Intel, 8 serisi yongasetlerini Nisan 2013 tarihinde yayınlayacak

Haber Editörü
Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini ve 7 serisi yongasetlerini Nisan 2012 tarihinde satışa sunan Intel, 1 yıl sonrası için de yeni serileri hazırlıyor.
Digitimes'ın haberine göre Intel, Haswell tabanlı yeni işlemcilerini ve 8 serisi yongasetlerini Nisan 2013 tarihinde satışa sunmayı planlıyor.
Yılın üçüncü çeyreğinde PC modellerine olan talep zayıfken, özellikle dördüncü çeyrekte Windows 8 işletim sisteminin de etkisiyle Ivy Bridge satışları en üst noktaya çıkacak.
Tüketicilerin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde Haswell tabanlı işlemcileri beklemeye başlayacağı belirtiliyor. Ancak anakart üreticileri Ivy Bridge işlemcilerin gelecekte Intel'in notebook platformu olabileceğini dile getiriyor.
Haswell tabanlı işlemciler 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve daha gelişmiş bir mimari sunuyor. Arabirim LGA1155'den LGA1150'ye değişirken, hesaplama ve grafik performansında önemli artışlar elde edilecek. LGA1150 arabirimi geçmişe uyumlu olmadığı için Haswell işlemciler için 8 serisi yongaseti kullanan anakartlar zorunlu olacak.
Nisan 2013'de Intel ilk olarak performans ve yaygın kullanım seviyesindeki Haswell işlemcileri piyasaya sürecek. Z87 ve H87 yongasetleri de Z77, Z75 ve H77 yongasetlerinin yerini alacak. Haziran 2013'de ise H81 giriş seviyesi yongasetleri H61 yongasetinin yerini alacak.
İşletme yognasetleri için de Intel Q87, Q85, B85 ve Q87 modellerini piyasaya sürecek ve vPro teknolojisi ile destekleyecek.
Haswell mimarisi ile ilgili detaylı bilgileri Erdi Özüağ'ın anlatımında bulabilirsiniz.
http://www.digitimes.com/news/a20120718PD208.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3570k , msi z77A-gd55 , asus gtx670 direct Cu II , 8gb pc1600 mhz , 120 ssd li bir sistem aldim.Bir ton para doktum..2-3 tane oyunu max ayarda oynadiktan sonra , dikkat ettimki benim gibi genelde dizi izliyen , film izliyen ayda yilda bir oyun oyniyan bir adam icin kesinlikle fuzuli bir masrafmis..Cunku misal 1500 e aldiysam gelecek sene 1000dolara duscek bu makina.
Sonra kendi kendime dusundum ulan nie 3650 yi sattin , birak millet ne alirsa alsin derken , birden kendimi burda yaziyor buldum :)Ya inanin 3650her isimi goruyordu.300w power ile tik demeden 1seneden fazla bana hizmet etti.Cok nadir kapatmisimdir makinayi torrent falan sagolsun.Bunlari burda yazmamim nedeni benim gibi dusunen insan cok var mi merak ediyorum...Baskalarinin aldigi makinadan etkilenip de ihtiyaci olmadigi halde binlerce dolar para doken ? 5-10fps fazla alcam diye yok lighting accam diye psic acacam diye extradan 1000$-1500$ vermek ne kadar mantikli ? Tamam benimde maddi durumumda sorun yok ama insan aciyor gercekten..Galiba bu saglam makina alanlarin hepsi iste gucte kunlaniyor desek ya aramizda harbi harbi kac kisinin ihtiyaci var merak etmiyor degilim..3-5 tane test yapip , kendimizi tatmin etmek icin almiyormuyuz bu makinalari ? :)Intel milleti acayip kekliyor abisi soliyim..Gidim gidim artiyor performansi insanlari mecbur ediyor.Pc almak bir hastalik gibi bisi.En yeni ne ciksa onu almak istemek duygusu..ki paran varsa affetmiyosun zaten..
Bu makinayi satip 5800k alcam cikinca ,Bi dahada gaza gelmek yok haci...Amd yi bu yuzden seviyorum Apu islemcileri bana kalirsa cok buyuk bir devrimdir.Bu devrimi anlamak icin bazi evrelerden gecmek lazimmis.Elektirik parasinida konusmayalim zaten.Biri 800-1000w ile calisiyor digerine 300-350w yetiyor.