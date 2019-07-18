Intel CEO’su: 10 nm’nin gecikmesi aşırı agresif geliştirmelere gitmemizden kaynaklanıyor

Fortune’un Brainstorm Teknoloji Konferansı’na katılan Bob Swan Intel’in şu andaki konumu ve ileride nerede olacağına dair konuşmasında firmanın PC odaklı stratejisinden veri odaklı stratejiye geçişine dair bazı bilgiler verdi.

Hedef silikon pazarındaki payı büyültmek

Diğer taraftan Intel’in silikon pazarındaki payının %30 seviyesinde olduğuna değinen Swan, yarı iletken üreticisinin ileride ürün gamını CPU’dan FPGA’ya doğru kaydıracağını ve böylelikle pastanın geri kalanına da hakim olacağını paylaştı.

https://www.techpowerup.com/257464/intels-ceo-blames-10-nm-delay-on-being-too-aggressive

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Moore’un Kanunu’yla ilgili sorulan soruya yanıt olarak, Intel’in 2 yılda bir transistör sayısını 2 katına çıkarma ilkesini pazarda lider kalabilme adına daha da yukarıya taşıdığına işaret etti. Bununla birlikte giderek zorlaşan üretim sürecine ek olarak daha da agresif hedefler edinen firmanın sonuç olarak geliştirmelerde geciktiğini belirtti.Örneğin Intel hali hazırdaki rafine üretim süreciışı sunacak. Buna karşın yarıiletken devinin 10 nm’den sonra 7 nm etabına geçişte 2 kat artış sunacağını ve aradaki sürenin de 2 yılla sınırlı kalacağı da aktarılan bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.Son olarak yapay zeka ile ilgili olarak da otonom araçların gelecektekazanç kapıları arasında önemli bir yer edineceğini not eden şirketinsöyledikleri daha önce bazı kaynaklar tarafından da iddia edilmişti. Görünüşe göre işlemci pazarında yıllardır elinde tuttuğu liderlikten sonra Intel son dönemde hızlandırdığı farklı pazarlara yönelimini sürdürecek.