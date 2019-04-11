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Intel Optane bellek ve QLC NAND depolama aynı yongada birleşiyor

Intel Optane teknolojisi artık çok ince dizüstü bilgisayarlara kadar erişebilecek. Yeni tanıtılan Intel Optane Memory H10 SSD sürücüsü Intel Optane bellek de barındırıyor.
1 ay
2,9b
1
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllar Micron ile birlikte yenilikçi 3D XPoint bellek teknolojisini geliştiren Intel bu yıl daha agresif bir şekilde teknolojiyi pazarlamaya başladı. İlk olarak Intel Optane SSD serisini piyasaya süren firma sonrasında Optane Persistent Memory DDR4 bellekleri şimdi ise iki teknolojiyi harmanlayan yeni bir SSD sürücüsünü duyurdu.

Intel 3D XPoint nedir?

NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor, kapasite ve performans artıyor.

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3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor. Ancak Intel bununla ilgili detayları açıklamadı.

3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor.

Intel Optane Memory H10 özellikleri

Intel Optane Memory H10 aslında uzun süredir yabancı olmadığımız bir mantığa dayanıyor. Genelde pek çok dizüstü veya masa üstü bilgisayar modelinde melez depolama dediğimiz HDD ile SSD sürücüleri aynı anda kullanan çözümler mevcut. Intel bunu bir adım ileri taşımış.

M.2 formatında geliştirilen yeni çözümde son dönemin yükselen trendi QLC NAND yani bir hücreye 4 bit veri sığdırabilen bellek modülü kullanılmış. 256GB, 512GB ve 1TB şeklinde 3 farklı kapasite mevcut.

Depolamanın yanında ise Intel Optane bellek kullanılmış. Kapasiteye göre 16GB ve 32GB Optane bellekler tampon görevi görerek daha hızlı veri aktarımına imkân tanıyor. Intel yeni çözümün dökümanları açmada iki kat, oyunları başlatmada yüzde 60, medya dosyalarını açmada yüzde 90 daha yüksek performans sağladığını belirtiyor.

Yeni çözümün en önemli avantajı küçük olduğu için ince dizüstü bilgisayar modellerine kadar kendisine yer bulabilmesi. Şimdilik bu çözümler son kullanıcı ile buluşmayacak. Firma Dell, Acer, Asus gibi ortakları üzerinden satış yapmayı planlıyor. İlk ürünler ise yaz aylarından sonra piyasada olacak.

 

https://www.slashgear.com/intel-optane-memory-h10-promises-super-fast-ssds-in-laptops-mini-pcs-10572753/ Yorum Yaz
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