Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu

Intel’in 14nm üretim geometrisindeki üçüncü mimarisi olan ve Core ailesinin de yedinci neslini temsil eden Kaby Lake platformu, bugün resmi olarak duyuruldu. Firmanın iş planındaki optimizasyon kısmını temsil eden Kaby Lake ailesi ilk olarak taşınabilir bilgisayarlara geliyor.

Yeni İş Planı

Intel üretim geometrilerinde tam verimlilik yakalayamadığı için tick-tock iş planından vazgeçtiğini duyurmuştu. Bunun yerine firma PAO olarak da adlandırılan yeni bir plan benimsemiş durumda. Process-Architecture-Optimisation şeklinde tanımlanan yeni plan ilk olarak üretim sürecinin ve daha sonra mimarinin geliştirilmesini, son olarak da çeşitli optimizasyonlar yapılmasını ifade ediyor.

Bu plana göre Broadwell işlemciler P kısmını temsil ediyor. Skylake ile A yani mimari kısmı iyileştirilirken, Kaby Lake ile O yani performans ve enerji verimliliğinde çeşitli optimizasyonlar yapılıyor. Yine alıştığımız üzere Intel aynı anda tüm işlemci ailesini kullanıma sunmayacak. İlk etapta taşınabilir sistemlere yönelik U ve Y serisi piyasaya çıkacak.

Kaby Lake

Kaby Lake ile yapılan optimizasyonların başında enerji verimliliği geliyor. Özellikle ince sistemlere yönelik Skylake işlemcilerde ortaya çıkan güç yönetim problemleri, Microsoft Surface Book olmak üzere pek çok farklı markayı sıkıntıya sokmuştu. Pek çok yazılım ve sürücü güncellemesinin ardından bile dört dörtlük bir seviyeye erişilemedi. Hatta Apple’ın bu nedenle MacBook Air ve Pro modellerini güncellemek istemediği gündeme gelmişti. Kaby Lake bu sıkıntılara da çare bulmak amacında.

Firmanın yaptığı benchmark testlerine göre Kaby Lake işlemciler ilk Core işlemcilere göre watt başına performans olarak 10 kat daha verimli. Skylake işlemciler ise 8 kat daha verimliydi. Bu bakımdan Intel’in en verimli işlemci ailesi Kaby Lake diyebiliriz.

Diğer taraftan web performansında yüzde 19, verimlilik uygulamalarında da yüzde 12 hız artışı yaşanmış. Bunlar elbette Intel’in en iyi durum senaryoları. Gerçek hayat testlerinde daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

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İşlemciler

Kaby Lake ailesinin ilk piyasaya çıkacak işlemcileri toplamda 6 adet ve iki sınıf içerisinde toplanıyor. Bunlardan Kaby Lake Y sınıfı daha çok ikisi bir arada ve çok ince dizüstü bilgisayarlara hitap ediyor. Kaby Lake U ise termal olarak biraz daha güçlü dizüstü sistemlere hitap ediyor.

Kaby Lake Y sınıfı içerisinde Core i7-7Y75, Core i5-7Y54 ve Core m3-7Y30 işlemciler yer alıyor. Tüm işlemciler iki çekirdekli ve 4 izlek birimli. 1-1.3GHz arasında değişen hızlara sahip işlemcilerin tek çekirdek maksimum hızı ise 2.6-3.6 arasında değişiyor. İşlemciler çift kanal DDR3L 1600MHz desteği sunuyor.

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Kaby Lake U sınıfı içerisinde ise Core i7-7500U, Core i5-7300U ve Core i3-7100U işlemciler bulunuyor. 2 çekirdek ve 4 izlek biriminden oluşan işlemciler, 2.4-2.7GHz saat hızlarına sahip. Tek çekirdek maksimum hız ise 3.6GHz seviyesinde. İşlemciler çift kanal 1600MHz DDR3L ve 2100MHz DDR4 bellek desteğine sahip.

Tüm işlemcilerde USB 2.0 ve USB 3.0 desteği, 12 hatta kadar PCIe Gen 3 desteği, 3 ekrana kadar görüntü çıkışı, dörde kadar SATA 6Gpbs desteği gibi özellikler ortak olarak sunuluyor.

Çoklu ortam yeteneklerine bakacak olursak 4K içeriklerin çoklu olarak yayınlanması, 360 derece videolara ve sanal gerçeklik uygulamalarına destek, Windows Hello biyometrik şifreleme platformunun yaygın hale gelmesi gibi özellikler görebiliriz.

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"Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti"

Kaby Lake ailesi ile birlikte artık 10mm kalınlık değerinin de altına inebilen dizüstü modelleri görmemiz mümkün olacak. Şimdiden 100 civarında yeni taşınabilir bilgisayar modeli üretim aşamasında ve yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. İlk cihazları ise Eylül ayından itibaren piyasada görebileceğiz.