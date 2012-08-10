Intel 2013 yılında Ultrabook ve akıllı telefonlarda kablosuz şarj teknolojisini deneyecek

Bu yılı Ivy Bridge işlemciler ve 7 serisi yongasetleriyle kapatan Intel, gelecek yıl için Haswell mimarisi çalışmalarına başladı. Gelen haberler Haswell mimarisinde Intel'in kablosuz şarj teknolojisi kullanmak istediği yönünde.





Digitimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Inntel 2013 yılında kendi işlemcilerini taşıyan Ultrabook ve akıllı telefonlarda, geliştirdiği kablosuz şarj teknolojisini denemeyi planlıyor.





Kablosuz şarj konseptlerini CES 2012 fuarında yoğun olarak görmüştük ancak bu teknolojiler halen geliştirme aşamasında. Japon NTT-Docomo, Sharp gibi firmalar Kablosuz Güç Konsorsiyum'unun (WPS) Qi standartlarına uyan kablosuz şarj teknolojisine sahip akıllı telefonlar piyasaya sürdüler. Ancak yüksek seyreden fiyatlar yaygın kullanıma geçmesine engel oluyor.





Samsung, Galaxy S3 ile birlikte tanıttığı rezonans kablosuz şarj teknolojisine uygun bir adaptörü Haziran ayında piyasaya sürecekti ancak bazı sıkıntılar nedeniyle 2012 sonu veya 2013 başına ertelendi. Bazı analistler Samsung'un ilk önce indüktif manyetik kablosuz şarj cihazını piyasaya süreceğini belirtiyor.





Intel'in kablosuz şarj çözümü Ultrabook cihazını ana istasyon olarak kullanıyor ve bir verici ve bir yazılım sayesinde akıllı telefonu şarj ediyor. Intel'in çözümünde enerji tüketimi oldukça düşük ve telefonu belirli bir pozisyonda tutmak da gerekmiyor.





Intel bu yazılımla şarj cihazının durumunu belirleme, şarj kontrolü ve ekipman pozisyon testi gibi fonksiyonları da yerine getiriyor. Intel hem verici hem de alıcı modüllerinin maliyetinin düşük olması için tasarımlar geliştiriyor.





Intel teknolojinin ilk örneklerini IDF 2012 fuarında ziyaretçilere sergilemişti.





Ancak Haswell mimarisi bu teknolojiyi tam olarak sağlamaktan uzak. Bu yüzden teknoloji 2013 yılının ikinci yarısında sadece bazı modellerde denenecek.