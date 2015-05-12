Intel Xeon E7 v3 satışa sunuluyor

Intel'in veri merkezleri ve büyük veri altyapısı çözümlerine yönelik olarak tasarladığı Xeon sunucu işlemcisi ailesinin son üyesi Xeon E7 v3, global çapta satışlara başlamak üzere.





Intel'in Xeon E7 v3 işlemcisi IBM'in POWER8 ve Sun'ın SPARC sunucu işlemcileri ile sıkı bir rekabete girişecek. 18 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen işlemci 45MB'a kadar da Seviye 3 önbellek sunuyor. Xeon E7 v3 işlemcisinin Xeon E7 v2 işlemcisine göre yüzde 40'a kadar performans artışı sağlayacağı belirtiliyor.





Intel bir dönem x86 tabanlı olmayan Itanium işlemciler ile sunucu pazarında rekabete başlamıştı. Ancak genel trend x86 mimarisinden yana olunca Intel de Xeon işlemcilerine ağırlık verdi.





Xeon E7 v3 ailesi özel çözümlerle 3.2GHz saat hızına kadar ulaşabiliyor ve ısıl tasarım gücü de 165W seviyesinde bulunuyor. 32 sokete kadar her türlü iş yükünü dengeli bir şekilde kaldırabilen işlemci soket başına 1.5TB kapasiteye sahip. Firma işlemcinin her bir dolar başına 10 kat daha fazla performans sunduğunu ve rakip sistemlere göre yüzde 85 daha az maliyet çıkardığını belirtiyor. İşlemci 20 farklı benchmark testinde rakiplerini geride bırakmayı başarmış.





Intel'in yeni Xeon işlemcileri fiyat açısından da yukarılarda geziyor. 18 çekirdekli Xeon E7-8890 v3 modeli 7175$ fiyat etiketine sahip. 8 çekirdekli baz model Xeon E7-4809 v3 modeli ise 1224$ seviyesinde.





Şu anda 17 adet üretici Xeon E7 v3 sistemleri geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Bull, Cisco, Dell, Fujitsu, Hitachi, Hewlett-Packard, Huawei, Inspur, Lenovo, NEC, Oracle, PowerLeader, Quanta, SGI, Sugon, Supermicro ve ZTE firmalarının yıl ortalarında ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor.