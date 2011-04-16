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Intel, Nvidia'nın Quadro ve AMD'nin FirePro çözümlerine rakip oldu: HD Graphics P3000

8 yıl
6,2b
1
28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Larrabee projesini bir süre önce rafa kaldıran Intel'in henüz harici bir ekran kartı bulunmuyor, yakın zamanda da bulunması beklenmiyor. Jon Peddie Research'ün son raporuna göre, harici bir ekran kartı olmasa da sahip olduğu entegre grafik çözümleriyle ekran kartı pazarının yarıdan fazlasını kontrol eden Intel, Sandy Bridge mimarisiyle birlikte grafik performansına yönelik önemli bir adım attı. HD Graphics 2000 ve HD Graphics 3000 olarak isimlendirilen yeni nesil Sandy Bridge grafik birimleriyle, entegre grafik performansını kaydadeğer biçimde arttran Intel, AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki çözümlerine yakın performans sunmayı başardı. DirectX 10.1 uyumlu olan ve yüksek tanımlı videolar için hızlandırma desteği sunan Intel, son kullanıcılardan sonra çıtayı yükseltti ve bu sefer de profesyonelleri hedef alan entegre grafik birimi de hazırladı.

Intel, Nvidia'nın Quadro ve AMD'nin FirePro çözümlerine rakip oldu: HD Graphics P3000
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Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesini, Sandy Bridge tabanlı yeni modellerle güncelleyen Intel, bu modellerin bazılarında haberimize konu olan HD Graphics P3000 entegre grafik birimine de yer verdi. LGA1155 formundaki Xeon E3-1200 işlemcileri, kendi segmentinde entegre grafik birimine sahip ilk işlemci ailesi olarak dikkat çekerken, Intel performans konusundaki iddiasına da özellikle vurgu yapıyor. HD Graphics P3000 olarak isimlendirilen yeni grafik birimiyle Intel, yeni bir GPU tasarımı hazırlamaktan ziyade Nvidia ve AMD ile benzer bir strateji izleme yoluna gitmiş. Bilindiği üzere Nvidia'nın Quadro, AMD'nin ise FirePro serisi grafik kartlar, son kullanıcılar için hazırlanan Quadro ve Radeon serisi ekran kartlarıyla aynı özellikleri paylaşırken, farklı olarak profesyonel uygulamara yönelik geniş yazılım desteği ile geliyorlar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi benzer bir strateji izleyen Intel, Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerin tamamında, masaüstü modellerin ise sadece üst modellerinde kullanılan HD 3000 grafik birimini, profesyonel uygulamalara adapte etme yoluna gitti. Yani Xeon E3-1200 serisinde HD Graphics P3000, teknik özellik anlamda HD Graphics 3000 ile aynı özellikleri paylaşıyor. Her ikisi de aynı saat hızlarında çalışan, aynı sayıda işlem birimine sahip olan ve aynı 3D API desteğini sunan grafik birimlerinden P3000'de, CAD/CAM yazılımları başta olmak üzere endüstriyel çizim ve tasarım uygulamaları için ekstra performans getiren özel sürücü ve yazılım desteğine de yer veriliyor. Model isminin başında yer alan "P" harfi "Professional" ifadesinin kısaltması olan yeni grafik birimiyle Intel, dijital içerik yaratıma yönelik uygulamalarda, Nvidia ve AMD'ye rakip oluyor.

Intel, Nvidia'nın Quadro ve AMD'nin FirePro çözümlerine rakip oldu: HD Graphics P3000
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Kanaldan gelen bilgilere göre, Sandy Bridge tabanlı işlemcileriyle giriş seviyesi ekran kartı satışlarına hissedilir derecede etki eden Intel, yeni nesil Xeon E3-1200 ailesiyle birlikte benzer bir başarıyı profesyonel alanda da göstermeyi hedefliyor. Intel'den gelen bilgilere göre HD Graphics P3000, Nvidia ve AMD'nin giriş seviyesindeki profesyonel ekran kartlarıyla rekabet edebilecek performansı sunuyor. HD 3000'nin oyun ve çoklu ortam performansını da koruyan grafik birimi ile müşterilerin sadece işlemci maliyeti ile aynı zamanda CAD/CAM gibi uygulamalarda hızlandırma sağlayan grafik işlem birimine sahip olacaklarına söylener Intel, bu hızlandırmanın ayrık bir ekran kartının güç tüketimine gereksinim duyulmadan sağlandığı için oluşturulan iş istasyonu veya özelleştirilmiş herhangi bir diğer sistemin aynı zamanda enerji verimli olacağına da dikkat çekiyor.

Intel, Nvidia'nın Quadro ve AMD'nin FirePro çözümlerine rakip oldu: HD Graphics P3000
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Peki şimdi ne olacak, Intel'in profesyonel uygulamalar için özelleştirilen yeni grafik birimi, Nvidia ve AMD'nin bu alandaki pozisyonlarını etkiler mi ? Öncelikle Intel'in en büyük hedefinin Nvidia olduğunu söylemeliyiz zira Quadro serisi ekran kartlarıyla Nvidia, pazarın %90'ından fazlasını kontrol ediyor. Öte taraftan AMD de özellikle Cypress tasarımını baz alan FirePro'lar ile ciddi bir ivme yakalamış durumda ve Cayman tasarımlı yeni modeller ile bunu ileri taşımayı istiyor.

Sandy Bridge işlemci ailesiyle, masaüstü ve mobil ekran kartı pazarını etkileyen Intel'in benzer bir performansı, profesyonel alanda sergilemesi, en azından bu kadar kısa sürede sergilemesi beklenmiyor. Çünkü bu alanda müşterilerin farklı talep ve beklentileri olabiliyor ve bunların karşılanabilmesi için Intel'in, konusunda uzman yazılım firmalarıyla sıkı bir iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Özetle görünen o ki Intel, grafik konusundaki çalışmalarına son sürat devam ediyor ve çalışmalarını profesyonel çözümlerle genişletme yoluna giderek rekabete yeni bir boyut kazandırıyor. Bu noktada AMD'nin benzer bir adımı Fusion tabanlı Opteron işlemcileriyle atması beklenirken, Nvidia'nın ise rekabete ARM işlemci tasarımını da içeren Denver GPU tasarımıyla katılması bekleniyor.


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2kol3bacak 8 yıl en beğenilen
Güldürme beni intel quadroya firepro ya rakip olacakmış
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KalemKolik 8 yıl
Biri çıkıp neden intel isim değiştirerek aynı ürünleri piyasaya sürüp milleti aptal yerine koyduğunu söylemiyor.ARM'nin gelişmesini ve intele bir osmanlı tokatı atmasını çok istiyorum.Telekom 1 bu İntel 2 aceyip sinir ediyor beni
Biri çıkıp neden intel isim değiştirerek aynı ürünleri piyasaya sürüp milleti aptal yerine koyduğunu söylemiyor.ARM'nin gelişmesini ve intele bir osmanlı tokatı...
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sadtneverdie 8 yıl
İntel bunlarla kimi kandıracaksın?
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hkn.style 7 yıl
FirePro bence quadro geçer saten öyle olucak ... intel bu güne kadar reklamla geldi bir amd Reklamı gören oldumu =*-
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montevo 8 yıl
hiç gülesim yoktu valla
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DH Misafiri 8 yıl
anlaşılan quadroya parayı bayılıp iyi dedirtmeye çalışan arkadaşlar var. ben quadro 4000 ile gtx 590 ı karşılaştırma fırsatı buldum. maya 2012 viewport 2.0 da gtxler daha bile iyi. hele 3dsmax 2012 deki iray performansından bahsetmiyorum bile. yani hiç olmassa açın rakamlara bakın, çekirdek hızlarına bakın. forumları arayın özelliklede pro forumlar(cgtalk-everymotion vs.) herkes aynı şeyi söylüyor. Quadro aldım bi işe yaramadı gtx 460 daha iyiydi vs.
tamam belki cadlerde iyidir(autodesk-solidworks vs) ama görsel efekt sektöründe kesinlikle değmez. bir nvidia iyi diyor. iş istasyonu kuranlarlarda sırf pro makine yapmak için koyuyorlar quadroları.
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DH Misafiri 8 yıl
anlaşılan quadroya parayı bayılıp iyi dedirtmeye çalışan arkadaşlar var. ben quadro 4000 ile gtx 590 ı karşılaştırma fırsatı buldum. maya 2012 viewport 2.0 da gtxler daha bile iyi. hele 3dsmax 2012 deki iray performansından bahsetmiyorum bile. yani hiç olmassa açın rakamlara bakın, çekirdek hızlarına bakın. forumları arayın özelliklede pro forumlar(cgtalk-everymotion vs.) herkes aynı şeyi söylüyor. Quadro aldım bi işe yaramadı gtx 460 daha iyiydi vs.
tamam belki cadlerde iyidir(autodesk-solidworks vs) ama görsel efekt sektöründe kesinlikle değmez. bir nvidia iyi diyor. iş istasyonu kuranlarlarda sırf pro makine yapmak için koyuyorlar quadroları.
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Pandemic 8 yıl
Acaba buraya boş yorum yapanlar, 1 kere bile quadro ya da firepro kullanmışmı merak ediyorum...
Ya da quadro veya firepro alıp oyun oynayanlarmı var :)))
Az biraz çizim yapında, ya da profesyonel çizim bilinde konuşun...
INTEL'in bu sektöre girmesi rekabeti artırır ve fiyatlar düşer...
Yorumları okudukça cehalet gördüm.
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Solitude 8 yıl

Pandemic

Acaba buraya boş yorum yapanlar, 1 kere bile quadro ya da firepro kullanmışmı merak ediyorum...

Ya da quadro veya firepro alıp oyun oynayanlarmı var :)))

Az biraz çizim yapında, ya da profesyonel çizim bilinde konuşun...

INTEL'in bu sektöre girmesi rekabeti artırır ve fiyatlar düşer...

Yorumları okudukça cehalet gördüm.


evet doğru söylüyorsunuz ancak söz konusu intel olunca işler değişiyor. via nın işlemci geliştirmesine canı gönülden destek veriyorum mesela ayrıca bir başka firmada ekran kartı için gpu üretimine niyetlenebilir, ancak intel işin içine girdimi yalnızca diğer rakiplerin fiyatları iniyor intel olduğu yerde tekelleşiyor. intelin cpu fiyat politikasını herkes biliyor.
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Firaristt 8 yıl
intel sever birisi intel'e karşı yapılan bütün yorumları eksilemiş sanırım. Maşallah son 9 yorumun hepsi eksi. İntel'de biliyor Quadro'lara veya Fire Pro'lara kafa tutamayacağını ama nerden kazansak kardır diyor heralde. Giriş seviyesi olsa da ben pek birşey beklemiyorum açıkçası ama olsa fena mı olur? fena olur tabii bu intel geçirir kazık fiyatı...
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Solitude 8 yıl
Neyse ben son 9 yoruma birer + koyarak dengeyi sağladım.
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theyapici 8 yıl
labrabee yi grafik çizim harici kartı bile yapsaydı rakip olamazdı intel
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Solitude 8 yıl
Intel bile inanmıyordur bu söylediklerine. Maksat ne koparırsak işte pazardan. Adına pro diyelim.
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erkan0075 8 yıl
Sabah sabah iyi güldürdü Intel, Allah da onu güldürsün.
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soar.kerrigan 8 yıl
fail. yazıları oku bida.
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ULYSES 8 yıl
Yazılım ayağı ciddi farkediyor cad uygulamalarında. Eski dizüstü bilgisayarımda 6800m ekran kartını soft-mod la quadroya çevirmiştim. Tek fark sürücüde olmasına rağmen catia neredeyse iki kat hızlı gerçek zamanlı çizim yapıyor ve render süreleri acayip kısalıyordu. Oyunlarda ve 3d markta ise ya hiç fark olmuyor yada çok az performans kaybı oluyordu.
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DH Misafiri 8 yıl
yahu birincisi anakart yada ayrı bir karttan söz edilmiyor işlemcinin içine entegre diyor ki gayet mantıklı çünkü quadrolarda aslında beş para etmez kartlar ama mimarileri cad tabanlı yazılımlara uygun diyazn edildiği için gtxlere göre birazcık(çok az) iyiler. Demek ki bu yapı işlemci işine entegre edilebilen bir hödöki adamlar yaptık demiş. Quadroları çok iyi kartlar sanan varsa eğer şu sorunun cevabını bulmak lazım; quadrodan başka workstation kartı varmıydı?(firepro demeyin zira neredeysee yeni versiyon bütün autodesk yazılımları pshyx cuda kullanıyor o yüzden kullanıcılar yanaşmıyorlar bile)
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sadtneverdie 8 yıl

DH Misafiri

yahu birincisi anakart yada ayrı bir karttan söz edilmiyor işlemcinin içine entegre diyor ki gayet mantıklı çünkü quadrolarda aslında beş para etmez kartlar ama mimarileri cad tabanlı yazılımlara uygun diyazn edildiği için gtxlere göre birazcık(çok az) iyiler. Demek ki bu yapı işlemci işine entegre edilebilen bir hödöki adamlar yaptık demiş. Quadroları çok iyi kartlar sanan varsa eğer şu sorunun cevabını bulmak lazım; quadrodan başka workstation kartı varmıydı?(firepro demeyin zira neredeysee yeni versiyon bütün autodesk yazılımları pshyx cuda kullanıyor o yüzden kullanıcılar yanaşmıyorlar bile)


Quadrolara beş para etmez, gtx lerden biraz! iyi demek nasıl bir cehalettir? Eğitim şart!
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