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Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir

Intel’in yedinci nesil yani diğer adıyla Kaby Lake işlemci ailesi, yılın sonlarında piyasaya çıkacak. Bu bakımdan 200 serisi çipsetler için en uygun zaman Computex 2016 fuarı gibi duruyor.
2 yıl
4,2b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yeni nesil işlemci serisi ile birlikte yeni anakart çipsetlerini de duyurmayı gelenek haline getiren Intel, şimdi 200 serisi çipsetlerin hazırlıklarını yapıyor. Kaby Lake ailesi ile çalışacak yeni nesil çipsetler için Computex 2016 fuarı işaret ediliyor.

Intel geçen yıl, Skylake işlemci ailesi ile birlikte 100 serisi çipsetlerini kullanıma sunmuştu. Tanıtım ise Computex 2015 fuarında yapılmıştı. Kaby Lake işlemci ailesi ise yılın sonlarında piyasaya çıkacak. Bu bakımdan 200 serisi çipsetler için en uygun zaman Computex 2016 fuarı gibi duruyor.

Yenilikler

200 serisi çipsetler, yine 100 serisinden pek çok iç yapıyı miras alacak ancak en önemli değişikliğin girdi çıktı performansının artırılmasıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Intel’in gelecek yıl gelişmiş XPoint 3D bellek teknolojisini kullanması beklenirken, hem Kaby Lake hem de 200 serisi çipsetler buna destek sunacak. Bu bakımdan girdi çıktı performansının geliştirilmesi önem taşıyor.

Çipsetler ile ilgili olarak diğer yenilikler ise yerleşik olarak USB 3.1 Gen 2 desteği, 24 hatlı PCIe 3.0 bağlantı teknolojisi, 6 adede kadar SATA 6Gbps ve 10 adede kadar USB 3.1 Gen 1 portu desteği şeklinde sıralanabilir. Kaby Lake işlemcileri ile ilgili sızıntılarda da, hem 100 hem de 200 serisi çipsetlerle uyumlu olacağı ifade edliyordu.

Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor. Daha çok performansta iyileşmeler ve enerji verimliliğinin artırması odağını temel alıyor. Yani tock denilen iyileştirme süreci söz konusu. 4 çekirdekli olan işlemciler, 35-95Watt arasında TDP değerine sahip.

Kaby Lake-S

Ana akım masaüstü bilgisayarlara hitap edecek olan S serisi, Intel Core i7-7700K ile başlayacak. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyan işlemci, 3.6GHz saat hızında çalışıyor, 4.2GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Bu örnekler ilk aşamalar olduğu için, nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Diğer özellikler ise 8MB Seviye 3 ön bellek, 256KB Seviye 2 ön bellek, 4GHz iç bellek kontrolcüsü, 1150MHz hızında çalışan 24 işlemcili entegre HD grafik birimi şeklinde sıralanıyor. İşlemcinin üretim geometrileri sayesinde düşük bir TDP değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-U

Düşük güç tüketen platformlara yönelik bu seride, Intel Core i7-7500U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli ve 4 izlek birimli işlemci, 2.7GHz saat hızında çalışıyor,  2.9GHz saat hızına ulaşıyor. 4MB Seviye 3 ön bellek ve 512KB Seviye 2 ön bellek barındıran işlemci; DDR4L, LPDDR4 gibi belleklere de destek veriyor.

Grafik tarafında GT2 serisine benzer bir birim kullanılması bekleniyor. Frekans değerleri 1000MHz-1100MHz arasında değişecek grafik birimi ile birlikte, işlemcinin 15W ısıl tasarım gücü olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-Y

Intel Core M olarak bildiğimiz işlemciler, Kaby Lake-Y serisi altında yer alıyor. Intel Core M7-7Y75 adındaki işlemci, çift çekirdekli ve 4.5W TDP seviyelerinde geziniyor. 1.3GHz taban ve 1.6GHz aşırtılmış hıza sahip olan işlemci, 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip.

 

http://www.tweaktown.com/news/52251/intel-rumored-unveil-new-200-series-chipset-computex/index.html Yorum Yaz
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berdush42 2 yıl en beğenilen
İnsanlar çorabı bu kadar sık değiştirmiyordur
2 Yanıt Yanıtla +23
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DennisLars 2 yıl
amd zen ile umarım adam akıllı iş yaparda şunlara şamarı yapıştırır tekel oldular iyice piyasayı sömürüyorlar.
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BiilimAdamı 2 yıl
amd zen de söyledikleri kadar iyi çıkarsa intel ondan sonraki serilerde çıkarmaya başlar zuladaki çalışmaları.
Yanıtla +9
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sinemhkn 2 yıl
Zor ama soket değişmese bari
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DH Misafiri 2 yıl
Masaüstü PC de hala sempron 140 kullanıyorum biraz yavaş olsa da işimi de görüyor. AMD zen apularını bekliyorum umarım bulldozer mimarisi gibi olmaz da sistemi yenileriz.
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Patren 2 yıl
%5 performans artışı
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V4LKyR 2 yıl
Kaby Lake çıkınca alsam mı yoksa Cannonlake'i mi beklesem tam karar veremedim...
Şu an mı? Şu an Clarkdale kullanıyorum. :)
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ounomaus 2 yıl
amd zen mimarisi intelden biraz performans olarakta geri kalsada bile ben gibi bir sürü kullanıcı intelin şu çakal numaraları yüzünden intel yerine amd sistem kurucaktır çünkü artık yeter denilecek noktaya geldik ya adamlar 2000 serisinden bu yana cilala ver yapıyor ya gerçekten sıktı
umarım amd tarafında performans olarakta iyi olur tabi fiyat performans dengeli giriş yaparsa şu çakaldan bir süre boyunca kurtulmuş oluruz
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Das Boot 2 yıl
Parası olan Intel, olmayan AMD kuruyor gençler
Kasmayın yani.

Not: Haswell kullanıyorum bak 3 yıllık işlemci
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pusat1249 2 yıl
Z170 SERİLERİ KABY LAKE DESTEKLEYECEKMİ?
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savasserter 2 yıl
Zor ama soket değişmese bari
1 Yanıt Yanıtla
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redoracle 2 yıl savasserter
% 99 soket değişicektir çünkü yeni ram teknolojisine geçilecek 3d bellek ddr4 ten çok daha hızlı bir bellek,ben Amd'nin çok iyi işlemciler hazırladığını inanıyorum ve intelin optane gibi üst düzey bir teknolojiye sunmak zorunda kaldığını düşünüyorum,yoksa intel durduk yere bu kadar iyi bir sıçrayış yapmaz kolay kolay.
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Spiderhip 2 yıl
Boşuna bu kadar nesillere takılmamak lazım. Önemli olan performansı.
Örneğin benim i7 3770K işlemcim, Eşimin i5 6600 işlemcisine eş değer. Arada 3 nesil geçti.
Yani 3770K yı alalı 4 sene olmasına rağmen hala bir çok insanın bayıla bayıla günümüzde topladığı i5 6600'e eşdeğer. Güç eşitliği dışında bir kaç ufak yeni teknoloji özelliği var. Ama bence en önemli farkı i7 3770K stok fanla 45-50 derecelerde tutuşurken, i5 6600 ufacık stok fanıyla 24 derecelerde dolaşıyor. En çok bu özelliğini beğendim. Ama yinede nesillerin çok önemi yok. Önemli olan performans.
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gs09gs09 2 yıl
yani diorki 3 5 wat için 1 2 snlik performans için :D skylakeden sasma bir sonraki nesili bekle :D
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berdush42 2 yıl en beğenilen
İnsanlar çorabı bu kadar sık değiştirmiyordur
Yanıtla +23
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DennisLars 2 yıl
amd zen ile umarım adam akıllı iş yaparda şunlara şamarı yapıştırır tekel oldular iyice piyasayı sömürüyorlar.
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BiilimAdamı 2 yıl
amd zen de söyledikleri kadar iyi çıkarsa intel ondan sonraki serilerde çıkarmaya başlar zuladaki çalışmaları.
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