- Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı
- Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin tek ve çoklu çekirdek sonuçları (Geekbench)
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Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu noktada kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.
Kıyaslama sonuçlarına gelirsek, kilitli işlemcilerin tek çekirdek sonuçlarında ortalama yüzde 10'luk bir performans artışı sunacağını görüyoruz. Çoklu çekirdek skorlarında ise, yüzde 20 ila 30 arasında bir artış mevcut. Ancak bu farkın özellikle giriş ve orta seviye CPU'larda yaşandığını belirtelim. Ayrıca sızdırılan listenin ortalama sonuçlara dayandığını ve gerçek dünya sonuçlarında farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek.
|Model
|Tek Çekirdek
|Çoklu Çekirdek
|Core i9-14900
|3.046
|18.366
|Core i7-14700
|2.886
|16.846
|Core i5-14600
|2.785
|16.110
|Core i5-14500
|2.675
|14.956
|Core i5-14400
|2.557
|13.682
|Core i5-14100
|2.537
|9.270
|-
|-
|-
|Core i9-13900
|2.711
|16.043
|Core i7-13700
|2.627
|14.751
|Core i5-13600
|2.431
|12.468
|Core i5-13500
|2.404
|12.298
|Core i5-13400
|2.284
|10.443
|Core i5-13100
|2.247
|7.352
Kaçıranlar için Intel Raptor Lake Refresh kilitli işlemcilerin, yaklaşmakta olan Ryzen 8000 (AM5) APU'lar (F sürümleri dışında) ile rekabet etmesi bekleniyor. Sızdırılan sonuçların ise, oldukça iyimser göründüğünü belirtmekte fayda var. Ancak tüm ayrıntılar için 9 Ocak tarihli CES 2024'e kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.