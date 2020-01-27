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    Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak

    Onuncu nesil Comet Lake-S masa üstü işlemcilerin ardından Intel 400 serisi çipsetlerin de PCIe 4.0 teknolojisinden mahrum olarak geleceği iddia ediliyor. Beklentiler 2021 yılına kaldı.
    3 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak
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    Intel'in masa üstünde biraz daha iyi performans sunması beklenen onuncu nesil Comet Lake işlemcilerin çıkışı yılan hikayesine dönerken 400 serisi çipsetlerde de hayal kırıklığı yaşanabilir.

    Geciktikçe gecikiyor

    Intel'in 14nm++ sürecinde tasarladığı onuncu nesil Comet Lake-S masa üstü işlemcilerin yüksek enerji tüketimi nedeniyle en erken Nisan ayına kadar ertelendiği gündeme gelmişti. Hatta CES 2020 fuarında tanıtımı da ertelemesi nedeniyle Z490 çipsetli anakartlarını fuara getiren firmaların tanıtım yapamadığı iddia edilmişti. Comet Lake-S masa üstü işlemcilerin PCIe 4.0 standardına destek sunmayacağı zaten biliniyordu.

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    İşin kötü tarafı 400 serisi çipsetlerinde de PCIe 4.0 desteği olmayacağı ifade ediliyor. Daha önce ya LGA1200 soketine bağlanan ana x16 PEG slotlarında ya da kontrolcü merkezinden gelen genel amaçlı PCIe hatlarında PCIe 4.0 standardına yer verileceği gündeme gelmişti.

    Görünen o ki ne Comet Lake işlemcilerde ne de 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 desteği olmayacak. AMD'nin rakip masa üstü işlemcilerinde ve pek çok bellek ürünlerinde PCIe 4.0 standardu kullanılmaya başlanmıştı. Daha fazla bant genişliği ve verimlilik sunan PCIe 4.0 bir süre daha masa üstüne uğramayacak.

    Intel'in en erken Rocket Lake masa üstü işlemcilerinde ve 500 çipsetlerinde PCIe 4.0 teknolojisine geçiş yapması bekleniyor. Daha verimli 14nm sürecinde geliştirilen Willow Core çekirdek mimarisi ve 32 kümeli Gen12 grafik birimine sahip olacak Rocket Lake işlemciler PCIe 4.0 ile önemli bir avantaj yakalayacak. Rocket Lake işlemcilerin CES 2021 fuarında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/263318/intel-400-series-chipset-motherboards-to-lack-pcie-gen-4-0-launch-pushed-to-q2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Spider_hip 3 sa. en beğenilen
    Olsun eski teknolojide olsa, güvenlik açıklarıyla performansta düşse hala severek kullanan fanları var.
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    SuperVisör 30 dk.
    İntel pci 4.0 çıkarttıgında Amd pci 5.0 çıkmış veya çıkma arifesinde olur M.2 ssd ler uçak gibi hızlı olur 10.000 mb/sn w.açılış hızında yine hakkınca kayda deger fark olmaz İntel 4.0 bırakıp. 5.0 atlama yaparsa pazarı kurtarır işhatlarınıda 100 lü yapmalı
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    mydoktor 1 sa.
    Amd ile yola devam...
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    Morichannnn 2 sa.
    İntel çok sıkıntı çekecek, belli.
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    alito 2 sa.
    Bu doğruysa Intel'i çok sıkıntılı günler bekliyor demektir. AMD alır götürür bu sene. Intel'e de piyasanın kemiği kalır bu gidişle.
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    paco_ct 2 sa.
    şaşırdık mı? şaşıramadık intel şaşıramadık,şaşırt bizi artık adının hakkını ver,yoksa sadece adın kalacak bu piyasada!!!
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    Edward Teach 2 sa.
    Intel'in en erken Rocket Lake masa üstü işlemcilerinde ve 500 çipsetlerinde


    yine mi bamya?


    Comet Lake'de yok ama bir sonraki Rocket Lake'de olabilir diye anakartlara destek verilecek diye haber vermiştim.iki nesil gidecek bu anakartlar demiştim tabi kime diyorum yine anakart değiştirtiyor adamlar o zaman sorarlar bu 400'leri niye alalım diye?
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    babgozd 3 sa.
    Intel bu gidişle daha çok pazar payı kaybeder. En az 1.5 sene boyunca süper hızlı pcie 4 ssdler sadece amd platformunda olacak. Ötesi allah kerim.
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    Spider_hip 3 sa. en beğenilen
    Olsun eski teknolojide olsa, güvenlik açıklarıyla performansta düşse hala severek kullanan fanları var.
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    Hakimutata Insane 3 sa.
    gözlerimiz yollarda, bekliyoruz ama nafile.
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