Intel, Broadwell mimarisi ile ilgili yeni bilgiler verdi





San Fransisco'da devam eden ve Erdi Özüağ'ın da yerinde takip ettiği IDF 2013 etkinliğinde Intel'in gelecek yıl için planladığı Broadwell mimarisi ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.





Broadwell mimarisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak ve Intel bu mimariyi dünyanın ilk gerçek yongadasistemi olarak tanımlıyor. Haswell mimarisinden sonra piyasaya sürülecek olan Broadwell, selefine göre yüzde 30 daha fazla performans sunacak.





3D Tri-Gate transistör teknolojisini benimseyecek olan Broadwell, fabrikasyon süreci açısından bu teknolojiyi kullanan ikinci jenerasyon olarak tanımlanıyor. Intel Broadwell çözümünün üretimine yılın sonlarında başlayacak. İlk ürünlerin ise yine Nisan-Haziran 2014 döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. İlk Broadwell ürünlerinin daha yüksek performans, daha uzun batarya süresi ve daha fazla enerji tasarrufu sunacağı belirtiliyor.





Broadwell mimarisinin hatırlanacağı üzere anakarta lehimli bileşen kullanımına geçiş yapacağı ve bu nedenle işlemci yükseltmesinin mümkün olmayacağı gündeme gelmişti.





Broadwell ile aynı dönemlerde Intel Atom ailesi de Airmont mimarisine geçiş yapacak. 22nm fabrikasyon sürecine sahip Bay Trail işlemcilerin yerini alacak olan Airmont mimarisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak ve önemli performans geliştirmelerini de beraberinde getirecek. Haswell ile sunulan HD 5000 grafik birimleri Airmont işlemcilerin yanında yerini alacak. Ürün gamına göre Airmont işlemcileri farklı tarihlerde piyasada olacak.

http://microsoft-news.com/intel-reveals-14nm-based-broadwell-system-which-will-offer-30-more-performance-over-haswell/