağı ve dizüstü bilgisayar varyantlarını da içerebileceği söyleniyor. Nova Lake’in üretim teknolojisi hakkında henüz kesin bilgiler bulunmasa da Intel’in 14A sürecini veya TSMC’nin 2nm teknolojisini kullanabileceği konuşuluyor. Buradaki tercih, 18A’nın göstereceği performansa göre belirlenebilir.

Intel’in en büyük rakibi TSMC, 2nm N2 düğümünü kullanarak performans ve enerji verimliliğinde büyük bir sıçrama yapmayı hedefliyor. 2025 sonunda seri üretime geçmesi beklenen TSMC, Intel’in 18A teknolojisi ile doğrudan bir rekabet içinde olacak. Diğer yandan, Samsung ve Rapidus gibi oyuncular da benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor. Intel ise 18A üretim süreciyle sadece rekabeti değil, aynı zamanda yarı iletken pazarındaki liderlik pozisyonunu da yeniden kazanmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel’in Nova Lake ve Clearwater Forest CPU örnekleri görüldü