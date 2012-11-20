Intel Bay Trail platformu, tabletlere yüzde 50 performans artışı ve Intel HD 4000 grafik birimini getirecek





Intel, önceki nesil Atom işlemcilerle fazla pay şansı elde edemediği tablet pazarına, bu kez Clover Trail tabanlı yeni Atom işlemcilerle girdi ve 20'ye yakın ürün Windows 8 işletim sistemi üzerinde piyasaya sürüldü veya kısa süre sonra piyasada olacak.





Full HD ekranlara destek, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 1080p video kaydı, 1.8GHz saat hızlarına çıkabilme, 2GB'a kadar LPDDR2 desteği, 32nm fabrikasyon süreci, 3W ısıl tasarım performansı, 533MHz'e kadar çıkabilen Intel GMA grafik birimi, 8-10 saat arası kullanım süresi gibi önemli özellikler sunan Clover Trail platformu, beklentilere göre önümüzdeki 1-2 yıl boyunca farklı konfigürasyonlarla tablet pazarında karşımıza çıkacak.





Ancak Mobile Geeks tarafından ele geçirilen bir yol haritası, 2014 yılında Intel'in Atom işlemcileri bir üst adıma çıkaracağını gösteriyor.





Intel'in Bay Trail - T adını verdiği yeni platform, Valley View T yongada sistemi üzerinde yükseliyor. Platform 22nm fabrikasyon sürecine sahip olacak. Clover Trail ile karşılaştırıldığında aynı performansta yüzde 50 daha az enerji kullanımı vaad edecek.





2.1GHz saat hızına kadar çıkabilen yeni platformda 4 çekirdeğe ve 4 işlem birimine sahip işlemciler görebileceğiz. Clover Trail platformuna göre yüzde 50-60 arasında performans artışı öngörülüyor.





Bellek tarafında baktığımızda ise LPDDR3 1067MHz hız ve çift kanalın desteklendiğini görüyoruz. 64 bitlik veri yolu ve 8.5GB/s-17GB/s arasında değişen bant genişliğine sahip.





Önceki nesle göre en büyük fark ise BGA bellek çeşidinin kullanılması. Ball Grid Array denen bu bellekler pin yerine küçük lehim toplarıyla devre kartına entegre ediliyor ve bağlantı yoğunluğu artarken, boyutlar da küçülüyor. Ayrıca ısı kontrolü çok daha kolaylaşıyor. Genelde ekran kartlarında rastlanan bu bellekler artık taşınabilir cihazlarda da yer bulmaya başladı.

Clover Trail platformunda 400MHz saat hızında çalışan PowerVR SGX545 grafik birimine de yer verileceği tablodan görülürken, Bay-Trail paltformunda karşımıza 7. nesil yani Intel HD 4000 grafik birimi çıkacak.





Şu anki Ivy Bridge tabanlı Intel işlemcilerle birlikte sunulan 4000 HD grafik birimi, 2560 x 1600 piksel çözünürlükte ekranlara, DirectX 11 teknolojisine ve 30 kare/saniye hızlarında Full HD video çözümüne destek sağlıyor. Önceki nesle göre 3 katlık bir performans artışı söz konusu.





Kamera konusunda da önemli destekler sağlayan platform 3 kameraya kadar izin verirken, 16-24MP çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. 3D stereoskopik çekimlere de imkan tanıyan Bay Trail-T, 60 kare/saniye hızında 3D video çekimini destekliyor.





Batarya konusunda ise önceki nesle göre bariz farklar bulunmuyor. Video izlerken yaklaşık 11 saat ve üzeri kullanım süresi sunan platform, 20 gün de bekleme süresi sunuyor. Ancak kullanılacağı cihazlardaki kalınlık biraz daha artıyor ve 8.9mm oluyor.





Ayrıca USB 3.0, Windows 8 ile gelen USB 3.0 fonksiyonları ve daha gelişmiş bir güvenlik yeni platformda karşımıza çıkacak.





Tabi ki aynı dönemde rakipler de bir hayli ilerlemiş olacak. Her ne kadar ARM Cortex-A15 tabanlı işlemciler hali hazırda 28nm fabrikasyon sürecine kadar inmiş olsa da, aynı tarihlerde 14nm çalışmaları da sonuç vermiş olacak. Ayrıca ARM'ın şimdiki süper telefonlara göre 3 kat daha fazla performans sunan Cortex-50 serisi de pek çok cihazda bulunuyor olacak.





http://mobilegeeks.com/leaked-intel-atom-tablet-roadmap-bay-trail-t-valley-view-t-detailed/