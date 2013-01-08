Intel : Bay-Trail tabanlı işlemciler ilk 4 çekirdekli Atom işlemciler olacak





Windows 8 ile birlikte Intel'in tabletler için özel olarak tasarladığı Clover Trail tabanlı Atom işlemci Z2460, pek çok modelde boy göstermeye başlamıştı. Tablet pazarında ARM hakimiyetini bir nebze de olsa kırmak isteyen Z2760 bununla birlikte gerekli sürücü sertifikasını Microsoft'tan alamadığı için biraz gecikmeli olarak piyasaya çıkmıştı.





Clover Trail platformu; çift çekirdek ve 4 mantık birimi, 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilme, 32nm fabrikasyon süreci, enerji tasarrufu odaklı High K-Metal Gate üretim teknolojisi, en fazla 8.5mm kalınlık ve 680gr ağırlık desteği, 8MP çözünürlüğe kadar kamera, 1080p video kaydı, 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran desteği, 32 bit çift kanal bellek kontrolcüsü ve 2GB'a kadar 800 MT/s seviyesinde LPDDR2 desteği şeklinde özellikler sunmakta.





Intel'in tabletlerde etkisini iyice artırmak istediği sonraki nesil Atom işlemcilerin ise Bay Trail adını alacağı açıklanmıştı. CES 2013 fuarında ise işlemciler biraz daha detaylandırıldı.





Intel, Bay Trail işlemcilerini de Haswell mimarisi gibi 22nm fabrikasyon sürecinde üretiliyor ve yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor. Intel, platformun ilk 4 çekirdekli Atom işlemci olacağını ifade ediyor. Platform hali hazırdaki nesilden iki kat daha fazla performans, daha fazla batarya ömrü ve tecrübesi sunacak.





İşlemcinin 8mm kalınlığa kadar tablet modellerine imkan tanıyacağı ve haftalarca bekleme süresi sunacağı dile getiriliyor. Barındırdığı entegre güvenlik çözümleri ile kurumlara yönelik tablet modellerine de güç verecek.





Platformun grafik tarafını ise Intel HD 4000 grafik birimi dolduruyor. Bay Trail platformu ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Yaz sonuna doğru Intel'in daha fazla detay ve ilk ürünleri teknoloji dünyası ile paylaşması bekleniyor.