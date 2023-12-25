Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibiIntel14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler halihazırda raflarda yerini almaya başladı. Ancak daha düşük TDP ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin ise CES 2024'te sahne alması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, seride yer alacak tüm modellerin kıyaslama listesi internete sızdı. Gelin Geekbench'ten alınan sonuçlara hep birlikte göz atalım.

Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu noktada kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.

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Kıyaslama sonuçlarına gelirsek, kilitli işlemcilerin tek çekirdek sonuçlarında ortalama yüzde 10'luk bir performans artışı sunacağını görüyoruz. Çoklu çekirdek skorlarında ise, yüzde 20 ila 30 arasında bir artış mevcut. Ancak bu farkın özellikle giriş ve orta seviye CPU'larda yaşandığını belirtelim. Ayrıca sızdırılan listenin ortalama sonuçlara dayandığını ve gerçek dünya sonuçlarında farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek.

Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin tek ve çoklu çekirdek sonuçları (Geekbench) Model Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek Core i9-14900 3.046 18.366 Core i7-14700 2.886 16.846 Core i5-14600 2.785 16.110 Core i5-14500 2.675 14.956 Core i5-14400 2.557 13.682 Core i5-14100 2.537 9.270 - - - Core i9-13900 2.711 16.043 Core i7-13700 2.627 14.751 Core i5-13600 2.431 12.468 Core i5-13500 2.404 12.298 Core i5-13400 2.284 10.443 Core i5-13100 2.247 7.352

Kaçıranlar için Intel Raptor Lake Refresh kilitli işlemcilerin, yaklaşmakta olan Ryzen 8000 (AM5) APU'lar (F sürümleri dışında) ile rekabet etmesi bekleniyor. Sızdırılan sonuçların ise, oldukça iyimser göründüğünü belirtmekte fayda var. Ancak tüm ayrıntılar için 9 Ocak tarihli CES 2024'e kadar beklememiz gerekecek.

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Intel 14.nesil (K-sız) işlemcilerin kıyaslama listesi sızdı!