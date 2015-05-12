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Intel Xeon E7 v3 satışa sunuluyor

4 yıl
3,9b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Xeon E7 v3 satışa sunuluyor

Intel'in veri merkezleri ve büyük veri altyapısı çözümlerine yönelik olarak tasarladığı Xeon sunucu işlemcisi ailesinin son üyesi Xeon E7 v3, global çapta satışlara başlamak üzere. 

Intel'in  Xeon E7 v3 işlemcisi IBM'in POWER8 ve Sun'ın SPARC sunucu işlemcileri ile sıkı bir rekabete girişecek. 18 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen işlemci 45MB'a kadar da Seviye 3 önbellek sunuyor. Xeon E7 v3 işlemcisinin Xeon E7 v2 işlemcisine göre yüzde 40'a kadar performans artışı sağlayacağı belirtiliyor. 

Intel bir dönem x86 tabanlı olmayan Itanium işlemciler ile sunucu pazarında rekabete başlamıştı. Ancak genel trend x86 mimarisinden yana olunca Intel de Xeon işlemcilerine ağırlık verdi. 

Xeon E7 v3 ailesi özel çözümlerle 3.2GHz saat hızına kadar ulaşabiliyor ve ısıl tasarım gücü de 165W seviyesinde bulunuyor. 32 sokete kadar her türlü iş yükünü dengeli bir şekilde kaldırabilen işlemci soket başına 1.5TB kapasiteye sahip. Firma işlemcinin her bir dolar başına 10 kat daha fazla performans sunduğunu ve rakip sistemlere göre yüzde 85 daha az maliyet çıkardığını belirtiyor. İşlemci 20 farklı benchmark testinde rakiplerini geride bırakmayı başarmış.

Intel'in yeni Xeon işlemcileri fiyat açısından da yukarılarda geziyor. 18 çekirdekli Xeon E7-8890 v3 modeli 7175$ fiyat etiketine sahip. 8 çekirdekli baz model Xeon E7-4809 v3 modeli ise 1224$ seviyesinde. 

Şu anda 17 adet üretici Xeon E7 v3 sistemleri geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Bull, Cisco, Dell, Fujitsu, Hitachi, Hewlett-Packard, Huawei, Inspur, Lenovo, NEC, Oracle, PowerLeader, Quanta, SGI, Sugon, Supermicro ve ZTE firmalarının yıl ortalarında ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor.  

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lido 4 yıl en beğenilen
donanımhaber de donanım haberi yanlış mı geldik acep
2 Yanıt Yanıtla +4
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01myavuz 4 yıl
Physical memory 1536 GB (per socket)
Max RAM bu mu?
cpu-world.com/...
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gun 4 yıl
Benim en çok E7-8867 Hoşuma gitti fiyat 4000 küsür dolar makul ve 16 Çekirdek birde 2.5 GHz fena değil.
8'li bir set ucuza open source bir sürü şey yaparsın yada deli gibi paralar bayılarak MS SQL gibi birşeyde alabilirsin.
Intel'in db iç,n yüksek ghz'i önermesi ve Çekirdek başına lisanslama modelleri içinde 16 çekirdekli makul işlemciler çıkarması firmalar için iyi olmuş. Supermicro Tarzı bir sunucu ucuza bir sistem toplamaya yarar. Maksimum ram ne kadar inada bakmak gerek.
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Mahirnadir2000 4 yıl gun
aynen
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Gandalf81 4 yıl
Canavar...
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Rubisco 4 yıl
Anandın incelemesinde saçma yanlar var. Mimari / thread kullanım şeklini dikkate almadan thread karşılaştırması yapmaları gibi. Yada programın, CPU'nun içindeki numa benzeri altyapı yüzünden problem yaşaması ve farklı CPU yapısına göre farklı kodlamnası / konfigüre edilmesi gibi. Intel'de mesela 8 çekirdek sonrası Xeon'larda 2 ring bus var ve bu durum numa benzeri erişim ortamı oluşturuyor. Sonuç olarak 1. çekirdek ile mesela 10. çekirdeğin bellekteki aynı veri üstünde çalışması problem yaratıyor. L3 cache'in amacı bu çakışma-numa problemlerini engellemek de olsa her ring bus ve çekirdek alanının (çekirdek domain'i gibi bi laf da uydurulabilir, mesela 12 çekirdek için 8 çekirdek grubu + 4 çekirdek grubu gibi iki domain var. Bu tıpkı AMD'nin 12-16 çekirdekli Opteronlarında 2 çekirdek grubunu HT ile birbirine bağlaması gibi bi durum yaratıyor).
SAP sonuçları için direk bişey demem. Ama Power8'in iyi olmadığı bi sürü başka yer de var.
CERN'deki şu teste de bakın.
lvalsan.web.cern.ch/...
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doctor_bey 4 yıl
Canavar mübarek.
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lido 4 yıl
donanımhaber de donanım haberi yanlış mı geldik acep
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simbolmina 4 yıl
7175 dolares.
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rabitelli 4 yıl
piksar, dreamworks affetmez

neredesin optyyyyyy
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aspirin_00 4 yıl
__BadblooD__
Linus test örneğini kurcalamıştı birkaç gün önce. Ne render alınır bunla he

20 tane olacak render çiftliği kuracaksın...
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__BadblooD__ 4 yıl
Linus test örneğini kurcalamıştı birkaç gün önce. Ne render alınır bunla he
1 Yanıt Yanıtla +3
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DeistSuat 4 yıl __BadblooD__
Linus e5 2699v3 incelemişti.
8 mayısta anantech incelemesini yapmış. 4x Xeon E7-8890v3.

anandtech.com/...
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