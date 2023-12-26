Tam Boyutta Gör Yarı iletken teknolojisinde gaza basan Intel, 2030 yılına kadar trilyon transistöre sahip çipler yapmayı planlıyor. Intel'in kurucularından Gordon Moore'a ait Moore Yasası'na göre çiplerdeki transistör sayısı her yıl ikiye katlanması gerekiyor. Ancak teknolojinin sınırlarına geldikçe durum değişti. Artık transistör sayısının ikiye katlanma süresi üç yıla çıktı.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin yonga üretiminde teknolojik olarak büyük gelişme beklentisi olduğundan 2031 yılına kadar Moore Yasası'nın hızını geçebileceklerini düşünüyor. Gelsinger, artan transistör sayıları için "Süper Moore Yasası" ya da "Moore Yasası 2.0" kavramlarından bahsediyor.

Gelsinger konuşması sırasında şunları söyledi: "Sanırım yaklaşık 30-40 yıldır Moore Yasası'nın sona erdiğini ilan ediyoruz. Artık Moore Yasası'nın altın çağında değiliz, artık çok daha zor, yaklaşık her üç yılda bir fiilen iki katına çıkıyoruz, yani kesinlikle bir yavaşlama görüldü.”

Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı! 18 sa. önce eklendi

Yine de şirket 2030 yılına kadar tek çipte 1 trilyon transistöre kadar çıkabileceklerini düşünüyor. Bunu başarmak için de gelişmiş paketleme teknolojileri ve heterojen entegrasyon uygulamaları planlıyor. Şirket aynı zamanda yeni RibbonFET adında yeni transistör tipine geçmeye çalışıyor. Bunların dışında PowerVIA güç dağıtımı teknolojisiyle, güçü çipin arkasından dağıtarak performansı arttırmayı planlıyor.

Ancak bu gelişmeler Intel'e çok pahalıya mal olacak. Gelsinger konuyla ilgili olarak, "7-8 yıl önce modern bir fabrikanın maliyeti yaklaşık 10 milyar dolardı. Şimdi ise maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar." açıklamalarında bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, 2030'a kadar 1 trilyon transistöre ulaşmayı hedefliyor