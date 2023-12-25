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    Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı

    14.nesil Intel Raptor Lake kilitli işlemcilerin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Son olarak seride yer alacak tüm modellerin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibiIntel14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler halihazırda raflarda yerini almaya başladı. Ancak daha düşük TDP ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin ise CES 2024'te sahne alması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, seride yer alacak tüm modellerin kıyaslama listesi internete sızdı. Gelin Geekbench'ten alınan sonuçlara hep birlikte göz atalım.

    Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu noktada kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.

    Kıyaslama sonuçlarına gelirsek, kilitli işlemcilerin tek çekirdek sonuçlarında ortalama yüzde 10'luk bir performans artışı sunacağını görüyoruz. Çoklu çekirdek skorlarında ise, yüzde 20 ila 30 arasında bir artış mevcut. Ancak bu farkın özellikle giriş ve orta seviye CPU'larda yaşandığını belirtelim. Ayrıca sızdırılan listenin ortalama sonuçlara dayandığını ve gerçek dünya sonuçlarında farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek.

    Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin tek ve çoklu çekirdek sonuçları (Geekbench)
    Model Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek
    Core i9-14900 3.046 18.366
    Core i7-14700 2.886 16.846
    Core i5-14600 2.785 16.110
    Core i5-14500 2.675 14.956
    Core i5-14400 2.557 13.682
    Core i5-14100 2.537 9.270
    - - -
    Core i9-13900 2.711 16.043
    Core i7-13700 2.627 14.751
    Core i5-13600 2.431 12.468
    Core i5-13500 2.404 12.298
    Core i5-13400 2.284 10.443
    Core i5-13100 2.247 7.352

    Kaçıranlar için Intel Raptor Lake Refresh kilitli işlemcilerin, yaklaşmakta olan Ryzen 8000 (AM5) APU'lar (F sürümleri dışında) ile rekabet etmesi bekleniyor. Sızdırılan sonuçların ise, oldukça iyimser göründüğünü belirtmekte fayda var. Ancak tüm ayrıntılar için 9 Ocak tarihli CES 2024'e kadar beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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