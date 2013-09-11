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Intel, Broadwell mimarisi ile ilgili yeni bilgiler verdi

5 yıl
1,3b
1
52
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Broadwell mimarisi ile ilgili yeni bilgiler verdi

San Fransisco'da devam eden ve Erdi Özüağ'ın da yerinde takip ettiği IDF 2013 etkinliğinde Intel'in gelecek yıl için planladığı Broadwell mimarisi ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Broadwell mimarisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak ve Intel bu mimariyi dünyanın ilk gerçek yongadasistemi olarak tanımlıyor. Haswell mimarisinden sonra piyasaya sürülecek olan Broadwell, selefine göre yüzde 30 daha fazla performans sunacak.

3D Tri-Gate transistör teknolojisini benimseyecek olan Broadwell, fabrikasyon süreci açısından bu teknolojiyi kullanan ikinci jenerasyon olarak tanımlanıyor. Intel Broadwell çözümünün üretimine yılın sonlarında başlayacak. İlk ürünlerin ise yine Nisan-Haziran 2014 döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. İlk Broadwell ürünlerinin daha yüksek performans, daha uzun batarya süresi ve daha fazla enerji tasarrufu sunacağı belirtiliyor.

Broadwell mimarisinin hatırlanacağı üzere anakarta lehimli bileşen kullanımına geçiş yapacağı ve bu nedenle işlemci yükseltmesinin mümkün olmayacağı gündeme gelmişti. 

Broadwell ile aynı dönemlerde Intel Atom ailesi de Airmont mimarisine geçiş yapacak. 22nm fabrikasyon sürecine sahip Bay Trail işlemcilerin yerini alacak olan Airmont mimarisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak ve önemli performans geliştirmelerini de beraberinde getirecek. Haswell ile sunulan HD 5000 grafik birimleri Airmont işlemcilerin yanında yerini alacak. Ürün gamına göre Airmont işlemcileri farklı tarihlerde piyasada olacak. 

http://microsoft-news.com/intel-reveals-14nm-based-broadwell-system-which-will-offer-30-more-performance-over-haswell/ Yorum Yaz
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Psydia 5 yıl en beğenilen
Amd'nin yeni neslinin de 32 nm olacagi dusunulurse amd'nin isi gercekten zor.
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turbo-powwer 5 yıl
TSMC nin bile 2015 başlarına kadar 20 nm ye geçemeyeceğini düşünürsek INTEL in konsollar karşısında çok sağlam hazırlandığını söyleyebiliriz. 8 çekirdekli işlemcilerin piyasaya çıkmasıyla 6 çekirdekleri yaygınlaştıracaktır INTEL. AMD APU da başarılı olamazsa neler olur işte orası karanlık.
TSMC nin bile 2015 başlarına kadar 20 nm ye geçemeyeceğini düşünürsek INTEL in konsollar karşısında çok sağlam hazırlandığını söyleyebiliriz. 8 çekirdekli işle...
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Yanıtla +12
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Psydia 5 yıl arrivederci
arrivederci
Hala masaüstü pc'ye gelecekmiş gibi yorum yazanlar var.Ultrabook,notebook,all-in-one benzeri geneli pille çalışan pc'lere geliyor broadwell.

Masaustu pc'ye gelmeyecegini nereden anladiniz? Simdiye kadar masaustu pc'ye gelmeyen bir core mimarisi gordunuz mu hic?
arrivederciHala masaüstü pc'ye gelecekmiş gibi yorum yazanlar var.Ultrabook,notebook,all-in-one benzeri geneli pille çalışan pc'lere geliyor b...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Haşin_ErKeK 4 yıl
Onu bunu gecinde bu nanometre küçüldükçe islemciler dahami az ısınacak.
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Turuncu Sakal 4 yıl Haşin_ErKeK
Haşin_ErKeK

Onu bunu gecinde bu nanometre küçüldükçe islemciler dahami az ısınacak.

Performans da arttığı için ısıda bir değişiklik olmuyor.
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HumbiGumbi 5 yıl
14 lük inteller için 45 lik AMD PHENOM II 965 ime ihanet etmem :)))
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lapry 5 yıl HumbiGumbi
caglaratilgan

14 lük inteller için 45 lik AMD PHENOM II 965 ime ihanet etmem :)))

45liklerden vazgeçilmez AGA,efsanedir 45likler
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Valve Corporation 5 yıl
Intel Broadwell Mimarisi ile 14nm"lere kadar inebilecek de Mobil islemci piyasasina da el atsa keske akilli telefonlarda islemcisi cok basarili olabilir
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alito 5 yıl
arrivederci
Hala masaüstü pcye gelecekmiş gibi yorum yazanlar var.Ultrabook,notebook,all-in-one benzeri geneli pille çalışan pclere geliyor broadwell.

Masaüstüne de gelecek.
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silliusblack 5 yıl
masaüstü kolay kolay tok olmaz surface de felan oyun oynanmaz
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fbkaya 5 yıl
arrivederci
Hala masaüstü pcye gelecekmiş gibi yorum yazanlar var.Ultrabook,notebook,all-in-one benzeri geneli pille çalışan pclere geliyor broadwell.

masa üstü içinde geliyor
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JoeyBane 5 yıl
Anakartla birleşik? Saçmalık..
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killnOd 5 yıl
Durum karmasik.Cunku 2014 de cikacak olan islemciler ismi artik ne olacaksa eskisi gibi ddr3 destekli ve suanki z87 anakartlarda calisabilen bir islemci olacakti.ddr4 destekli yeni nesil islemciler ise 2015 yilinda cikacaklardi.Bakalim hangisi dogru olacak.
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ecs_elite_group 5 yıl
nerdeyse her jenerasyonda soket yapısı değiştiği için ana karta tümleşik olması mantıklı
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Foxbat 5 yıl
2014'te Haswell Refresh çıkmıyor muydu? Ben 14nm hacimli üretime 2015'te geçecekler diye biliyordum?
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khaos 5 yıl
Broadwell'in son kullanıcıya Mart-Nisan döneminde ulaşacağına pek ihtimal vermiyorum hazırda sıcağı sıcağına haswell'in kaymağını yer önce broadwell için en muhtemel dönem 2014 sonbaharı yada kışı olabilir
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cokbaska 5 yıl
İntel o kadar paraya işlemciler satıyor elbet bu parayı işlemcileri geliştirmeye harcayacak.Sanmayın amd yerinde sayacak..Bu sene çıkacak konsollar tutarsa amd'de payını alıp parayı gelişime harcayacaktır.Herşeyin zamanı var amd atağa kalacak bekleyin.
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