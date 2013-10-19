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Intel, Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimini 2014 başlarına erteledi

5 yıl
1,3b
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42
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimini 2014 başlarına erteledi

Intel'in gerçek yongada sistem olarak adlandırdığı ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak Broadwell mimarisi, yıl sonuna doğru üretime başlamayı planlıyordu. Ancak Intel patronu Brian Krzanich, yatırımcı toplantısında yeni gelişmeleri duyurdu.

Intel, üretim esnasında ortaya çıkan ve üretimi olumsuzluk etkileyen yoğunluk problemi nedeniyle Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimini yaklaşık 3 ay erteleme kararı aldı. Yıl sonunda üretime geçmesi gereken işlemciler bu nedenle gelecek yılın ilk aylarına kaymış oldu.

Ancak Intel hatanın giderilmek üzere olduğunu da dile getiriyor. İstenen hacme ulaşmak için üretim biraz bekleyecek ve gelecek yıl başlarında start alacak.

İşlemcilerinde Tick Tock iş geliştirme yöntemini benimseyen Intel, geride bıraktığımız dönemde 22nm fabrikasyon süreci ile üretilen Ivy Bridge (tick) ve Haswell (tock) tabanlı yognasetlerini piyasaya sürdü. Sonraki seri ise 14nm fabrikasyon sürecine sahip Broadwell (tick) ve Skylake (tock) olacak. 

Broadwell mimarisi ile daha ince, daha hafif, daha hızlı ve daha az enerji tüketen PC ürünleri görmek mümkün olacak. Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimindeki gecikme, Skylake tabanlı işlemcilerin üretiminde herhangi bir gecikmeye sebep olmayacak. 

Analiz uzmanları böyle bir gecikmenin endüstri için sürpriz olduğunu belirtiyor. Ancak bu gelişme, stokları yönetme adına Intel'e de biraz zaman kazandırmış olacak. 

http://news.cnet.com/8301-1001_3-57607657-92/intel-delays-broadwell-pc-chip-production-to-early-next-year/ Yorum Yaz
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ATX61 5 yıl en beğenilen
ekrem 71 her haber senin haberin sen rüyanda ürün tanıtımı yapmıyosan ne olayım :D
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pohuman 5 yıl
Zavallı AMD 32nm üretmeye devam etsin..
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SkewCurrent 5 yıl
Daha Haswell'leri göremedik doğru düzgün, her taraf Ivy Bridge kaynıyor...
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DH Misafiri 5 yıl
bakalım bu sefer soket kaç pin olucak z97 cipsetler falan derken hersene yeni bir ürün ama biraz eskileri fiyat indirimi görsek fena olmaz tabi bu intel o zor olur z87 anakartlar z77 ile sata ve pcı ex 3.0 sli ve cf iyi ama gerisi çok yok ama fiyatları kucak dolusu keşke amd de düzgün işlemciler yapsa o zaman her sene sadece bir merdiven mantığı yerine 3 4 adım ilerlerdi ama düştük bir intelin eline diyelim
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turkprince 5 yıl
Skymonta kadar sistemim dayanabilirse bekliyorum inanıyorumki büyük performans patlaması olucak. o zaman verdiğim paranın hakkını vericek bir sistemim olucak o zaman ddr 4 te rayına oturur sata express güncellenir uygun seviyeye iner.
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yc#1 5 yıl
drserk
Silentmachine14 nm mi vaybe zamanında 95nm işlemci kullanıp ısınıyor diye şikayet ederdik
hala ısınıyor değişen bir şey yok

Güncel Intel işlemcilerin watt başına performansı epey iyi. 90 nm Pentium 4'ler (Prescott) bildiğin sobaydı ve Athlon 64'ler tarafından tokat manyağı yapılıyordu.
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batkent 5 yıl
belki yanlış düşünüyorum ama artık ev kullanıcılaır için işlemciler istenilen performansa geldi. Hani şimdi çıkmış ya da 2-3 sene sonra çıkmış benim için önemli değil. Artık grafik kartları geliştirmeli. Şuanda sistemlerde yetmeyen parça o. Ya da artık işlemci ve grafik işlemcisi birleştirilip daha yüksek verim elde edilmeli.
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musa_unsal2005 5 yıl
Bu seferde anakart değişimi isteyip kullanıcıyı yormasalar bari
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yasin.25 5 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005

Bu seferde anakart değişimi isteyip kullanıcıyı yormasalar bari

İntel'in soket değiştirmediği görülmüş şey değil, kesin değişecektir.
3. nesil ivy bridge ile neredeyse hiç fark bulunmayan 22 nm üretim mimarisine sahip haswell işlemcilerinde bile soket 1150 diye yeniden masraf çıkardılar.
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Volkie94 5 yıl
2014 Macbook Air tam şarjla 15 saat pil ömrü sunar artık bu işlemciler kullanılırsa
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Whippoorwill 5 yıl ekrem71
14 nm üretim mimarisi mi? :O gelde intel alma şimdi.
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RocheBobois 5 yıl Whippoorwill
Lightning_Warrior

14 nm üretim mimarisi mi? :O gelde intel alma şimdi.

Bir gün herkes intel'li olacak nihahahaha falan



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St Batuhan 5 yıl
Batuist
daha kompakt ultrabooklar görmek mümkün olacak...işlemci , ram ve ssdyi aynı yongada birleştirse süper olur. bir gün o da olacak ama ne zaman olur bilmem..

bir gün tabi olabilir ama ssd yi işlemci ile bütünleştirmek yerine ayrı tutmak daha verimli olur gibi geldi bana. zaten apple-sony bunu bir nebze yapıyor, mb'a gömüyorlar ssd flashlarını ve ramleri ama sıkıntı oldu ya da upgrade istedin bu sefer zorlayıcı olur, masaüstünde belki bi gömülü, yarı önbellek hesabı çalışacak olur anakartta, işletim sistemi adına falan avantaj sağlar en azından
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St Batuhan 5 yıl
ah ah iyiki 2500k'mı almışım zamanında, sıkıntım yok çok şükür, düşünüyorum ivy ve haswell güç tüketimi ve ısınmama durumunda başarılıyken 14nm lik broadwell nasıl olur, terfi etsem de ardından oc ye abansam falan neler değişir hayatımda, sanırım önemli bir değişim olmaz ya :)
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V4LKyR 5 yıl
Silentmachine
14 nm mi vaybe zamanında 95nm işlemci kullanıp ısınıyor diye şikayet ederdik

90nm :)
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BOZOK 5 yıl
Haftaya bilgisayar toplamayı planlıyordum, sizce beklemeye değer mi?Yani, bu işlemcileri 2014 yılında masaüstünde görebilecek miyiz?
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Themistokles 5 yıl
Adamlar akıllıca davranıyor
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