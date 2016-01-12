Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor





Intel'in yeni nesil Skylake mimarili işlemcileri yavaş yavaş pazarda yayılmaya başlarken, daha çok kurumsal tarafı ilgilendirecek bir hata ortaya çıktı. Intel'in de resmi olarak doğruladığı hata, karmaşık işlemler esnasında ortaya çıkıyor ve donmalara sebebiyet veriyor.





Hata ilk olarak hardwareluxx.de forumlarında, Prime95 sistem test yazılımını çalıştırırken ortaya çıktı. Daha sonra yazılımın lisans sahibi Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) tarafından da hata doğrulandı ve Intel'e gerekli raporlar gönderildi. Intel ise BIOS güncellemesi ile hatayı gidereceğini açıkladı.





Hata hem Windows hem de Linux işletim sisteminde ortaya çıkıyor. Prime95 yazılımı, karmaşık test işlemlerine başladıktan sonra sistemde donma ve fonksiyon bozuklukları yaşanıyor. Bununla birlikte önceki nesil Intel işlemcilerin hiçbirinde böyle bir sorun yaşanmamış. Hata sadece Prime95 yazılımında olsa da, araştırmacılar bilimsel ve finansal kurumların karmaşık işlemlerinde de aynı hatanın ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.





1994 yılında da Pentium FDIV adında bir hata ortaya çıkmış ve devre tasarımından kaynaklanan bu hata, kayar noktaların kısımlara ayrılmasında problemlere sebep oluyordu. Bir matematikçi tarafından keşfedilen bu hatanın giderilmesi epey uzun sürmüştü. Yine önceki yıllarda Intel'in Haswell ve ilk Broadwell işlemcilerinde de bir senkronizasyon hatası ortaya çıkmıştı.

http://www.tweaktown.com/news/49576/intel-skylake-bug-causing-pcs-freeze-under-specific-conditions/index.html