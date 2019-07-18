Intel CEO’su: 10 nm’nin gecikmesi aşırı agresif geliştirmelere gitmemizden kaynaklanıyor

Fortune’un Brainstorm Teknoloji Konferansı’na katılan Bob Swan Intel’in şu andaki konumu ve ileride nerede olacağına dair konuşmasında firmanın PC odaklı stratejisinden veri odaklı stratejiye geçişine dair bazı bilgiler verdi.Moore’un Kanunu’yla ilgili sorulan soruya yanıt olarak Swan, Intel’in 2 yılda bir transistör sayısını 2 katına çıkarma ilkesini pazarda lider kalabilme adına daha da yukarıya taşıdığına işaret etti. Bununla birlikte giderek zorlaşan üretim sürecine ek olarak daha da agresif hedefler edinen firmanın sonuç olarak geliştirmelerde geciktiğini belirtti.
Örneğin Intel hali hazırdaki rafine üretim süreci 14 nm bantından 10 nm geçişte 2.7 katlık yoğunluk artışı sunacak. Buna karşın yarıiletken devinin 10 nm’den sonra 7 nm etabına geçişte 2 kat artış sunacağını ve aradaki sürenin de 2 yılla sınırlı kalacağı da aktarılan bir diğer detay olarak karşımıza çıkıyor.
Hedef silikon pazarındaki payı büyültmek
Diğer taraftan Intel’in silikon pazarındaki payının %30 seviyesinde olduğuna değinen Swan, yarı iletken üreticisinin ileride ürün gamını CPU’dan FPGA’ya doğru kaydıracağını ve böylelikle pastanın geri kalanına da hakim olacağını paylaştı.
https://www.techpowerup.com/257464/intels-ceo-blames-10-nm-delay-on-being-too-aggressive Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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