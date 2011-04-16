Intel, Nvidia'nın Quadro ve AMD'nin FirePro çözümlerine rakip oldu: HD Graphics P3000

Larrabee projesini bir süre önce rafa kaldıran Intel'in henüz harici bir ekran kartı bulunmuyor, yakın zamanda da bulunması beklenmiyor. Jon Peddie Research'ün son raporuna göre, harici bir ekran kartı olmasa da sahip olduğu entegre grafik çözümleriyle ekran kartı pazarının yarıdan fazlasını kontrol eden Intel, Sandy Bridge mimarisiyle birlikte grafik performansına yönelik önemli bir adım attı. HD Graphics 2000 ve HD Graphics 3000 olarak isimlendirilen yeni nesil Sandy Bridge grafik birimleriyle, entegre grafik performansını kaydadeğer biçimde arttran Intel, AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki çözümlerine yakın performans sunmayı başardı. DirectX 10.1 uyumlu olan ve yüksek tanımlı videolar için hızlandırma desteği sunan Intel, son kullanıcılardan sonra çıtayı yükseltti ve bu sefer de profesyonelleri hedef alan entegre grafik birimi de hazırladı.

Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesini, Sandy Bridge tabanlı yeni modellerle güncelleyen Intel, bu modellerin bazılarında haberimize konu olan HD Graphics P3000 entegre grafik birimine de yer verdi. LGA1155 formundaki Xeon E3-1200 işlemcileri, kendi segmentinde entegre grafik birimine sahip ilk işlemci ailesi olarak dikkat çekerken, Intel performans konusundaki iddiasına da özellikle vurgu yapıyor. HD Graphics P3000 olarak isimlendirilen yeni grafik birimiyle Intel, yeni bir GPU tasarımı hazırlamaktan ziyade Nvidia ve AMD ile benzer bir strateji izleme yoluna gitmiş. Bilindiği üzere Nvidia'nın Quadro, AMD'nin ise FirePro serisi grafik kartlar, son kullanıcılar için hazırlanan Quadro ve Radeon serisi ekran kartlarıyla aynı özellikleri paylaşırken, farklı olarak profesyonel uygulamara yönelik geniş yazılım desteği ile geliyorlar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi benzer bir strateji izleyen Intel, Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerin tamamında, masaüstü modellerin ise sadece üst modellerinde kullanılan HD 3000 grafik birimini, profesyonel uygulamalara adapte etme yoluna gitti. Yani Xeon E3-1200 serisinde HD Graphics P3000, teknik özellik anlamda HD Graphics 3000 ile aynı özellikleri paylaşıyor. Her ikisi de aynı saat hızlarında çalışan, aynı sayıda işlem birimine sahip olan ve aynı 3D API desteğini sunan grafik birimlerinden P3000'de, CAD/CAM yazılımları başta olmak üzere endüstriyel çizim ve tasarım uygulamaları için ekstra performans getiren özel sürücü ve yazılım desteğine de yer veriliyor. Model isminin başında yer alan "P" harfi "Professional" ifadesinin kısaltması olan yeni grafik birimiyle Intel, dijital içerik yaratıma yönelik uygulamalarda, Nvidia ve AMD'ye rakip oluyor.

Kanaldan gelen bilgilere göre, Sandy Bridge tabanlı işlemcileriyle giriş seviyesi ekran kartı satışlarına hissedilir derecede etki eden Intel, yeni nesil Xeon E3-1200 ailesiyle birlikte benzer bir başarıyı profesyonel alanda da göstermeyi hedefliyor. Intel'den gelen bilgilere göre HD Graphics P3000, Nvidia ve AMD'nin giriş seviyesindeki profesyonel ekran kartlarıyla rekabet edebilecek performansı sunuyor. HD 3000'nin oyun ve çoklu ortam performansını da koruyan grafik birimi ile müşterilerin sadece işlemci maliyeti ile aynı zamanda CAD/CAM gibi uygulamalarda hızlandırma sağlayan grafik işlem birimine sahip olacaklarına söylener Intel, bu hızlandırmanın ayrık bir ekran kartının güç tüketimine gereksinim duyulmadan sağlandığı için oluşturulan iş istasyonu veya özelleştirilmiş herhangi bir diğer sistemin aynı zamanda enerji verimli olacağına da dikkat çekiyor.

Peki şimdi ne olacak, Intel'in profesyonel uygulamalar için özelleştirilen yeni grafik birimi, Nvidia ve AMD'nin bu alandaki pozisyonlarını etkiler mi ? Öncelikle Intel'in en büyük hedefinin Nvidia olduğunu söylemeliyiz zira Quadro serisi ekran kartlarıyla Nvidia, pazarın %90'ından fazlasını kontrol ediyor. Öte taraftan AMD de özellikle Cypress tasarımını baz alan FirePro'lar ile ciddi bir ivme yakalamış durumda ve Cayman tasarımlı yeni modeller ile bunu ileri taşımayı istiyor.

Sandy Bridge işlemci ailesiyle, masaüstü ve mobil ekran kartı pazarını etkileyen Intel'in benzer bir performansı, profesyonel alanda sergilemesi, en azından bu kadar kısa sürede sergilemesi beklenmiyor. Çünkü bu alanda müşterilerin farklı talep ve beklentileri olabiliyor ve bunların karşılanabilmesi için Intel'in, konusunda uzman yazılım firmalarıyla sıkı bir iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Özetle görünen o ki Intel, grafik konusundaki çalışmalarına son sürat devam ediyor ve çalışmalarını profesyonel çözümlerle genişletme yoluna giderek rekabete yeni bir boyut kazandırıyor. Bu noktada AMD'nin benzer bir adımı Fusion tabanlı Opteron işlemcileriyle atması beklenirken, Nvidia'nın ise rekabete ARM işlemci tasarımını da içeren Denver GPU tasarımıyla katılması bekleniyor.