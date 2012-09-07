Intel, Haswell ile düşük enerji profilli yongalarındaki enerji tüketimini yüzde 41 azaltmayı hedefliyor

Bu yıl ki Ivy Bridge serisi işlemcilerin ardından gelecek yıl Haswell mimarisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Intel, yongaların enerji tüketiminde de önemli bir gelişme elde etmeyi hedefliyor.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şu anda 17 watt ısıl tasarım gücüne sahip U ve UE işlemcilerin, Haswell mimarisiyle 10 watt'a çekilmesi planlanıyor. Bu da yüzde 41 oranında bir azalmaya denk geliyor.





Global olarak bilgisayarların yüzde 80'ine yakın bir oranında işlemcileri kullanılan Intel, konu mobil segmente geldiğinde ise aynı başarıyı gösteremiyor. Yılın sonlarına doğru Clover Trail tabanlı Atom işlemciler ile tablet segmentine girmeyi planlayan Intel, Medfield tabanlı Atom işlemcileriyle de akıllı telefonlarda boy gösterme çabasında.





Ancak ARM işlemciler kadar enerji verimliliği sunamaması, akıllı telefon ve tabletler açısından arka planda kalmasına sebep oluyor. Ayrıca ARM işlemci kullanan ve mimari üzerinde optimizasyon yaparak enerji tüketimini daha düşük seviyelere indiren üreticiler de bulunuyor.





Haswell, 3. nesil Core işlemcilerde de bulunan optimizasyon metotlarından faydalanacak ve enerji tüketimini azaltma yönünde önemli adımlar atacak.





Intel'in öncülük ettiği Ultrabook konseptine önemli batarya performansı değerleri katacak olan Haswell tabanlı işlemciler, akıllı telefon ve tabletler için yapılması gereken optimizasyonlara da yol gösterecek.





Erdi ÖZÜAĞ'ın daha önce bahsettiği gibi Haswell tabanlı masaüstü ve mobil işlemcilerin ısıl tasarım güçleri de modeline göre 35 Watt ile 95 Watt arasında değişim gösterecek. Asıl önemli nokta ise Haswell ailesinin daha fazla özellik sunarak daha fazla performans vermesi olacak. Dolayısıyla watt/performans anlamında önemli gelişimler yaşanacak.





11 Ağustos'ta San Fransisco'da Intel bir geliştirici konferansı düzenleyecek ve Haswell işlemcilerin performansını, Ultrabook modelleri üzerinde katılımcılara sergileyecek. Haswell mimarisi işlemcilerin ise Nisan ayında pazara sunulması bekleniyor.