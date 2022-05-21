Intel, 700 milyon dolarlık veri merkezi yatırımını duyurdu

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Dev yonga üreticisi Intel, sürdürülebilir veri merkezi teknolojileri konusunda 700 milyon dolarlık yeni yatırımını duyurdu. Hillsboro, Oregon'daki Jones Farm kampüsünde 200.000 metrekarelik dev bir araştırma laboratuvarı kurmayı planlayan şirket, veri merkezleri için ısıyı yeniden yakalama ve yeniden kullanma, daldırmalı soğutma ve su kullanım etkinliği gibi çözümler üzerinde çalışmalar yürütecek.

2023 yılında hazır olacak

Bildirilenlere göre Xeon ve Optane gibi Intel veri merkezi çözümlerinin ve Agilex FPGA, Xe mimarisi ürünlerinin test edilmesini sağlayacak yeni tesis, şirketin iş ortakları ve müşterileri tarafından ziyaret edilebilecek. Bununla birlikte Intel, müşterilere şirket ürünlerini kendi operasyonlarına uygun olup olmadığını değerlendirme ve çalışırken görme fırsatı sunacak.

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Ayrıca endüstrinin ilk açık fikri mülkiyet (açık IP) daldırma sıvı soğutma çözümünü ve referans tasarımını tanıtan Intel, daldırma sıvı soğutma çözümlerinin dünya çapında dağıtımını basitleştirmeyi ve hızlandırmayı hedefliyor. Yeni tesisin inşaatının 2022 yılı içerisinde başlaması ve 2023'ün sonlarında tamamlanması bekleniyor.

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Intel, 700 milyon dolarlık yeni yatırımını duyurdu