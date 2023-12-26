Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, 2030'a kadar 1 trilyon transistöre ulaşmayı hedefliyor

    Yarı iletken teknolojisinde gaza basan Intel, 2030 yılına kadar trilyon transistöre sahip çipler yapmayı planlıyor. Moore Yasası yavaşlasa da şirket geçerliliğini koruyacağını düşünüyor.
    Intel, 2030'a kadar 1 trilyon transistöre ulaşmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken teknolojisinde gaza basan Intel, 2030 yılına kadar trilyon transistöre sahip çipler yapmayı planlıyor. Intel'in kurucularından Gordon Moore'a ait Moore Yasası'na göre çiplerdeki transistör sayısı her yıl ikiye katlanması gerekiyor. Ancak teknolojinin sınırlarına geldikçe durum değişti. Artık transistör sayısının ikiye katlanma süresi üç yıla çıktı.

    Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin yonga üretiminde teknolojik olarak büyük gelişme beklentisi olduğundan 2031 yılına kadar Moore Yasası'nın hızını geçebileceklerini düşünüyor. Gelsinger, artan transistör sayıları için "Süper Moore Yasası" ya da "Moore Yasası 2.0" kavramlarından bahsediyor.

    Gelsinger konuşması sırasında şunları söyledi: "Sanırım yaklaşık 30-40 yıldır Moore Yasası'nın sona erdiğini ilan ediyoruz. Artık Moore Yasası'nın altın çağında değiliz, artık çok daha zor, yaklaşık her üç yılda bir fiilen iki katına çıkıyoruz, yani kesinlikle bir yavaşlama görüldü.”

    Yine de şirket 2030 yılına kadar tek çipte 1 trilyon transistöre kadar çıkabileceklerini düşünüyor. Bunu başarmak için de gelişmiş paketleme teknolojileri ve heterojen entegrasyon uygulamaları planlıyor. Şirket aynı zamanda yeni RibbonFET adında yeni transistör tipine geçmeye çalışıyor. Bunların dışında PowerVIA güç dağıtımı teknolojisiyle, güçü çipin arkasından dağıtarak performansı arttırmayı planlıyor.

    Ancak bu gelişmeler Intel'e çok pahalıya mal olacak. Gelsinger konuyla ilgili olarak, "7-8 yıl önce modern bir fabrikanın maliyeti yaklaşık 10 milyar dolardı. Şimdi ise maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar." açıklamalarında bulundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yks 2024 ekşi arora cappucino 50cc yorum çalışmaktan korkuyorum doğrusunu unutturan kelimeler sucuklu yumurta aracı başkası kullanırsa kasko

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız