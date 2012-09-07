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Intel, Haswell ile düşük enerji profilli yongalarındaki enerji tüketimini yüzde 41 azaltmayı hedefliyor

6 yıl
2,2b
1
17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ki Ivy Bridge serisi işlemcilerin ardından gelecek yıl Haswell mimarisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Intel, yongaların enerji tüketiminde de önemli bir gelişme elde etmeyi hedefliyor. 

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şu anda 17 watt ısıl tasarım gücüne sahip U ve UE işlemcilerin, Haswell mimarisiyle 10 watt'a çekilmesi planlanıyor. Bu da yüzde 41 oranında bir azalmaya denk geliyor.

Global olarak bilgisayarların yüzde 80'ine yakın bir oranında işlemcileri kullanılan Intel, konu mobil segmente geldiğinde ise aynı başarıyı gösteremiyor. Yılın sonlarına doğru Clover Trail tabanlı Atom işlemciler ile tablet segmentine girmeyi planlayan Intel, Medfield tabanlı Atom işlemcileriyle de akıllı telefonlarda boy gösterme çabasında. 

Ancak ARM işlemciler kadar enerji verimliliği sunamaması, akıllı telefon ve tabletler açısından arka planda kalmasına sebep oluyor. Ayrıca ARM işlemci kullanan ve mimari üzerinde optimizasyon yaparak enerji tüketimini daha düşük seviyelere indiren üreticiler de bulunuyor.

Haswell, 3. nesil Core işlemcilerde de bulunan optimizasyon metotlarından faydalanacak ve enerji tüketimini azaltma yönünde önemli adımlar atacak.

Intel'in öncülük ettiği Ultrabook konseptine önemli batarya performansı değerleri katacak olan Haswell tabanlı işlemciler, akıllı telefon ve tabletler için yapılması gereken optimizasyonlara da yol gösterecek.

Erdi ÖZÜAĞ'ın daha önce bahsettiği gibi Haswell tabanlı masaüstü ve mobil işlemcilerin ısıl tasarım güçleri de modeline göre 35 Watt ile 95 Watt arasında değişim gösterecek. Asıl önemli nokta ise Haswell ailesinin daha fazla özellik sunarak daha fazla performans vermesi olacak. Dolayısıyla watt/performans anlamında önemli gelişimler yaşanacak.

11 Ağustos'ta San Fransisco'da Intel bir geliştirici konferansı düzenleyecek ve Haswell işlemcilerin performansını, Ultrabook modelleri üzerinde katılımcılara sergileyecek. Haswell mimarisi işlemcilerin ise Nisan ayında pazara sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Intel-planning-to-cut-power-consumption-on-its-chips-by-41_id34079 Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
12 voltluk adaptörle çalıştıracaklar bu gidişle
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DETROID 6 yıl
kim nederse desin arm dan daha iyi mobil islemci ureten yok hem az isiniyor hemde cok az watt harciyor.Kim nederse desin amd daha cekirdek ve islemci yok.Intel cekirdek konusunda amd den geri ama hiz konusunda intel iyi durumda.
Gelecekte amd arm satin alicak.
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Reddemon35 6 yıl
tik tok tik tok daha piyasada i7 denilen işlemci yok core2 duo ilk nesil lanse edilmiş elimize i7 için anakart gelmişti biz şok olmuştuk. adamlar kaç yıl önceden bitirmiş işi.
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dreamblue35 6 yıl
z77 ve z68 desteği olmadıktan sonra ne anlamı kaldı ki düşük enerji tüketimi olan işlemci üretmenin
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savasserter 6 yıl
İntel her zamanki gibi ense yapıyor,sağolsun AMD sayesinde! Core i serisi üç kere elden geçti mobil platformda. Hatırlayın i7 720QM, i7 2630QM, i7 3610QM gibi i7 serisi işlemciler çıktı üç yıl içerisinde. Core i serisi anca ikinci nesilde olgunlaşmaya başladı , üçüncü nesilde mükemmelleşti.
Ee şimdi haswell 2013 nisanda piyasada olcakmış, tabi bu birinci nesil. Bunun oturması için intel anlayışıyla bir nesil daha geçmeli. Sonuç haswell in adam olması ve ülkemizde bulunabilir hale gelmesi 2014 ün sonlarını bulur.
Peehhh ölme eşeğim ölme... Haswelli bekleyen varsa bence hiç beklemesin.
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savasserter 6 yıl
İntel her zamanki gibi ense yapıyor,sağolsun AMD sayesinde! Core i serisi üç kere elden geçti mobil platformda. Hatırlayın i7 720QM, i7 2630QM, i7 3610QM gibi i7 serisi işlemciler çıktı üç yıl içerisinde. Core i serisi anca ikinci nesilde olgunlaşmaya başladı , üçüncü nesilde mükemmelleşti.
Ee şimdi haswell 2013 nisanda piyasada olcakmış, tabi bu birinci nesil. Bunun oturması için intel anlayışıyla bir nesil daha geçmeli. Sonuç haswell in adam olması ve ülkemizde bulunabilir hale gelmesi 2014 ün sonlarını bulur.
Peehhh ölme eşeğim ölme... Haswelli bekleyen varsa bence hiç beklemesin.
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alp0007 6 yıl
Gelecek watt/performans da iyi olanın olacak.
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E_Aydin35 6 yıl
Haswell tabanlı gelecek olan işlemciler, en çokda ultrabooklara yarayacak galiba.. Güç tüketimi açısından bakıldığında yüzde 41'lik bir düşüş çok ciddi bir değer.. Intel'in savunmadığım tek noktası. Bunu Ivy Bridge serisi işlemcilerin çıkış sırasında yapabilme potansiyeli varken daha sonra farklı soket yapıları ile çıkarması. Elbetde bu bir şirket stratejisi, Haswell mimarisini çıkış yapacağı sıralarda ultrabooklar için yıldızın parlama noktası olucak ve çok iyi bir yükseliş vaad ediyor..
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omerhakanbilici 6 yıl
ilker_xxx
Pil üreticileri her hangi bir yenilik yapamadığı için herkes işlemci üreticilerin eline bakıyor. Intel ve ARM düşük güç tüketen işlemciler yapmak için uğraşmasa insanlık çağ dışı kalmış bu pil teknolojisiyle elektronik cihazlarını 3 saat bile çalıştıramaz.

yalnız bunun içinde işlemci üreticilerinin parmağı da olabilir :) herkes bizim elimize baksın.
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PlayerX 6 yıl
Yine mi soket değişecek

Bu konuda biraz AMD gibi olsalar da upgrade için yeni anakart almak gerekmese.
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Ahmet-79 6 yıl
'11 Ağustos' Tarihte bi yanlışlık var sanırım.
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Athlon 840 Kaveri 6 yıl
Bizim Ivy bridge sistem eskiyecek desenize
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