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Intel 2013 yılında Ultrabook ve akıllı telefonlarda kablosuz şarj teknolojisini deneyecek

6 yıl
2,4b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılı Ivy Bridge işlemciler ve 7 serisi yongasetleriyle kapatan Intel, gelecek yıl için Haswell mimarisi çalışmalarına başladı. Gelen haberler Haswell mimarisinde Intel'in kablosuz şarj teknolojisi kullanmak istediği yönünde.

Digitimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Inntel 2013 yılında kendi işlemcilerini taşıyan Ultrabook ve akıllı telefonlarda, geliştirdiği kablosuz şarj teknolojisini denemeyi planlıyor.

Kablosuz şarj konseptlerini CES 2012 fuarında yoğun olarak görmüştük ancak bu teknolojiler halen geliştirme aşamasında. Japon NTT-Docomo, Sharp gibi firmalar Kablosuz Güç Konsorsiyum'unun (WPS) Qi standartlarına uyan kablosuz şarj teknolojisine sahip akıllı telefonlar piyasaya sürdüler. Ancak yüksek seyreden fiyatlar yaygın kullanıma geçmesine engel oluyor.

Samsung, Galaxy S3 ile birlikte tanıttığı rezonans kablosuz şarj teknolojisine uygun bir adaptörü Haziran ayında piyasaya sürecekti ancak bazı sıkıntılar nedeniyle 2012 sonu veya 2013 başına ertelendi. Bazı analistler Samsung'un ilk önce indüktif manyetik kablosuz şarj cihazını piyasaya süreceğini belirtiyor.

Intel'in kablosuz şarj çözümü Ultrabook cihazını ana istasyon olarak kullanıyor ve bir verici ve bir yazılım sayesinde akıllı telefonu şarj ediyor. Intel'in çözümünde enerji tüketimi oldukça düşük ve telefonu belirli bir pozisyonda tutmak da gerekmiyor.

Intel bu yazılımla şarj cihazının durumunu belirleme, şarj kontrolü ve ekipman pozisyon testi gibi fonksiyonları da yerine getiriyor. Intel hem verici hem de alıcı modüllerinin maliyetinin düşük olması için tasarımlar geliştiriyor.

Intel teknolojinin ilk örneklerini IDF 2012 fuarında ziyaretçilere sergilemişti.

Ancak Haswell mimarisi bu teknolojiyi tam olarak sağlamaktan uzak. Bu yüzden teknoloji 2013 yılının ikinci yarısında sadece bazı modellerde denenecek. 

http://www.digitimes.com/news/a20120809PD206.html Yorum Yaz
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DigitalWorld 6 yıl en beğenilen Profesör Extreme
Profesör Extreme msp06

Şöyle bir batarya çıkarsalar bunlarla uğrasana kadar , 1 batarya alınsa veya şarj edilse 1 ayda kadar şarjı bitmese en son bana yaptıracaklar




Doğal olarak kolaysa sen yap diyecekler.



Ah Tesla ahh. Ölür ölmez odanı basıp araştırmalarını yağmaladılar. Şimdi de kablosuz enerji projelerini yavaş yavaş sürecekler önümüze anlaşılan. Sonra komplo teorisi diyorlar. Al işte. Adam güneş enerjisi dedi oldu, daha kömür petrol yeni bulunmuşken bunlar gelip geçici başka enerjiler lazım dedi gelecekte enerji sıkıntısı olacak dedi her biri oldu, AC yi icad etti gelecek bunda dedi oldu. Hala bilmem kaç yıl önce bilgisayar olmayan devirde tasarladığı elektrik motorlarını kullanıyor, onun icadı olan radyo ve wifi ile bilgi alışverişi yapıyoruz. Şöyle bir kafa daha gelse ya.
Profesör Extreme msp06Şöyle bir batarya çıkarsalar bunlarla uğrasana kadar , 1 batarya alınsa veya şarj edilse 1 ayda kadar şarjı bitmes...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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simaros 6 yıl
Hayırlısı be gülüm
1 Yanıt Yanıtla +5
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nurettinaz 6 yıl
Gec kalinmis bir deneme. Discovery channel i biraz takip edenler bilirler ne adamlar var evlerinde kesinlikle kablo ile sarj kullanmiyorlar bunu o adam kisitli butcesiyle yaptiysa intel, microsoft, apple gibi firmalar niye ilgilenmiyor anlamak mumkun degil.
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Prequel 6 yıl
2-3 metre mesafede serbestçe kullanılabilecek şekilde şarj yapsınlar başka birşey istemiyorum. Telefonlarla yaygınlaşırsa geri kalan cihazlara da sıçrar ve belki evimizde tek bir kablo dahi görmeyeceğimiz günlere bir kapı aralanabilir.
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IceRulez 6 yıl
lapry
NİKOLA TESLA number ONE

nikolai tesla değilmiyd i ?
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sticer12 6 yıl
DigitalWorld
axiadam Bu en zararli olacak teknoloji. Millet bas bas bagiriyor pireyi deve yapiyor, bilgisayar/telefon/wifi radyasyon yayiyor diye. Bakalalim buna yaygara cikartabilecekler mi..
Saç kurutma makinesi 100 katını yayıyor.
Tabiki zararları var ve mümkün olan en düşük seviyede tutmalıyız bunları. Ki bunun dışında şarj cihazlarında etki alanı çok düşük bir sistem olacak. Sonuçta kasalardaki güç kaynakları ya da telefonları şarj ettiğimiz adaptörler de aslında kablosuz. Sonuçta bobinli tipteki adaptörlerde şebekeden gelen akım telefona temas etmiyor. Manyetik olarak başla bir iletkene aktarılıyor o iletkende telefona bağlanıyor olay bu. Mahalledeki trafonuzda olan olay bu. İnsanlar kablosuz şarj diyince oha falan diyor ama gayet te mümkün bir şey. Bahsini açtığım tesla ömrü el verseydi şimdi kablosuz elektrik kullanıyorduk belki de.

hatta edison un teslanın birkaç patentini çaldığını söylüyorlar tesla gibisi bidaha bu dünyaya zor gelir :)
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simaros 6 yıl
Hayırlısı be gülüm
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Profesör Extreme 6 yıl
Şöyle bir batarya çıkarsalar bunlarla uğrasana kadar , 1 batarya alınsa veya şarj edilse 1 ayda kadar şarjı bitmese en son bana yaptıracaklar
1 Yanıt Yanıtla
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B A T M A N 6 yıl
Şunu çok net herkes biliyor ki yeni teknoloji her zaman pahalıdır. Bir çok insan çoğu zaman 1-2 adım geriden takip ediyor bende bunlardan biriyim ve sandy ve ıvy işlemciler varken sanırım haswell işlemciler çıkıncı satın alamıyacağım.
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JohnLord 6 yıl
Bence tutmaz, teknoloji düşmanı felan değilim o 50000 mah piller 2 yıl sonra ölüyosa bunlar 1 yılda ölür geberir.
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