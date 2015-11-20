Intel Kaby Lake mimarisi detaylanıyor

Intel, yeni Skylake mimarisini temel alan işlemcilerini yavaş yavaş piyasaya sürerken, gelecek yıl için planladığı Kaby Lake adındaki işlemci mimarisi ile ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı.





Intel'in iş yapısında bir yıl yeni bir mimari sonraki yıl bu mimarinin geliştirilmiş hali şeklinde bir süreç olduğunu biliyoruz. Tick-tock olarak isimlendirilen bu yapı içerisine zaman zaman ikinci tock adımına da rastlanabiliyor. Kaby Lake böyle bir adımı temsil ediyor.





14nm fabrikasyon sürecini temel alacak üçüncü mimari olan Kaby Lake, yeni bir çipset ve çeşitli geliştirmeler ile tüketicilerin karşısına çıkacak. LGA 1151 soketi ile uyumlu olacak Kaby Lake, Intel'in 10nm sürecindeki Cannonlake platformuna ilerleyişinde bir geçiş noktası olacak.





Intel normalde gelecek yıl sonlarına doğru Cannonlake mimarisine geçmeyi planlıyordu ancak 10nm üretim teknolojilerine geçiş kolay olmadığı için gecikme yaşanması kaçınılmaz oldu. Cannonlake'in ancak 2017 sonlarında hazır olması bekleniyor.





Kaby Lake mimarisi hem 100 serisi hem de 200 serisi çipsetlerle uyumlu olacak. Skylake mimarisinde USB 3.1 için üçüncü taraf kontrolcülere ihtiyaç duyarken, Caby Lake mimarisinde artık anakartlarda yerleşik USB 3.1 desteği sunuluyor.





Her zaman olduğu gibi performans konusunda iyileştirmeler sağlayan Caby Lake enerji verimliliğini de ön planda tutuyor. Çift ve 4 çekirdekli olmak üzere işlemciler ortalama olarak 35W-65W arasında enerji tüketiyor. Profesyonellere yönelik işlemciler ise 95W seviyesine kadar çıkıyor.





Kaby Lake grafik birimi tarafında da önemli yenilikler içeriyor. Yeni bir grafik mimarisi sayesinde 3D grafiklerde ve 4K video oynatımında gelişmeler sağlanırken, donanım seviyesinde HEVC Main10/10bit ile VP9 10bit kodeklerine de destek sunuluyor. Kaby Lake işlemciler ile bir adet 5K ekrana 30Hz, iki adet 5K ekrana 60Hz seviyesinde görüntü aktarılabiliyor.





Entegre bellek kontrolcüsü ile DDR4 (2400 MHz) ve DDR3 (1600 MHz) bellek desteği sunacak olan Kaby Lake, Intel'in yenilikçi XPoint 3D bellek teknolojisini de tanıyor. Bu destek 200 serisi çipsetler ile gelecek.





Her ne kadar geçiş platformu olsa da özellikle grafik ve depolama tarafında Kaby Lake'in avantaj sunduğunu söylemek mümkün. Kaby Lake platformu muhtemelen gelecek yılın ikinci yarısıyla birlikte kendisini göstermeye başlayacak.

http://www.guru3d.com/news-story/more-details-intel-7th-generation-core-kaby-lake-and-200-series-chipset.html