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Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu

Bir süredir sızıntıları gündemde olan ve yakın zamanda tanıtılması beklenen Intel Kaby Lake işlemci ailesi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Detaylar yazımızda.
2 yıl
8,4b
1
29
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in 14nm üretim geometrisindeki üçüncü mimarisi olan ve Core ailesinin de yedinci neslini temsil eden Kaby Lake platformu, bugün resmi olarak duyuruldu. Firmanın iş planındaki optimizasyon kısmını temsil eden Kaby Lake ailesi ilk olarak taşınabilir bilgisayarlara geliyor.

Yeni İş Planı

Intel üretim geometrilerinde tam verimlilik yakalayamadığı için tick-tock iş planından vazgeçtiğini duyurmuştu. Bunun yerine firma PAO olarak da adlandırılan yeni bir plan benimsemiş durumda. Process-Architecture-Optimisation şeklinde tanımlanan yeni plan ilk olarak üretim sürecinin ve daha sonra mimarinin geliştirilmesini, son olarak da çeşitli optimizasyonlar yapılmasını ifade ediyor.

Bu plana göre Broadwell işlemciler P kısmını temsil ediyor. Skylake ile A yani mimari kısmı iyileştirilirken, Kaby Lake ile O yani performans ve enerji verimliliğinde çeşitli optimizasyonlar yapılıyor. Yine alıştığımız üzere Intel aynı anda tüm işlemci ailesini kullanıma sunmayacak. İlk etapta taşınabilir sistemlere yönelik U ve Y serisi piyasaya çıkacak.

Kaby Lake

Kaby Lake ile yapılan optimizasyonların başında enerji verimliliği geliyor. Özellikle ince sistemlere yönelik Skylake işlemcilerde ortaya çıkan güç yönetim problemleri, Microsoft Surface Book olmak üzere pek çok farklı markayı sıkıntıya sokmuştu. Pek çok yazılım ve sürücü güncellemesinin ardından bile dört dörtlük bir seviyeye erişilemedi. Hatta Apple’ın bu nedenle MacBook Air ve Pro modellerini güncellemek istemediği gündeme gelmişti. Kaby Lake bu sıkıntılara da çare bulmak amacında.

Firmanın yaptığı benchmark testlerine göre Kaby Lake işlemciler ilk Core işlemcilere göre watt başına performans olarak 10 kat daha verimli. Skylake işlemciler ise 8 kat daha verimliydi. Bu bakımdan Intel’in en verimli işlemci ailesi Kaby Lake diyebiliriz.

Diğer taraftan web performansında yüzde 19, verimlilik uygulamalarında da yüzde 12 hız artışı yaşanmış. Bunlar elbette Intel’in en iyi durum senaryoları. Gerçek hayat testlerinde daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

 

Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu
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İşlemciler

Kaby Lake ailesinin ilk piyasaya çıkacak işlemcileri toplamda 6 adet ve iki sınıf içerisinde toplanıyor. Bunlardan Kaby Lake Y sınıfı daha çok ikisi bir arada ve çok ince dizüstü bilgisayarlara hitap ediyor. Kaby Lake U ise termal olarak biraz daha güçlü dizüstü sistemlere hitap ediyor.

Kaby Lake Y sınıfı içerisinde Core i7-7Y75, Core i5-7Y54 ve Core m3-7Y30 işlemciler yer alıyor. Tüm işlemciler iki çekirdekli ve 4 izlek birimli. 1-1.3GHz arasında değişen hızlara sahip işlemcilerin tek çekirdek maksimum hızı ise 2.6-3.6 arasında değişiyor. İşlemciler çift kanal DDR3L 1600MHz desteği sunuyor.

 

Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu
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Kaby Lake U sınıfı içerisinde ise Core i7-7500U, Core i5-7300U ve Core i3-7100U işlemciler bulunuyor. 2 çekirdek ve 4 izlek biriminden oluşan işlemciler, 2.4-2.7GHz saat hızlarına sahip. Tek çekirdek maksimum hız ise 3.6GHz seviyesinde. İşlemciler çift kanal 1600MHz DDR3L ve 2100MHz DDR4 bellek desteğine sahip.

Tüm işlemcilerde USB 2.0 ve USB 3.0 desteği, 12 hatta kadar PCIe Gen 3 desteği, 3 ekrana kadar görüntü çıkışı, dörde kadar SATA 6Gpbs desteği gibi özellikler ortak olarak sunuluyor.

Çoklu ortam yeteneklerine bakacak olursak 4K içeriklerin çoklu olarak yayınlanması, 360 derece videolara ve sanal gerçeklik uygulamalarına destek, Windows Hello biyometrik şifreleme platformunun yaygın hale gelmesi gibi özellikler görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti"

Kaby Lake ailesi ile birlikte artık 10mm kalınlık değerinin de altına inebilen dizüstü modelleri görmemiz mümkün olacak. Şimdiden 100 civarında yeni taşınabilir bilgisayar modeli üretim aşamasında ve yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. İlk cihazları ise Eylül ayından itibaren piyasada görebileceğiz. 


http://www.theverge.com/2016/8/30/12698400/intel-kaby-lake-7th-gen-core-cpu Yorum Yaz
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CoreXXX 2 yıl en beğenilen
aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp bi kaç ufak değişiklikle piayasaya sürüyor intel. nerede o core2 devrimi gibi hız artışları. her sene yüzde 5 artış. tekel firma böyle oluyor işte
aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp bi kaç ufak değişiklikle piayasaya sürüyor intel. nerede o core2 devrimi gibi hız artışları. her sene yüzde 5 artış. tekel firma ...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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hidrojennn 2 yıl
jenerasyon değişiyor hız artışı %12. intel hızı çay kaşığıyla vermeye devam ediyor. piyasada tek kale maç yapıyor, ama golleri hep bize atıyor. bunun sorumlusu amd'de hem grafik, hem işlemci piyasasında şerefli ikinciliklerin firması olmaya devam ediyor.
jenerasyon değişiyor hız artışı %12. intel hızı çay kaşığıyla vermeye devam ediyor. piyasada tek kale maç yapıyor, ama golleri hep bize atıyor. bunun sorumlusu ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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H34RTL3SS 2 yıl Greylights
Greylights

hidrojennn

jenerasyon değişiyor hız artışı %12. intel hızı çay kaşığıyla vermeye devam ediyor. piyasada tek kale maç yapıyor, ama golleri hep bize atıyor. bunun sorumlusu amd'de hem grafik, hem işlemci piyasasında şerefli ikinciliklerin firması olmaya devam ediyor.

Şuçu amd ye atıp amd yi de tercih etmeyen şaçma bir kitlesiniz...

:) çok haklısın fakat amd mimari bakımından çok geride baya bi geride görünmüyor bile artık nerde kaldığı
biraz yaklaşabilse intele çok daha rekabetçi olur aslında 220watt nerde 65watt nerde...
benim antikayı değiştirmek istiyorum artık amd alayım ucuza gelir iyi performans verir diyorum sonra aklıma gelio bu kadar watt çeken işlemciyi 2 sene kullansam Tr elektirik piyasasında aradaki farkı kapatır zaten diyorum ayrıca nasıl soğuyacak oc yapmaya zaten gelmez o saatten sonra combi olarak kullanmaycağımya ... ama intelde çok pahalı satıyor be arkadaş diyorum sonra bu para verilmez diyorum keşke entegre gpu koymasa daha ucuza verse derken amaan zaten amd yeni mimari geliştirmiş belki bu sefer iyidir diyorum bi süre sonra amd yeni model işlemcileri duyurdu diyorlar buda gol değilmiş hakem ofsayt düdüğünü çalıyor derken bizim heyecan yine boşa çıkıyor...
Greylightshidrojennnjenerasyon değişiyor hız artışı %12. intel hızı çay kaşığıyla vermeye devam ediyor. piya...
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by.eralp 2 yıl
Hep aynı hikaye gerçekten performans farkı olduğunu düşünmüyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Selam arkadaşlar;
Çağımızın en büyük problemi "VERİMLİLİK.Mantığınız sadece Ghz kapıştırmak.Ben hiç bir veri merkezin de AMD mimarili bir yapı görmedim.Gören var mı ? Ortalama bir veri merkezinde aylık elektrik bedeli 65.000 TL'yi bulmakta.Yada standart bir kullanıcı elektrik maliyetini daha da düşürmek hatta yeterli bilince sahip ise çevreye daha az zarar verme gayesini gütmekte.Lakin sizler sadece performans performans daha hızlı olsun istiyorsunuz.Daha hızlı ve performans istiyorsanız extreme serisi mevcut.
AMD hala verimlilik konusunda sabit bir çizgiye sahip değil.Mimari açıdan her şeyi vaat etmekte lakin büyüme mantığını Çinli kafası şeklinde devam ettiriyor burada demek istediğimi biraz düşününce anlarsınız.AMD'yi 486 yapısından beri takip ediyorum ve benim gözümde sadece bir alternatif ve asla bir Intel fanboy olmadım yeri geldiğinde onu da ezerim.
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Six Feet Under. 2 yıl
Adamlar meydanı o kadar boş bulmuşki 7-8 senelik işlemcilerle karşılaştırma yapıyorlar...AMD artık bu senin son şansın ya Zen'le Intel'i yerle bir edersin ya da tarihe karışırsın.
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idombayci 2 yıl
her sene yeni bir anakart, yeni bir işlemci, yeni bir ekran kartı. Darphanedede çalışıyoruz sanki.
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umut_baris 2 yıl
Bunu duyurmaktaki amaç şu, Zen Intel'in gerisinde kaldı algısı yaratmak. Halbuki AMD'nin hedefi tamamen f/p pazarındaki payını artırmak.

Zen çıktığında bu sefer diyecekler ki Zen Kaby Lake'den geride kaldı.

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alito 2 yıl
İntel'e kızıyorsunuz tamam güzel ama arkadaş, AMD'yi tutan mı var? Yapsın adam gibi işlemci kullanalım. Kedinin uzanamadığı ciğere mundar demesi gibi bir şey bu yapılan. AMD adam gibi işlemci yapsın ilk alan ben olurum ama yapamıyor işte ne yapalım. Senelerdir aynı tas aynı hamam.
Intel'de %5 artıştan şikayet ediyorsunuz ama zaten sizin için yapmıyor o işlemciyi, 4-5 sene önce sistem toplamış olanlara satacak. 1,2 hatta 3 nesil önceki işlemcileri olanın tutup bu işlemciye geçmesi zaten saçmalıktır.
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homebird 2 yıl
Daha yeni aldık 6700k yı :) Performans farkı çok olursa üzülürüm valla.
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foz54 2 yıl
Yeni jenerasyonlar kas gücü olarak yerinde sayıyor, zamanının popüler orta sınıf i5 işlemcileri 3230m ile 6200u arasında 3 nesil volmasına rağmen performans olarak neredeyse hiç fark yok.
güç tüketimi ve entegre grafik birimi gelişiyor ama bu kimi ilgilendiriyor ki? bu seviyedeki laptoplarda zaten ekran kartı var ve iş yapan herkes maksimum performansı almak için şarj adaptörüyle kullanıyor.
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Spiderhip 2 yıl
Herkese tavsiyem işlemci almadan önce eskiden yeniye işlemcilerin benchmark skorlarına bakmanız. Yeri geliyor 8 sene öncenin q6600 işlemcisi günümüz i3 leriyle kapışıyor. Herkesin dediği gibi intel söğüşlemek için çok güzel taktikler buluyor. %10-15 artışlar için 6. nesili bırakıp 7'ye geçmeye falan hiç gerek yok.
Bende 2 pc var. Biri i7 3770K diğeri i5 6600. İkisininde benchmark skorları aynı. Yani eşit güçteler. Yani aslında çok yavaş gelişiyor işlemci hızları. Son nesil diye bir ton para vermek yerine 2. el piyasasından çok daha uygun fiyatlara gayet güçlü işlemciler alabilirsiniz.
Yaklaşık 13 senedir Ati(amd) ekran kartı kullanmama rağmen hiç amd işlemcisi denemedim ama o da denenebilir intel'in tekelini kırmak için. Sonuçta önemli olan fiyat/performans yani benchmark değerleri.
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savasserter 2 yıl
Mobilde iş enerji verimliliği olduğu için bişey diyemem ama masaüstünde haswell, broadwell yada skylake işlemciye sahip birinin hele ki i5 yada i7 işlemciye sahipse, temizinden 2-3 sene cpu piyasasını takip etmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Intel de bu durumun farkında olmalı ki yeni mimariyi ilk önce mobil platforma getirecekmiş.
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*siteci* 2 yıl savasserter
savasserter
Mobilde iş enerji verimliliği olduğu için bişey diyemem ama masaüstünde haswell, broadwell yada skylake işlemciye sahip birinin hele ki i5 yada i7 işlemciye sahipse, temizinden 2-3 sene cpu piyasasını takip etmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Intel de bu durumun farkında olmalı ki yeni mimariyi ilk önce mobil platforma getirecekmiş.

Eğer üretkenlik uygulamaları kullanmıyorsan, oyun ağırlıklı bir sisteme üst düzey bir cpu 4 sene gider.
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Amd64x2 2 yıl savasserter
savasserter

Mobilde iş enerji verimliliği olduğu için bişey diyemem ama masaüstünde haswell, broadwell yada skylake işlemciye sahip birinin hele ki i5 yada i7 işlemciye sahipse, temizinden 2-3 sene cpu piyasasını takip etmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Intel de bu durumun farkında olmalı ki yeni mimariyi ilk önce mobil platforma getirecekmiş.

Hocam Size bir destek vereyim
, 2 seneyi geçti i5 4670 var, oyun, compile, convert, medya edit kendi çapımda da uğraşırım, aynen dediğiniz gibi cpu piyasasında ne olmuş ne bitmiş özel bir takip içinde değilim, 2-3 sene de (yada sorun yaşayana kadar) etmeye niyetim yok.
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