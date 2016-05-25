Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir

Her yeni nesil işlemci serisi ile birlikte yeni anakart çipsetlerini de duyurmayı gelenek haline getiren Intel, şimdi 200 serisi çipsetlerin hazırlıklarını yapıyor. Kaby Lake ailesi ile çalışacak yeni nesil çipsetler için Computex 2016 fuarı işaret ediliyor.

Intel geçen yıl, Skylake işlemci ailesi ile birlikte 100 serisi çipsetlerini kullanıma sunmuştu. Tanıtım ise Computex 2015 fuarında yapılmıştı. Kaby Lake işlemci ailesi ise yılın sonlarında piyasaya çıkacak. Bu bakımdan 200 serisi çipsetler için en uygun zaman Computex 2016 fuarı gibi duruyor.

Yenilikler

200 serisi çipsetler, yine 100 serisinden pek çok iç yapıyı miras alacak ancak en önemli değişikliğin girdi çıktı performansının artırılmasıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Intel’in gelecek yıl gelişmiş XPoint 3D bellek teknolojisini kullanması beklenirken, hem Kaby Lake hem de 200 serisi çipsetler buna destek sunacak. Bu bakımdan girdi çıktı performansının geliştirilmesi önem taşıyor.

Çipsetler ile ilgili olarak diğer yenilikler ise yerleşik olarak USB 3.1 Gen 2 desteği, 24 hatlı PCIe 3.0 bağlantı teknolojisi, 6 adede kadar SATA 6Gbps ve 10 adede kadar USB 3.1 Gen 1 portu desteği şeklinde sıralanabilir. Kaby Lake işlemcileri ile ilgili sızıntılarda da, hem 100 hem de 200 serisi çipsetlerle uyumlu olacağı ifade edliyordu.

Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor. Daha çok performansta iyileşmeler ve enerji verimliliğinin artırması odağını temel alıyor. Yani tock denilen iyileştirme süreci söz konusu. 4 çekirdekli olan işlemciler, 35-95Watt arasında TDP değerine sahip.

Kaby Lake-S

Ana akım masaüstü bilgisayarlara hitap edecek olan S serisi, Intel Core i7-7700K ile başlayacak. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyan işlemci, 3.6GHz saat hızında çalışıyor, 4.2GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Bu örnekler ilk aşamalar olduğu için, nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Diğer özellikler ise 8MB Seviye 3 ön bellek, 256KB Seviye 2 ön bellek, 4GHz iç bellek kontrolcüsü, 1150MHz hızında çalışan 24 işlemcili entegre HD grafik birimi şeklinde sıralanıyor. İşlemcinin üretim geometrileri sayesinde düşük bir TDP değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-U

Düşük güç tüketen platformlara yönelik bu seride, Intel Core i7-7500U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli ve 4 izlek birimli işlemci, 2.7GHz saat hızında çalışıyor, 2.9GHz saat hızına ulaşıyor. 4MB Seviye 3 ön bellek ve 512KB Seviye 2 ön bellek barındıran işlemci; DDR4L, LPDDR4 gibi belleklere de destek veriyor.

Grafik tarafında GT2 serisine benzer bir birim kullanılması bekleniyor. Frekans değerleri 1000MHz-1100MHz arasında değişecek grafik birimi ile birlikte, işlemcinin 15W ısıl tasarım gücü olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-Y

Intel Core M olarak bildiğimiz işlemciler, Kaby Lake-Y serisi altında yer alıyor. Intel Core M7-7Y75 adındaki işlemci, çift çekirdekli ve 4.5W TDP seviyelerinde geziniyor. 1.3GHz taban ve 1.6GHz aşırtılmış hıza sahip olan işlemci, 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip.