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Intel CEO’su: 10 nm’nin gecikmesi aşırı agresif geliştirmelere gitmemizden kaynaklanıyor

Intel’in CEO’su düzenlenen bir etkinlikte kendisine verilen konuşma hakkının ardından soruları yanıtladı. Moore’un Kanunu’yla ilgili soruya verilen cevap ilgi çekici
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Fortune’un Brainstorm Teknoloji Konferansı’na katılan Bob Swan Intel’in şu andaki konumu ve ileride nerede olacağına dair konuşmasında firmanın PC odaklı stratejisinden veri odaklı stratejiye geçişine dair bazı bilgiler verdi.
Intel CEO’su: 10 nm’nin gecikmesi aşırı agresif geliştirmelere gitmemizden kaynaklanıyor
Moore’un Kanunu’yla ilgili sorulan soruya yanıt olarak Swan, Intel’in 2 yılda bir transistör sayısını 2 katına çıkarma ilkesini pazarda lider kalabilme adına daha da yukarıya taşıdığına işaret etti. Bununla birlikte giderek zorlaşan üretim sürecine ek olarak daha da agresif hedefler edinen firmanın sonuç olarak geliştirmelerde geciktiğini belirtti.

Örneğin Intel hali hazırdaki rafine üretim süreci 14 nm bantından 10 nm geçişte 2.7 katlık yoğunluk artışı sunacak. Buna karşın yarıiletken devinin 10 nm’den sonra 7 nm etabına geçişte 2 kat artış sunacağını ve aradaki sürenin de 2 yılla sınırlı kalacağı da aktarılan bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.

Hedef silikon pazarındaki payı büyültmek 

Diğer taraftan Intel’in silikon pazarındaki payının %30 seviyesinde olduğuna değinen Swan, yarı iletken üreticisinin ileride ürün gamını CPU’dan FPGA’ya doğru kaydıracağını ve böylelikle pastanın geri kalanına da hakim olacağını paylaştı.
Son olarak yapay zeka ile ilgili olarak da otonom araçların gelecekte Intel’in kazanç kapıları arasında önemli bir yer edineceğini not eden şirketin CEO’sunun söyledikleri daha önce bazı kaynaklar tarafından da iddia edilmişti. Görünüşe göre işlemci pazarında yıllardır elinde tuttuğu liderlikten sonra Intel son dönemde hızlandırdığı farklı pazarlara yönelimini sürdürecek.
https://www.techpowerup.com/257464/intels-ceo-blames-10-nm-delay-on-being-too-aggressive Yorum Yaz
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khaos 1 sa. en beğenilen
"Ne de olsa rakip yok kıytırık güncellemelerle tüketiciyi salak yerine koyduk kendimizi geliştirmek yerine yattık o yüzden amd şimdi iflahımızı kesiyor " diyemeyeceğine göre...
"Ne de olsa rakip yok kıytırık güncellemelerle tüketiciyi salak yerine koyduk kendimizi geliştirmek yerine yattık o yüzden amd şimdi iflahımızı kesiyor " diyeme...
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1 Avatar
DH | equ* 52 dk.
"intelin elinde 10yillik islemci mimari var istese hemen sunar ama rakibi olmadigi icin piyasaya sunmuyor"
Ehueheuheheudh
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ddsmurat 1 sa.
Intel: ufff AMD ciğerimi söktün.

Ciğerci AMD
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khaos 1 sa. en beğenilen
"Ne de olsa rakip yok kıytırık güncellemelerle tüketiciyi salak yerine koyduk kendimizi geliştirmek yerine yattık o yüzden amd şimdi iflahımızı kesiyor " diyemeyeceğine göre...
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merfarukkk 1 sa.
Doğrudur Yeni arka kapıları koymak biraz zaman alabilir
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