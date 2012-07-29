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Intel, 8 serisi yongasetlerini Nisan 2013 tarihinde yayınlayacak

6 yıl
3,3b
1
31
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini ve 7 serisi yongasetlerini Nisan 2012 tarihinde satışa sunan Intel, 1 yıl sonrası için de yeni serileri hazırlıyor.

Digitimes'ın haberine göre Intel, Haswell tabanlı yeni işlemcilerini ve 8 serisi yongasetlerini Nisan 2013 tarihinde satışa sunmayı planlıyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde PC modellerine olan talep zayıfken, özellikle dördüncü çeyrekte Windows 8 işletim sisteminin de etkisiyle Ivy Bridge satışları en üst noktaya çıkacak. 

Tüketicilerin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde Haswell tabanlı işlemcileri beklemeye başlayacağı belirtiliyor. Ancak anakart üreticileri Ivy Bridge işlemcilerin gelecekte Intel'in notebook platformu olabileceğini dile getiriyor. 

Haswell tabanlı işlemciler 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve daha gelişmiş bir mimari sunuyor. Arabirim LGA1155'den LGA1150'ye değişirken, hesaplama ve grafik performansında önemli artışlar elde edilecek. LGA1150 arabirimi geçmişe uyumlu olmadığı için Haswell işlemciler için 8 serisi yongaseti kullanan anakartlar zorunlu olacak.

Nisan 2013'de Intel ilk olarak performans ve yaygın kullanım seviyesindeki Haswell işlemcileri piyasaya sürecek. Z87 ve H87 yongasetleri de Z77, Z75 ve H77 yongasetlerinin yerini alacak. Haziran 2013'de ise H81 giriş seviyesi yongasetleri H61 yongasetinin yerini alacak.

İşletme yognasetleri için de Intel Q87, Q85, B85 ve Q87 modellerini piyasaya sürecek ve vPro teknolojisi ile destekleyecek.

Haswell mimarisi ile ilgili detaylı bilgileri Erdi Özüağ'ın anlatımında bulabilirsiniz.

http://www.digitimes.com/news/a20120718PD208.html Yorum Yaz
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Gelu 6 yıl en beğenilen
Amd A6 3650 islemcili kasami 350$ sattiktan sonra %100 bu forumun gazina gelip...
3570k , msi z77A-gd55 , asus gtx670 direct Cu II , 8gb pc1600 mhz , 120 ssd li bir sistem aldim.Bir ton para doktum..2-3 tane oyunu max ayarda oynadiktan sonra , dikkat ettimki benim gibi genelde dizi izliyen , film izliyen ayda yilda bir oyun oyniyan bir adam icin kesinlikle fuzuli bir masrafmis..Cunku misal 1500 e aldiysam gelecek sene 1000dolara duscek bu makina.
Sonra kendi kendime dusundum ulan nie 3650 yi sattin , birak millet ne alirsa alsin derken , birden kendimi burda yaziyor buldum :)Ya inanin 3650her isimi goruyordu.300w power ile tik demeden 1seneden fazla bana hizmet etti.Cok nadir kapatmisimdir makinayi torrent falan sagolsun.Bunlari burda yazmamim nedeni benim gibi dusunen insan cok var mi merak ediyorum...Baskalarinin aldigi makinadan etkilenip de ihtiyaci olmadigi halde binlerce dolar para doken ? 5-10fps fazla alcam diye yok lighting accam diye psic acacam diye extradan 1000$-1500$ vermek ne kadar mantikli ? Tamam benimde maddi durumumda sorun yok ama insan aciyor gercekten..Galiba bu saglam makina alanlarin hepsi iste gucte kunlaniyor desek ya aramizda harbi harbi kac kisinin ihtiyaci var merak etmiyor degilim..3-5 tane test yapip , kendimizi tatmin etmek icin almiyormuyuz bu makinalari ? :)Intel milleti acayip kekliyor abisi soliyim..Gidim gidim artiyor performansi insanlari mecbur ediyor.Pc almak bir hastalik gibi bisi.En yeni ne ciksa onu almak istemek duygusu..ki paran varsa affetmiyosun zaten..
Bu makinayi satip 5800k alcam cikinca ,Bi dahada gaza gelmek yok haci...Amd yi bu yuzden seviyorum Apu islemcileri bana kalirsa cok buyuk bir devrimdir.Bu devrimi anlamak icin bazi evrelerden gecmek lazimmis.Elektirik parasinida konusmayalim zaten.Biri 800-1000w ile calisiyor digerine 300-350w yetiyor.
Amd A6 3650 islemcili kasami 350$ sattiktan sonra %100 bu forumun gazina gelip...3570k , msi z77A-gd55 , asus gtx670 direct Cu II , 8gb pc1600 mhz , 120 ss...
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ytaodo 6 yıl
AMD intelden thunderbolt teknolojisini asus aracılığı ile alma karşılığında intele yeni i7 ler için meydanı boşalttı yani amd fx8150 ailesininin fiyatlarını düşürerek böylece intele haswell için acele etmeme fırsatını kazandı AMD 2012 sonu itibariyle 8150 ailesini ve altını üretmeyecek ama 2012 ekiminde 8310 u çıkaracak 8150 den yüzde 15 daha verimli ve biraz yarışır yeni i7 lerle sadece fiyat olarak ama. şimdi amd böyle yapmak zorunda çünkü amd intel gibi bir yıl tik ilemci geliştir sonraki yıl tak işlemci seti geliştir için işlemci bandı genişliğine sahip değil ve mobil alan, sunucu alanı vb. olarak intelle rekabette hala sermaye yetersizliği çekiyor arap sermayesi ilaç oldu ama
yalnız tekel olmamak içinde intel in amd gibi firmalara piyasada ihtiyaç olduğu söyleniyor bu arada ARM de tüketicilerin ihtiyacını hızlı cevapta kar nedeniyle yavaş kalan x86 işlemci teknolojisini eninde sonunda gelişmeye zorlayacak
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grafman09 6 yıl
Gelu
Amd A6 3650 islemcili kasami 350$ sattiktan sonra %100 bu forumun gazina gelip...3570k , msi z77A-gd55 , asus gtx670 direct Cu II , 8gb pc1600 mhz , 120 ssd li bir sistem aldim.Bir ton para doktum..2-3 tane oyunu max ayarda oynadiktan sonra , dikkat ettimki benim gibi genelde dizi izliyen , film izliyen ayda yilda bir oyun oyniyan bir adam icin kesinlikle fuzuli bir masrafmis..Cunku misal 1500 e aldiysam gelecek sene 1000dolara duscek bu makina.Sonra kendi kendime dusundum ulan nie 3650 yi sattin , birak millet ne alirsa alsin derken , birden kendimi burda yaziyor buldum :)Ya inanin 3650her isimi goruyordu.300w power ile tik demeden 1seneden fazla bana hizmet etti.Cok nadir kapatmisimdir makinayi torrent falan sagolsun.Bunlari burda yazmamim nedeni benim gibi dusunen insan cok var mi merak ediyorum...Baskalarinin aldigi makinadan etkilenip de ihtiyaci olmadigi halde binlerce dolar para doken ? 5-10fps fazla alcam diye yok lighting accam diye psic acacam diye extradan 1000$-1500$ vermek ne kadar mantikli ? Tamam benimde maddi durumumda sorun yok ama insan aciyor gercekten..Galiba bu saglam makina alanlarin hepsi iste gucte kunlaniyor desek ya aramizda harbi harbi kac kisinin ihtiyaci var merak etmiyor degilim..3-5 tane test yapip , kendimizi tatmin etmek icin almiyormuyuz bu makinalari ? :)Intel milleti acayip kekliyor abisi soliyim..Gidim gidim artiyor performansi insanlari mecbur ediyor.Pc almak bir hastalik gibi bisi.En yeni ne ciksa onu almak istemek duygusu..ki paran varsa affetmiyosun zaten..Bu makinayi satip 5800k alcam cikinca ,Bi dahada gaza gelmek yok haci...Amd yi bu yuzden seviyorum Apu islemcileri bana kalirsa cok buyuk bir devrimdir.Bu devrimi anlamak icin bazi evrelerden gecmek lazimmis.Elektirik parasinida konusmayalim zaten.Biri 800-1000w ile calisiyor digerine 300-350w yetiyor.

kendi eleştirini yapmışsın, teknoloji çok hızla değişiyor, yetişmemiz imkansız, a6 3500 kullanan bir grafikerim, i7 de kullanıyoruz şirkette, aradaki fiyat farkı uçurum, kimse gaza gelip intele yaklaşmasın diyorum,, yabancı sitelerde ürünlerin test videolarını paylaşan kullanıcılar var, ben sistemimi bunları değerlendirerek topladım.. ne kasma, ne yavaşlık hiç bir sorun yaşamıyorum.. 6670 ekran kartı kullanıyorum, işlemci ile crosfire çalışıyor, oyun konusunda zaten sıkıntınız olmaz,, 6 ay ekran kartı olmadan kullandım,,
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rueta 6 yıl
@Gelu

çok güzel özetlemişsin.. imzamdaki sistem için bende aynı şeyi düşünyorum.. çalışan insanlarız, akşamları 2 bilemedin 3 er saat oyun + film + internet kullanımı için ne paralar döküyoruz.. Gerekli mi değil mi diye sorgulamadan edilmiyor ama yeni teknoloji vs her zaman çekici geliyor insana :) ihtiyaçları, kullanım şeklini, alanlarını sorgulamak ve iyi tespit etmek lazım..
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grafman09 6 yıl
bugün alanlar, önümüzdeki yıl ah vah mı çekecek?,, %10 luk performans farkı için,,
kardeşim zaten oyun ve internet dışında napıyorsunuz..?
Size sempron, ve celeron işlemci yeterde artar, kasmayın boşuna, vücut geliştirme yapmıyorsunuz.. :)
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Gelu 6 yıl en beğenilen
Amd A6 3650 islemcili kasami 350$ sattiktan sonra %100 bu forumun gazina gelip...
3570k , msi z77A-gd55 , asus gtx670 direct Cu II , 8gb pc1600 mhz , 120 ssd li bir sistem aldim.Bir ton para doktum..2-3 tane oyunu max ayarda oynadiktan sonra , dikkat ettimki benim gibi genelde dizi izliyen , film izliyen ayda yilda bir oyun oyniyan bir adam icin kesinlikle fuzuli bir masrafmis..Cunku misal 1500 e aldiysam gelecek sene 1000dolara duscek bu makina.
Sonra kendi kendime dusundum ulan nie 3650 yi sattin , birak millet ne alirsa alsin derken , birden kendimi burda yaziyor buldum :)Ya inanin 3650her isimi goruyordu.300w power ile tik demeden 1seneden fazla bana hizmet etti.Cok nadir kapatmisimdir makinayi torrent falan sagolsun.Bunlari burda yazmamim nedeni benim gibi dusunen insan cok var mi merak ediyorum...Baskalarinin aldigi makinadan etkilenip de ihtiyaci olmadigi halde binlerce dolar para doken ? 5-10fps fazla alcam diye yok lighting accam diye psic acacam diye extradan 1000$-1500$ vermek ne kadar mantikli ? Tamam benimde maddi durumumda sorun yok ama insan aciyor gercekten..Galiba bu saglam makina alanlarin hepsi iste gucte kunlaniyor desek ya aramizda harbi harbi kac kisinin ihtiyaci var merak etmiyor degilim..3-5 tane test yapip , kendimizi tatmin etmek icin almiyormuyuz bu makinalari ? :)Intel milleti acayip kekliyor abisi soliyim..Gidim gidim artiyor performansi insanlari mecbur ediyor.Pc almak bir hastalik gibi bisi.En yeni ne ciksa onu almak istemek duygusu..ki paran varsa affetmiyosun zaten..
Bu makinayi satip 5800k alcam cikinca ,Bi dahada gaza gelmek yok haci...Amd yi bu yuzden seviyorum Apu islemcileri bana kalirsa cok buyuk bir devrimdir.Bu devrimi anlamak icin bazi evrelerden gecmek lazimmis.Elektirik parasinida konusmayalim zaten.Biri 800-1000w ile calisiyor digerine 300-350w yetiyor.
1 Yanıt Yanıtla +13
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turkishwarzone 6 yıl Gelu
Gelu

Amd A6 3650 islemcili kasami 350$ sattiktan sonra %100 bu forumun gazina gelip...

3570k , msi z77A-gd55 , asus gtx670 direct Cu II , 8gb pc1600 mhz , 120 ssd li bir sistem aldim.Bir ton para doktum..2-3 tane oyunu max ayarda oynadiktan sonra , dikkat ettimki benim gibi genelde dizi izliyen , film izliyen ayda yilda bir oyun oyniyan bir adam icin kesinlikle fuzuli bir masrafmis..Cunku misal 1500 e aldiysam gelecek sene 1000dolara duscek bu makina.

Sonra kendi kendime dusundum ulan nie 3650 yi sattin , birak millet ne alirsa alsin derken , birden kendimi burda yaziyor buldum :)Ya inanin 3650her isimi goruyordu.300w power ile tik demeden 1seneden fazla bana hizmet etti.Cok nadir kapatmisimdir makinayi torrent falan sagolsun.Bunlari burda yazmamim nedeni benim gibi dusunen insan cok var mi merak ediyorum...Baskalarinin aldigi makinadan etkilenip de ihtiyaci olmadigi halde binlerce dolar para doken ? 5-10fps fazla alcam diye yok lighting accam diye psic acacam diye extradan 1000$-1500$ vermek ne kadar mantikli ? Tamam benimde maddi durumumda sorun yok ama insan aciyor gercekten..Galiba bu saglam makina alanlarin hepsi iste gucte kunlaniyor desek ya aramizda harbi harbi kac kisinin ihtiyaci var merak etmiyor degilim..3-5 tane test yapip , kendimizi tatmin etmek icin almiyormuyuz bu makinalari ? :)Intel milleti acayip kekliyor abisi soliyim..Gidim gidim artiyor performansi insanlari mecbur ediyor.Pc almak bir hastalik gibi bisi.En yeni ne ciksa onu almak istemek duygusu..ki paran varsa affetmiyosun zaten..

Bu makinayi satip 5800k alcam cikinca ,Bi dahada gaza gelmek yok haci...Amd yi bu yuzden seviyorum Apu islemcileri bana kalirsa cok buyuk bir devrimdir.Bu devrimi anlamak icin bazi evrelerden gecmek lazimmis.Elektirik parasinida konusmayalim zaten.Biri 800-1000w ile calisiyor digerine 300-350w yetiyor.

yorumun on numara hocam. APU lar gelınce amd nın ne kadar tuketıcı dostu oldugunu ıntel fanatıklerı bıle anlayacak.. bır gun herkes amd cı olacak


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alibotan 6 yıl
Bu ne yahu intel artik geriye donuk destegi hic kalmadi her yeni islemcide yeni soket e haliyle yeni anakart olacak sey degil bu konuda Amd bir numara tuketici dostu.
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chengfutai0509 6 yıl
nesil bile yetiyor bana
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CoolnQuiet 6 yıl
pc pazarı küçülüyor, her ne kadar intel aksini iddia etse de, amd nin zayıflığını görüp frene basması da intele de yarardan çok zarar veriyor. örnek, sandy bridge-e leri 2013 e ertelemiş, ben ekime doğru gelse de bu platforma geçsem hesaplamaları yapıyordum, 6 ay gecikmiş oldu bu mesela. haswell de de aynı senaryo var. 8 çekirdekli haswell 2015 te gelecekmiş, akıl fikir diliyorum intele, bu strateji ile gelir kaybından başka birşey elde edemez, piyasayı drive eden mainstream sektörü değil, performance ve enthusiast kesimidir. bence, önceki stratejisine geri dönmeli.
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rueta 6 yıl
Arkadalar o zaman şu an yeni sistem kuracaklar için 1155 soketli ivy almak biraz ölü mü kalacak ? AM3+ olarak daha çok işlemcisi çıkması muhtemel AMD daha mı mantıklı olur ilerideki sorunsuz upgradeler için ?
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erci501 6 yıl
ddr4 ve haswell i bekliyorum. Su an ilk nesil bile yetiyor bana
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Egemen|54| 6 yıl erci501
erci501

ddr4 ve haswell i bekliyorum. Su an ilk nesil bile yetiyor bana

DDR550'de olsa Double Data Rated yani dual her zaman dual. Bunun Triple veya Quad ile yani TDR veya QDR Olmasi gerekiyor artik. Ramler gunumuzda sadece hiz olarak yukseliyor oysaki bir TDR olsa tadindan yenmeyecek ama surekli dual dual dual.
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MASTERMIND 6 yıl
Ulen en başta 2011 soketli işlemci alacaktık 2016ya kadar değişmeyecekmiş intel neden 1155 aldık
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_MaxPayne_ 6 yıl MASTERMIND
Lawful Evil

Ulen en başta 2011 soketli işlemci alacaktık 2016ya kadar değişmeyecekmiş intel neden 1155 aldık


Kaynak neresi 2011 Socket'in 2016ya kadar değişmeyeceği hakkında ?
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-MoDeStUs- 6 yıl
ıyı barı daha 1 yılımız var



ıvy ler cıdden ara surum olmus.sandy kullananların ıvy ye gecmek ıcın artık hıcbır nedenlerı kalmamıstır artık.
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