Intel, 8 serisi yongasetlerini Nisan 2013 tarihinde yayınlayacak

Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini ve 7 serisi yongasetlerini Nisan 2012 tarihinde satışa sunan Intel, 1 yıl sonrası için de yeni serileri hazırlıyor.





Digitimes'ın haberine göre Intel, Haswell tabanlı yeni işlemcilerini ve 8 serisi yongasetlerini Nisan 2013 tarihinde satışa sunmayı planlıyor.





Yılın üçüncü çeyreğinde PC modellerine olan talep zayıfken, özellikle dördüncü çeyrekte Windows 8 işletim sisteminin de etkisiyle Ivy Bridge satışları en üst noktaya çıkacak.





Tüketicilerin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde Haswell tabanlı işlemcileri beklemeye başlayacağı belirtiliyor. Ancak anakart üreticileri Ivy Bridge işlemcilerin gelecekte Intel'in notebook platformu olabileceğini dile getiriyor.





Haswell tabanlı işlemciler 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve daha gelişmiş bir mimari sunuyor. Arabirim LGA1155'den LGA1150'ye değişirken, hesaplama ve grafik performansında önemli artışlar elde edilecek. LGA1150 arabirimi geçmişe uyumlu olmadığı için Haswell işlemciler için 8 serisi yongaseti kullanan anakartlar zorunlu olacak.





Nisan 2013'de Intel ilk olarak performans ve yaygın kullanım seviyesindeki Haswell işlemcileri piyasaya sürecek. Z87 ve H87 yongasetleri de Z77, Z75 ve H77 yongasetlerinin yerini alacak. Haziran 2013'de ise H81 giriş seviyesi yongasetleri H61 yongasetinin yerini alacak.





İşletme yognasetleri için de Intel Q87, Q85, B85 ve Q87 modellerini piyasaya sürecek ve vPro teknolojisi ile destekleyecek.



