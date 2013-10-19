Intel, Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimini 2014 başlarına erteledi





Intel'in gerçek yongada sistem olarak adlandırdığı ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip olacak Broadwell mimarisi, yıl sonuna doğru üretime başlamayı planlıyordu. Ancak Intel patronu Brian Krzanich, yatırımcı toplantısında yeni gelişmeleri duyurdu.





Intel, üretim esnasında ortaya çıkan ve üretimi olumsuzluk etkileyen yoğunluk problemi nedeniyle Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimini yaklaşık 3 ay erteleme kararı aldı. Yıl sonunda üretime geçmesi gereken işlemciler bu nedenle gelecek yılın ilk aylarına kaymış oldu.





Ancak Intel hatanın giderilmek üzere olduğunu da dile getiriyor. İstenen hacme ulaşmak için üretim biraz bekleyecek ve gelecek yıl başlarında start alacak.





İşlemcilerinde Tick Tock iş geliştirme yöntemini benimseyen Intel, geride bıraktığımız dönemde 22nm fabrikasyon süreci ile üretilen Ivy Bridge (tick) ve Haswell (tock) tabanlı yognasetlerini piyasaya sürdü. Sonraki seri ise 14nm fabrikasyon sürecine sahip Broadwell (tick) ve Skylake (tock) olacak.





Broadwell mimarisi ile daha ince, daha hafif, daha hızlı ve daha az enerji tüketen PC ürünleri görmek mümkün olacak. Broadwell tabanlı işlemcilerin üretimindeki gecikme, Skylake tabanlı işlemcilerin üretiminde herhangi bir gecikmeye sebep olmayacak.





Analiz uzmanları böyle bir gecikmenin endüstri için sürpriz olduğunu belirtiyor. Ancak bu gelişme, stokları yönetme adına Intel'e de biraz zaman kazandırmış olacak.

http://news.cnet.com/8301-1001_3-57607657-92/intel-delays-broadwell-pc-chip-production-to-early-next-year/