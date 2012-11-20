Intel Bay Trail platformu, tabletlere yüzde 50 performans artışı ve Intel HD 4000 grafik birimini getirecek

Haber Editörü
Intel, önceki nesil Atom işlemcilerle fazla pay şansı elde edemediği tablet pazarına, bu kez Clover Trail tabanlı yeni Atom işlemcilerle girdi ve 20'ye yakın ürün Windows 8 işletim sistemi üzerinde piyasaya sürüldü veya kısa süre sonra piyasada olacak.
Full HD ekranlara destek, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 1080p video kaydı, 1.8GHz saat hızlarına çıkabilme, 2GB'a kadar LPDDR2 desteği, 32nm fabrikasyon süreci, 3W ısıl tasarım performansı, 533MHz'e kadar çıkabilen Intel GMA grafik birimi, 8-10 saat arası kullanım süresi gibi önemli özellikler sunan Clover Trail platformu, beklentilere göre önümüzdeki 1-2 yıl boyunca farklı konfigürasyonlarla tablet pazarında karşımıza çıkacak.
Ancak Mobile Geeks tarafından ele geçirilen bir yol haritası, 2014 yılında Intel'in Atom işlemcileri bir üst adıma çıkaracağını gösteriyor.
Intel'in Bay Trail - T adını verdiği yeni platform, Valley View T yongada sistemi üzerinde yükseliyor. Platform 22nm fabrikasyon sürecine sahip olacak. Clover Trail ile karşılaştırıldığında aynı performansta yüzde 50 daha az enerji kullanımı vaad edecek.
2.1GHz saat hızına kadar çıkabilen yeni platformda 4 çekirdeğe ve 4 işlem birimine sahip işlemciler görebileceğiz. Clover Trail platformuna göre yüzde 50-60 arasında performans artışı öngörülüyor.
Bellek tarafında baktığımızda ise LPDDR3 1067MHz hız ve çift kanalın desteklendiğini görüyoruz. 64 bitlik veri yolu ve 8.5GB/s-17GB/s arasında değişen bant genişliğine sahip.
Önceki nesle göre en büyük fark ise BGA bellek çeşidinin kullanılması. Ball Grid Array denen bu bellekler pin yerine küçük lehim toplarıyla devre kartına entegre ediliyor ve bağlantı yoğunluğu artarken, boyutlar da küçülüyor. Ayrıca ısı kontrolü çok daha kolaylaşıyor. Genelde ekran kartlarında rastlanan bu bellekler artık taşınabilir cihazlarda da yer bulmaya başladı.
Clover Trail platformunda 400MHz saat hızında çalışan PowerVR SGX545 grafik birimine de yer verileceği tablodan görülürken, Bay-Trail paltformunda karşımıza 7. nesil yani Intel HD 4000 grafik birimi çıkacak.
Şu anki Ivy Bridge tabanlı Intel işlemcilerle birlikte sunulan 4000 HD grafik birimi, 2560 x 1600 piksel çözünürlükte ekranlara, DirectX 11 teknolojisine ve 30 kare/saniye hızlarında Full HD video çözümüne destek sağlıyor. Önceki nesle göre 3 katlık bir performans artışı söz konusu.
Kamera konusunda da önemli destekler sağlayan platform 3 kameraya kadar izin verirken, 16-24MP çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. 3D stereoskopik çekimlere de imkan tanıyan Bay Trail-T, 60 kare/saniye hızında 3D video çekimini destekliyor.
Batarya konusunda ise önceki nesle göre bariz farklar bulunmuyor. Video izlerken yaklaşık 11 saat ve üzeri kullanım süresi sunan platform, 20 gün de bekleme süresi sunuyor. Ancak kullanılacağı cihazlardaki kalınlık biraz daha artıyor ve 8.9mm oluyor.
Ayrıca USB 3.0, Windows 8 ile gelen USB 3.0 fonksiyonları ve daha gelişmiş bir güvenlik yeni platformda karşımıza çıkacak.
Tabi ki aynı dönemde rakipler de bir hayli ilerlemiş olacak. Her ne kadar ARM Cortex-A15 tabanlı işlemciler hali hazırda 28nm fabrikasyon sürecine kadar inmiş olsa da, aynı tarihlerde 14nm çalışmaları da sonuç vermiş olacak. Ayrıca ARM'ın şimdiki süper telefonlara göre 3 kat daha fazla performans sunan Cortex-50 serisi de pek çok cihazda bulunuyor olacak.
http://mobilegeeks.com/leaked-intel-atom-tablet-roadmap-bay-trail-t-valley-view-t-detailed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HD4000 olmayacak, Hd4000'de 16 işlem birimi var (EU), yeni Atom'da 4 işlem birimi olacak (4 EU). hd2500'lerde 6 işlem birimi var. Ama performansı şimdiki SGXX lere göre yeterince yüksek olacak.
OoO yapısı ile performansı dual Core / core2 ile karşılaştırılablilir seviyelere gelecek(4 çekirdek core ile değil elbette). Perf tam ne kadar artar açık bişey yok ama %50 diye bahsedilen çekirdek performansı olması lazım. şimdiki n2800 / e350 / dualcore 2140 / celeron e1500 arasında karşılaştırma yaparsak, OoO çekirdeğin Atom'a getireceği çok fazla şey var gibi gözüküyor, özellikle de 4 çekirdek ve paralel işyükünde.
@DantevsVergil Yazar vurgu yapmak istediği şeyi (Clover Trail) cümlenin sonlarına yazınca, sende dikkat etmeyince Yeni Atom'un 32 nm olacakmış gibi bi algı ortaya çıkmış. Yeniler 22nm ile üretilecek.
Yazıda yazılanın aksine, Cortex A15 çok fazla güç tüketiyor gibi gözüküyor, bu yüzden Apple kendi işlemcisi için bi tür geliştirme sürecinden geçti. Güç tüketimini performansa göre azaltabildiği kadar azalttı, diğer bazı yenilikler ile. Bu yüzden biçok geliştirici tasarımı ARM'dan aldıkları gibi Cortex A15'leri heryerde rahatça kullanamayacaklar gibi, üstünden geçmek de arge gerektiriyor. Frekansı iyice düşürüp low-voltage / Low Power üretim ile ne kadar rekabetçi olunabilecek görecez. A9 temelli çiplerle aynı güç tüketimi ile bakınca yeterince performans artışı veremeyebilir gibi duruyor çünkü.
Arm V8 olayına ve 14nm olayına hiç girmeyelim. 64bit Arm zaten Cortex A15'den daha çok güç tüketmye meyilli gibi. 14nm çok uzun bi zmana kadar kimse üretebilir olmayacaktır. Gerçek 14nm için gereken maliyet/satış grafiğini yakalamak imkansız derecede zor. Sağda solda bahsedilen 20nm altı haberlerin esası, üretimin tamamı 16nm 14nm şeklinde değil. Zaten o seviyeye inilmesine yıllar yıllar var ekonomik bişey isteniyorsa. Şu an bile 28nm de üretim herkez ama herkez için zorlayıcı. Uygun maliyet / satış / üretim kapasite ile 28nm için bile yeterli imkan yokken, yeterince ekonomik değilken, 14nm gibi değerlerden bahsetmek çok anlamsız.
Hd 4000 grafik biriminin masaüstünde olduğu gibi aynı şekilde tabletlere entegre edileceğini sanmıyorum. Kırpılmış versiyonları olabilir. Bunada hd4000 demek doğru olmaz sadece göz boyamak olur. Çift kanal bellek tasarımı mobil platform açısından performans için güzel olur. Bunun yanında bana göre program ve oyunların işletim sistemleri için bellek optimizasyonlarına gidilmesi şart. Özellikle androidde birçok oyun ve program kapalı olsa bile bellekten fena şekilde yiyor. 1gb gibi bir bellek çok kolay bir şekilde dolabiliyor. Zamanında 256-512mb tek kanal ramlerle xp kullanıyorduk. Telefonların neden bu kadar bellek canavarı olduğunu anlamak güç.
Tekrar intele dönücek olursak tablolarda belirtilen 11 saat ve üzeri ibaresi bana pek inandırıcı gelmedi. Özelliklede full hd ve üzeri panellerde. Son olarakta atom ismi birçok kişinin aklında kötü bir şöhrete sahip. Umarım gelecekte yeni mimarilerle birlikte bu isimden vazgeçerler.
Neden 22nm kullanmamis ki Intel? Böylece daha iyi, hizli bir islemci ve uzun sarj süresi saglar.
AMD pazarlama bölümü bu kadar beceriksizken ve tabletler bu akdar yaygınlaşırken AMD nin başarılı olacağını sanmıyorum. Ayrıca AMD apular çok pahalı a6 veya a8 bir laptop alacaktım 1350 liraydı. Şahsen AMD ye güvenip 1350 lira veremedim.
E350/450 ve E2 1800 ün yerini alacak seriden bahsediyoruz E2 1800 40 nm olmasına rağmen şuan rekabetçi ise yeni çıkacaklar kimbilir ne durumda olur ...
AMD Brazoslar varken bu segmentte Atom un durumu zor bana göre ...
demekki henüz atom belasından piyasa tam anlamıyla kurtulamayacak ultrabooklarda nisbeten pahalı olduğuna göre a10 apular 2014de kadar iyi iş yapacak AMD biraz daha sık dişini