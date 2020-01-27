Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak

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Intel'in masa üstünde biraz daha iyi performans sunması beklenen onuncu nesil Comet Lake işlemcilerin çıkışı yılan hikayesine dönerken 400 serisi çipsetlerde de hayal kırıklığı yaşanabilir.

Geciktikçe gecikiyor

Intel'in 14nm++ sürecinde tasarladığı onuncu nesil Comet Lake-S masa üstü işlemcilerin yüksek enerji tüketimi nedeniyle en erken Nisan ayına kadar ertelendiği gündeme gelmişti. Hatta CES 2020 fuarında tanıtımı da ertelemesi nedeniyle Z490 çipsetli anakartlarını fuara getiren firmaların tanıtım yapamadığı iddia edilmişti. Comet Lake-S masa üstü işlemcilerin PCIe 4.0 standardına destek sunmayacağı zaten biliniyordu.

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İşin kötü tarafı 400 serisi çipsetlerinde de PCIe 4.0 desteği olmayacağı ifade ediliyor. Daha önce ya LGA1200 soketine bağlanan ana x16 PEG slotlarında ya da kontrolcü merkezinden gelen genel amaçlı PCIe hatlarında PCIe 4.0 standardına yer verileceği gündeme gelmişti.

Görünen o ki ne Comet Lake işlemcilerde ne de 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 desteği olmayacak. AMD'nin rakip masa üstü işlemcilerinde ve pek çok bellek ürünlerinde PCIe 4.0 standardu kullanılmaya başlanmıştı. Daha fazla bant genişliği ve verimlilik sunan PCIe 4.0 bir süre daha masa üstüne uğramayacak.

Intel'in en erken Rocket Lake masa üstü işlemcilerinde ve 500 çipsetlerinde PCIe 4.0 teknolojisine geçiş yapması bekleniyor. Daha verimli 14nm sürecinde geliştirilen Willow Core çekirdek mimarisi ve 32 kümeli Gen12 grafik birimine sahip olacak Rocket Lake işlemciler PCIe 4.0 ile önemli bir avantaj yakalayacak. Rocket Lake işlemcilerin CES 2021 fuarında tanıtılması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/263318/intel-400-series-chipset-motherboards-to-lack-pcie-gen-4-0-launch-pushed-to-q2

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