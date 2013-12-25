Intel, Bay Trail-D işlemcileri ile giriş seviyesi hepsi-bir-arada PC segmentine ağırlık veriyor

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Mobil işlemci sektöründeki hakimiyeti ile yakından tanıdığımız ARM mimarisinin yavaş yavaş giriş seviyesi hepsi-bir-arada PC modellerinde de boy göstermeye başlaması, Intel'e hamle yapma zorunluluğu doğuruyor.
Sektörden gelen bilgilere göre Intel, ARM'a karşı Smart Display adını verdiği ucuz hepsi-bir-arada PC modelleri ile rekabet etmeyi planlıyor. Smart Display ürünleri hepsi-bir-arada PC formunda kullanılmasının yanında tablet olarak da işlev görebiliyor.
Smart Display ürünlerine güç vermesi için Bay Trail-D tabanlı işlemciler hazırlayan Intel, bu ürünlerde Android işletim sistemine de yer vermeyi düşünüyor.
Smart Display ürünleri için ilk etapta Bay Trail-D tabanlı Pentium J2850, Celeron J1850 ve Celeron J1750 işlemcilerini kullanıma sunan Intel, gelecek yılın ilk çeyreğinde de Pentium J2950, Celeron J1900 ve Celeron J1800 işlemcilerini piyasaya sürecek.
250$-300$ aralığındaki segment için Intel, Celeron J1800 işlemci ve 1GB DDR3 RAM taşıyan 18 inçlik Smart Display ürünlerini desteklemeyi düşünüyor. 300$-350$ segment için Pentium J1900 işlemci taşıyan 18-21 inç arası modeller, 350$ ve üzeri segment için Pentium J2900 işlemci taşıyan 21 inç ve daha büyük boyutlu ürünler düşünülüyor.
Intel ayrıca Core i5-4350U ve gelecek yıl ortasında piyasaya süreceği Core i5-430U işlemcilerini de Smart Display ürünleri için optimize etmeyi planlıyor.
Şu anki hepsi-bir-arada PC pazarında Intel, 18.5-21.5 inç arasındaki modeller için Core i3-4100U işlemcisini kullanıma sunmuş durumda ve fiyatlar 750$ civarında seyrediyor. Ayrıca 900$ ve üzeri fiyata sahip segment için de Intel'in farklı işlemci çözümleri bulunuyor. Intel düşük fiyatlı ürünler ile pazarda ARM’ karşı payını artırmayı umut ediyor.
http://www.digitimes.com/news/a20131225PD206.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
işlemci gücü zayıf mı bırakıldı?
alakası yok emin ol. hatta tam aksine rekabet piyasası yüzünden şu an piyasada bulabilecğein en ucuz bilgisayar işlemcisi bile senin ihtiyacın olandan 2-3 kat daha güçlü.
microsoftun ise bi günahı yok aslında hatta nereden bilgilerini topluyorsun bilmiyorum ama 10inch in altında tutmayı bırak 10inch in altını desteklemiyordu bile windows 8.1 e kadar.
782984623498264 bakan istifa etmiş, ordu dağılmış, hükümet çökmüş, devlet tasviye olmuş siz burada intelin verdiği ağırlığa takmışınız :D
Hayat size güzel DH :D hehe :D
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İşlemci, intel