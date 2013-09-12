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Intel, Silvermont tabanlı Atom Z3000 Bay Trail işlemcilerini lanse etti

5 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Silvermont tabanlı Atom Z3000 Bay Trail işlemcilerini lanse etti

Mobil platformlarda Clover Trail tabanlı Atom işlemcilerin yerini alması beklenen Bay Trail tabanlı Atom işlemciler, IDF 2013 etkinliğinde resmi olarak lanse edildi. Intel daha önce Bay Trail platformuna temel olan 22nm fabrikasyon sürecine sahip Silvermont mimarisini resmi olarak duyurmuştu. Bugün de Bay Trail platformunu resmi olarak duyurdu.

Bay Trail platformu sadece mobil dünyaya değil, masaüstü ve ultra ince dizüstü pazarına da hitap edecek. Tablet formundaki cihazlara yönelik yeni Atom işlemcileri ise Z3000 serisi altında göreceğiz. Otoritelerin ARM hegemonyası karşısında Intel'in en ciddi hamlesi olarak gördükleri Bay Trail platformu, ilk 4 çekirdekli Atom işlemcileri bünyesinde barındırıyor.

Z3000 serisi çift ve 4 çekirdekli işlemciler ile gelecek. İşlemci performansında 2 kat, grafik performansında 3 kat artış sunan Z3000 serisi hem Windows hem de Android işletim sistemini destekleyecek. Maliyet açısından da önemli merhaleler kat eden seri, 199$'lık Intel tabletlerin de önünü açacak.

Serinin en güçlü modeli 2.4GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli Z3770 işlemcisi olacak. Aktif kullanımda 10 saat dayanabilen Z3770, 2560x1600 piksel çözünürlüklere de imkan tanıyor. Intel yeni seriyi Dell, Lenovo ve Asus gibi ortaklarına yıl sonuna doğru göndermeye başlayacak. İlk ürünlerin piyasaya çıkması ise gelecek yılın ilk yarısında olacak. Ayrıca 64 bit destekli versiyonlar da aynı dönemde pazarda olacak.

Intel'in dizüstü cihazlarına yönelik olarak sunacağı Bay Trail M işlemciler Intel Pentium N3510, Intel Celeron N2910, N2810 ve N2805 olacak. Bu işlemciler fansız modellere ve 11mm kalınlıklara imkan tanıyacak. Intel bu işlemciler ile dizüstü modellerinde 199$, dokunmatik dizüstülerde 250$, melez tablet/dizüstü modellerinde ise 350$ fiyat seviyesi olacağını düşünüyor.

Intel'in düşük güç tüketen masaüstü cihazlarına yönelik geliştirdiği Bay Trail D serisi ise Intel Pentium J2850, Intel Celeron J1850 ve Intel Celeron J1750 modellerini barındıracak. Bu işlemcileri temel alacak sistemlerin 199$ başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. 

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cagataykoroglu 5 yıl
intel şimdşden tabletler için iyi işlemciler çıkartmasya başladı. 1-2 seri sonra iyice coşarlar.
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ssbrutality 5 yıl
Celeron platformunun başlangıç fiyatına gel.. 199 $!!! AMD Nerelerdesin...
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CnZ 5 yıl ssbrutality
Haberi tekrar okuyun, olmadı bir daha okuyun. Hala olmuyorsa da AMD fanboyluğunu başka yerde yapın.
Haberde bahsedilen cihazların tahmini fiyatları işlemcilerin değil.
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