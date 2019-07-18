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Samsung sektörün ilk 12Gb LPDDR5 mobil bellek üretimine başladı

Geleceğin 5G teknolojili ve yapay zekâ özellikli akıllı telefonlarında kullanılacak 12Gb LPDDR5 mobil belleklerin hacimli üretimi başladı. Samsung yoğun bir hazırlık içerisinde.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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JEDEC organizasyonunun 2017 yılında DDR5 standardını tanımlamasının ardından üreticiler yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Aradan geçen 2 yıl sonunda henüz cihazlarda kullanılan bir DDR5 bellek yok ancak kısa süre içerisinde ardı ardına ilk ürünleri görebileceğiz.

Sektörde ilk

Geçtiğimiz yıl ilk 8Gb LPDDR5 mobil bellek prototiplerini sergileyen Samsung bu yıl da ilk 12Gb LPDDR5 mobil belleklerin hacimli üretimine başladığını duyurdu. Bellekler geleceğin telefonlarında 5G ve yapay zekâ özellikleri için optimize edildi.

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10nm sürecinde üretilen 12Gb LPDDR5 bellekler 1.05V seviyesinde 5500Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 1.1V seviyesinde ise 6400Mbps hızları mümkün oluyor. 12GB kapasiteli bir LPDDR5 bellek ile 44GB/s seviyelerine ulaşılabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca yeni bellek ilişkili olduğu uygulama işlemcisinin hızına göre voltajını değiştirebiliyor. Yine 0 değerindeki hücrelerin üzerine yeniden yazılması engellenerek verimlilik arttırılıyor. Yeni entegre devre tasarımı sayesinde yüzde 30 civarında bir verimlilik artışı elde edilmiş.

Şimdilik 12Gb LPDDR5 belleklerin ilk olarak nerede kullanılacağı bilinmiyor. Galaxy Note 10 5G modeli için bazı iddialar olsa da firma bu bellekleri Galaxy S11 serisine saklayabilir. Gelecek yıl Samsung’un 16Gb LPDDR5 bellek geliştirmesi de bekleniyor.

 

https://www.techpowerup.com/257488/samsung-begins-mass-production-of-industrys-first-12gb-lpddr5-mobile-dram Yorum Yaz
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