Intel, Bay Trail-D işlemcileri ile giriş seviyesi hepsi-bir-arada PC segmentine ağırlık veriyor





Mobil işlemci sektöründeki hakimiyeti ile yakından tanıdığımız ARM mimarisinin yavaş yavaş giriş seviyesi hepsi-bir-arada PC modellerinde de boy göstermeye başlaması, Intel'e hamle yapma zorunluluğu doğuruyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Intel, ARM'a karşı Smart Display adını verdiği ucuz hepsi-bir-arada PC modelleri ile rekabet etmeyi planlıyor. Smart Display ürünleri hepsi-bir-arada PC formunda kullanılmasının yanında tablet olarak da işlev görebiliyor.





Smart Display ürünlerine güç vermesi için Bay Trail-D tabanlı işlemciler hazırlayan Intel, bu ürünlerde Android işletim sistemine de yer vermeyi düşünüyor.





Smart Display ürünleri için ilk etapta Bay Trail-D tabanlı Pentium J2850, Celeron J1850 ve Celeron J1750 işlemcilerini kullanıma sunan Intel, gelecek yılın ilk çeyreğinde de Pentium J2950, Celeron J1900 ve Celeron J1800 işlemcilerini piyasaya sürecek.





250$-300$ aralığındaki segment için Intel, Celeron J1800 işlemci ve 1GB DDR3 RAM taşıyan 18 inçlik Smart Display ürünlerini desteklemeyi düşünüyor. 300$-350$ segment için Pentium J1900 işlemci taşıyan 18-21 inç arası modeller, 350$ ve üzeri segment için Pentium J2900 işlemci taşıyan 21 inç ve daha büyük boyutlu ürünler düşünülüyor.





Intel ayrıca Core i5-4350U ve gelecek yıl ortasında piyasaya süreceği Core i5-430U işlemcilerini de Smart Display ürünleri için optimize etmeyi planlıyor.





Şu anki hepsi-bir-arada PC pazarında Intel, 18.5-21.5 inç arasındaki modeller için Core i3-4100U işlemcisini kullanıma sunmuş durumda ve fiyatlar 750$ civarında seyrediyor. Ayrıca 900$ ve üzeri fiyata sahip segment için de Intel'in farklı işlemci çözümleri bulunuyor. Intel düşük fiyatlı ürünler ile pazarda ARM’ karşı payını artırmayı umut ediyor.

http://www.digitimes.com/news/a20131225PD206.html