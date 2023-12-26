Intel, 2030'a kadar 1 trilyon transistöre ulaşmayı hedefliyor

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin yonga üretiminde teknolojik olarak büyük gelişme beklentisi olduğundan 2031 yılına kadar Moore Yasası'nın hızını geçebileceklerini düşünüyor. Gelsinger, artan transistör sayıları için "Süper Moore Yasası" ya da "Moore Yasası 2.0" kavramlarından bahsediyor.
Gelsinger konuşması sırasında şunları söyledi: "Sanırım yaklaşık 30-40 yıldır Moore Yasası'nın sona erdiğini ilan ediyoruz. Artık Moore Yasası'nın altın çağında değiliz, artık çok daha zor, yaklaşık her üç yılda bir fiilen iki katına çıkıyoruz, yani kesinlikle bir yavaşlama görüldü.”
Yine de şirket 2030 yılına kadar tek çipte 1 trilyon transistöre kadar çıkabileceklerini düşünüyor. Bunu başarmak için de gelişmiş paketleme teknolojileri ve heterojen entegrasyon uygulamaları planlıyor. Şirket aynı zamanda yeni RibbonFET adında yeni transistör tipine geçmeye çalışıyor. Bunların dışında PowerVIA güç dağıtımı teknolojisiyle, güçü çipin arkasından dağıtarak performansı arttırmayı planlıyor.
Ancak bu gelişmeler Intel'e çok pahalıya mal olacak. Gelsinger konuyla ilgili olarak, "7-8 yıl önce modern bir fabrikanın maliyeti yaklaşık 10 milyar dolardı. Şimdi ise maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar." açıklamalarında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.