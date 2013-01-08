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Intel : Bay-Trail tabanlı işlemciler ilk 4 çekirdekli Atom işlemciler olacak

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 ile birlikte Intel'in tabletler için özel olarak tasarladığı Clover Trail tabanlı Atom işlemci Z2460, pek çok modelde boy göstermeye başlamıştı. Tablet pazarında ARM hakimiyetini bir nebze de olsa kırmak isteyen Z2760 bununla birlikte gerekli sürücü sertifikasını Microsoft'tan alamadığı için biraz gecikmeli olarak piyasaya çıkmıştı.

Clover Trail platformu; çift çekirdek ve 4 mantık birimi, 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilme, 32nm fabrikasyon süreci, enerji tasarrufu odaklı High K-Metal Gate üretim teknolojisi, en fazla 8.5mm kalınlık ve 680gr ağırlık desteği, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 1080p video kaydı, 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran desteği, 32 bit çift kanal bellek kontrolcüsü ve 2GB'a kadar 800 MT/s seviyesinde LPDDR2 desteği şeklinde özellikler sunmakta.

Intel'in tabletlerde etkisini iyice artırmak istediği sonraki nesil Atom işlemcilerin ise Bay Trail adını alacağı açıklanmıştı. CES 2013 fuarında ise işlemciler biraz daha detaylandırıldı. 

Intel, Bay Trail işlemcilerini de Haswell mimarisi gibi 22nm fabrikasyon sürecinde üretiliyor ve yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor. Intel, platformun ilk 4 çekirdekli Atom işlemci olacağını ifade ediyor. Platform hali hazırdaki nesilden iki kat daha fazla performans, daha fazla batarya ömrü ve tecrübesi sunacak.

İşlemcinin 8mm kalınlığa kadar tablet modellerine imkan tanıyacağı ve haftalarca bekleme süresi sunacağı dile getiriliyor. Barındırdığı entegre güvenlik çözümleri ile kurumlara yönelik tablet modellerine de güç verecek. 

Platformun grafik tarafını ise Intel HD 4000 grafik birimi dolduruyor. Bay Trail platformu ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Yaz sonuna doğru Intel'in daha fazla detay ve ilk ürünleri teknoloji dünyası ile paylaşması bekleniyor. 

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fbkaya 6 yıl
kaçtan 1.8ghz ye çıkıyo ?
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cyberfalcon 6 yıl

Clover Trail platformu; çift çekirdek ve 4 mantık birimi, 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilme, 32nm fabrikasyon süreci, enerji tasarrufu odaklı High K-Metal Gate üretim teknolojisi, en fazla 8.5mm kalınlık ve 680gr ağırlık desteği, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 1080p video kaydı, 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran desteği, 32 bit çift kanal bellek kontrolcüsü ve 2GB'a kadar 800 MT/s seviyesinde LPDDR2 desteği şeklinde özellikler sunmakta.

mantık birimimi aritmetik mantık birimimi
bir de ağırlık desteğinin işlemci veya platformla ne ilgisi var.
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OnTEC 6 yıl
ya AMD ya da İntelin arm ya da x86 cep telefonu işlemcisi üretmesinin bize pratikte ne faydası var? oem cep telefonu toplamak gibi bir şansımız yok neticede :)
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bkadem 6 yıl
praja
gpu nun gelişmesi lazım hd4000 normal kullanımda iyi ancak oyunlarda büyük sıkıntı oluşturuyor.. Tabi yıl sonuna kadar onda da bir gelişme olursa rekabet kaçınılmaz olur.

Bu işlemciler daha çok tabletler için üretiliyor. Şimdilik Win 8 tabletler için HD4000 yeterli geleceği kanaatindeyim.
1 Yanıt Yanıtla
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praja 6 yıl bkadem
bkadem

praja

gpu nun gelişmesi lazım hd4000 normal kullanımda iyi ancak oyunlarda büyük sıkıntı oluşturuyor.. Tabi yıl sonuna kadar onda da bir gelişme olursa rekabet kaçınılmaz olur.


Bu işlemciler daha çok tabletler için üretiliyor. Şimdilik Win 8 tabletler için HD4000 yeterli geleceği kanaatindeyim.

evet normal kullanımda iyi bir performans sergileyeceğine eminim ancak yanılmıyorsam x86 mimarisi üzerine kurulacak win8 tablette notebook da hangi oyunu oynuyorsak onu oynayabileceğiz ancak gpu zayıf kalır gibime geliyor.. ama dediğiniz gibi haklısınız şimdilik yeterli gibi..
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praja 6 yıl
gpu nun gelişmesi lazım hd4000 normal kullanımda iyi ancak oyunlarda büyük sıkıntı oluşturuyor.. Tabi yıl sonuna kadar onda da bir gelişme olursa rekabet kaçınılmaz olur.
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TeamAnimus 6 yıl
Intel çok sağlam adımlarla ve tecrübesiyle geliyor yavaştan. Bu yılın sonlarında ve 2014'te piyasada kıyasıya CPU ve GPU rekabeti olacak gibi.
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oledudi 6 yıl
İntel tutuştu
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Elimde 2009 yılında aldığım bir netbook var. Keşke almasaydım diyorum şuan.
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gmfaruk 6 yıl
arm yi geçemez
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