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Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor

Zaman zaman yongalarda ortaya çıkan hatalar tüm sistemin kilitlenmesine neden oluyor. Intel Skylake işlemcilerde son dönemde yaşanan bir sıkıntı buna son örnek.
3 yıl
5,8b
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14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor


Intel'in yeni nesil Skylake mimarili işlemcileri yavaş yavaş pazarda yayılmaya başlarken, daha çok kurumsal tarafı ilgilendirecek bir hata ortaya çıktı. Intel'in de resmi olarak doğruladığı hata, karmaşık işlemler esnasında ortaya çıkıyor ve donmalara sebebiyet veriyor. 

Hata ilk olarak hardwareluxx.de forumlarında, Prime95 sistem test yazılımını çalıştırırken ortaya çıktı. Daha sonra yazılımın lisans sahibi Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) tarafından da hata doğrulandı ve Intel'e gerekli raporlar gönderildi. Intel ise BIOS güncellemesi ile hatayı gidereceğini açıkladı.

Hata hem Windows hem de Linux işletim sisteminde ortaya çıkıyor. Prime95 yazılımı, karmaşık test işlemlerine başladıktan sonra sistemde donma ve fonksiyon bozuklukları yaşanıyor. Bununla birlikte önceki nesil Intel işlemcilerin hiçbirinde böyle bir sorun yaşanmamış. Hata sadece Prime95 yazılımında olsa da, araştırmacılar bilimsel ve finansal kurumların karmaşık işlemlerinde de aynı hatanın ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. 

1994 yılında da Pentium FDIV adında bir hata ortaya çıkmış ve devre tasarımından kaynaklanan bu hata, kayar noktaların kısımlara ayrılmasında problemlere sebep oluyordu. Bir matematikçi tarafından keşfedilen bu hatanın giderilmesi epey uzun sürmüştü. Yine önceki yıllarda Intel'in Haswell ve ilk Broadwell işlemcilerinde de bir senkronizasyon hatası ortaya çıkmıştı.  

http://www.tweaktown.com/news/49576/intel-skylake-bug-causing-pcs-freeze-under-specific-conditions/index.html Yorum Yaz
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Doom II 3 yıl en beğenilen
amd kalitesiz bulldozer modülünde cache hatası var diyenlerden bir açıklama bekliyorum doğrusu, en kaliteli markalarda dahi problemler olabiliyor bunu hemen kalitesizliğe yormak firmayı kötülemek, millete intel işlemci sattırmak için çırpınmak neden anlaması güç doğrusu. Sorun güncellemeyle düzeltilebiliyorsa ne ala peki çözülemeyip devam ederse işte intelin kalitesini yapacağı açıklama ve değişim programı sunup sunmayacağı zaman görmüş oluruz.
amd kalitesiz bulldozer modülünde cache hatası var diyenlerden bir açıklama bekliyorum doğrusu, en kaliteli markalarda dahi problemler olabiliyor bunu hemen ka...
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xense 3 yıl
hay bin kunduz. hem 6200u hem 6500u işlemcili laptopta windows 10 kullanırken bazen kitleniyor. i7 ile 5-6 defa geldi başıma i5 ile şimdilik sadece 1 defa oldu.
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TaymekHoldem 3 yıl
EnemyDestroyeD
PsychicPower Skylakei beklemeyip 5700 hqlu cihaz aldığıma cidden sevindim şimdi
güle gle kullanın hocam benden başka 6700 k hq alan arkadaştadada aynı sorun var umarım BİOS la çözülür kanser olcam yoksa

bende varmı bilmiyorum nasıl fark edicem :
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DH Misafiri 3 yıl
ekrem71 sen haber yapmasan olmaz mı? haberi merak ediyorum senin yazdığını görünce direk kapatıyorum siteden beni soğuttun. ya apple haberi yaparsın yada sabun köpüğü gibi gereksiz haberlere yer verirsin. bu haber bana ne kattı şimdi.. mış mış ta miş miş te böyle haber yapıyorsun.. çok boş hiç yapma bıktık senin haberlerinden
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Spiderhip 3 yıl
Bu haberlerden dolayı skylake almaya korkar oldum yahu. Bari biraz daha bekleyeyim yenisi çıksın :) 3770K zaten rahat rahat yetiyor da diğer pc q6600, onun yerine i5 6600 düşünüyordum ama bir sene daha bekleyeyim bari :)
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Das Boot 3 yıl
Bios güncellemesiyle giderilecek bir sorun olduğu yazıyor haberde. Olay yapmamak lazım.
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WB 3 yıl
Agir sogutucuda bukulmesi derken simdi bu hata, yillar sonra intel kullanmaya baslamistim pisman olmaya da basladim..
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c36ab7c4 3 yıl
Benim bildiğim İntel kısa süre içerisinde bir değişim programı başlatır. Umarım yanılmam.

Değiştirmelerine gerek kalmamış. "Intel has developed a fix, and is working with hardware partners to distribute it via a BIOS update."
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Guest-BB4F8AD25 3 yıl
i5 6660K yı 6 aydır kullanıyorum hertürlü testi yaptım hertürlü oyunuda oynadım son kullanıcıyı dogrudan etkilicek bir sorun oldugunu düşünmüyorum ancak başka 6600K kullan biri daha yazarsa sevinirim
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EnemyDestroyeD 3 yıl Guest-BB4F8AD25
6700 hq var laptopta hiç memnun değilim
mavi ekran yiyorum hep bios bekliyorum
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selahattın ısık 3 yıl
4790K and 4690K akar...
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Doom II 3 yıl en beğenilen
amd kalitesiz bulldozer modülünde cache hatası var diyenlerden bir açıklama bekliyorum doğrusu, en kaliteli markalarda dahi problemler olabiliyor bunu hemen kalitesizliğe yormak firmayı kötülemek, millete intel işlemci sattırmak için çırpınmak neden anlaması güç doğrusu. Sorun güncellemeyle düzeltilebiliyorsa ne ala peki çözülemeyip devam ederse işte intelin kalitesini yapacağı açıklama ve değişim programı sunup sunmayacağı zaman görmüş oluruz.
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intel, intel skylake bug ve
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